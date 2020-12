Kurzlipsdorf

Solange die Hoffnung noch nicht erloschen ist, solange gibt es auch für die Liebe und für den Frieden noch eine Chance. Das Weihnachtsfest 2020 hat die christliche Botschaft für alle so stark spürbar gemacht, wie selten. Statt in gut beheizten Gotteshäusern wohl gesetzten Worten zu lauschen, blieb den Menschen am Heiligen Abend vielerorts nur das Beisammensein in improvisierten Unterständen. So klamm und frierend fühlt sich die mehr als 2.000 Jahre alte Botschaft aktueller an denn je.

Seit neun Jahren in Eigenregie

Zu den wenigen Orten, in denen in diesem Jahr Gottesdienste und kleine Andachten wegen Corona nicht gänzlich abgesagt wurden, gehört die Kirchgemeinde in Kurzlipsdorf. Vor neun Jahren hat Sabine Zeckzer die Initiative ergriffen und organisiert seither mit mehreren Familien jedes Jahr einen eigenen Gottesdienst mit Krippenspiel, da die Zeit der Pfarrer nur für die Gottesdienste in den größeren Orten reicht. Auch wenn die 44-jährige Erzieherin und Heilpädagogin seit dem vergangenen Jahr Ortsvorsteherin ist, hat sich daran nichts geändert.

Anzeige

„Anfang September haben wir uns zum ersten Mal getroffen um für dieses Mal die Absprachen zu treffen“, berichtet Zeckzer von der Aufbruchstimmung nach dem ersten Lockdown, als man noch hoffnungsvoll an ein Weihnachtsfest ohne Corona glaubte.

Als der zweite Lockdown kam, wurde gemeinsam überlegt, was dennoch möglich sei. Denn ein Weihnachtsfest ohne stimmungsvolle Andacht und ohne Krippenspiel schien einfach nicht denkbar.

Mitsingen war zwar nicht erlaubt, Mitklingeln aber schon. Wer mochte, konnte die vertraten Lieder auch mitsummen. Quelle: Uwe Klemens

Um den geltenden Hygiene-Regeln gerecht zu werden, hat sich Sabine Zeckzer im Ort nach einem geeigneten Platz umgeschaut. Die große Scheune des Ulmenhofes, auf dem die Sbh-Fürsorge-gGmbH ein Sozialprojekt betreibt, schien der geeignete Ort und auch die Bewohner fanden die Idee gut und packten bei der Ausschmückung der Scheune zum provisorischen Gotteshaus mit zu.

Zwei Proben mussten reichen

„Das Krippenspiel zu proben, war wegen der Kontaktbeschränkungen natürlich ziemlich schwierig, so dass wir uns in zwei Gruppen aufgeteilt und uns Anfang Dezember dann jeweils ein Mal zur Durchlaufprobe getroffen haben“, erläutert Zeckzer. Um auf der sicheren Seite zu sein, hatte sie das geforderte Hygiene-Konzept nicht nur beim Ordnungsamt der Gemeinde, sondern auch beim Gesundheitsamt des Landkreises zur Bewilligung eingereicht.

Marie-Luise Musiol und Enrico Körner übernahmen den musikalischen Part der Andacht. Quelle: Uwe Klemens

Knapp 50 Einwohner waren es schließlich, die am frühen Nachmittag des Heiligen Abends unterm Scheunendach beisammen saßen, um der christlichen Botschaft zu lauschen. Maßgeblichen Anteil am Gelingen der Andacht hatte Zeckzers Paten“kind“ Enrico Körner, der nicht nur ausgebildeter Musiker und Musikpädagoge ist, sondern auch Lektor und die Predigt hielt.

Auch wenn das Mitsingen der vertrauten Lieder in diesem Jahr untersagt war, mussten die Besucher nicht auf Gesang verzichten. „ Marie-Luise Musiol aus Zahna war schon in den Vorjahren immer durch ihren schönen Gesang aufgefallen. Als ich sie deshalb fragte, ob sie auch alleine für uns alle singen würde, hat sie spontan zugesagt“, freut sich Zeckzer noch immer. Neben den Familien Niendorf, Schulze, Hagedorf und Maidorn, aus deren Reihen Engel, Jesus-Familie, Hirten und Herde kamen, gehörte auch das Technische Hilfswerk zu den Unterstützern und stellte seine Soundanlage zur Verfügung.

Lesen Sie auch Gottesdienst mal anders: Stationsgottesdienst in Luckenwalder Kirchen

„Dass es den Kurzlipsdorfern gefallen hat, haben mir viele unmittelbar danach versichert und gleich danach gefragt, ob wir es im nächsten Jahr nicht wieder genauso machen wollen“, freut sich Zeckzer über den Anklang. „Wahrscheinlich geht es vielen anderen ebenso wie mir: Gemeinsam mit Menschen etwas zu machen, ist vor allem zu Weihnachten tausend Mal besser, als vor dem Fernseher zu sitzen!“

Von Uwe Klemens