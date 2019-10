Weitere abgestellte Autos entdeckt

Kloster Zinna

Gerade erst wurden die Schrottautos in Kloster Zinna abgeholt, da gibt es schon wieder das nächste Problem. Denn inzwischen kamen auch noch zwei weitere Pkws mit polnischen Kennzeichen zum Vorschein, die laut Angaben eines Anwohners ebenfalls seit geraumer Zeit und unbewegt in dem Jüterboger Ortsteil stehen (die MAZ berichtete).

Auf Nachfrage beim Landkreis Teltow-Fläming, teilte der Leiter der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde, Uwe Strahl der MAZ dazu am Mittwoch mit: „Davon haben wir noch keine Kenntnis.“ Bei den Autos handelt es sich um einen weißen Ford Mondeo und eine anthrazitfarbene Mercedes A-Klasse. Allerdings scheinen beide dieses Mal – zumindest auf den ersten Blick – noch in gutem Zustand zu sein. Darüber hinaus sei keine Gefahrenquelle zu erkennen, so wie es bei dem kürzlich abtransportierten Mercedes Kombi der Fall war.

Könnten es geklaute Fahrzeuge sein?

Stutzig macht es die Einwohner in Kloster Zinna trotzdem, dass im Bereich um die ehemalige Stadtmühle immer wieder Autos mit polnischen Kennzeichen zurückbleiben. Uwe Strahl hat dafür allerdings auch keine wirkliche Erklärung. Auf die Frage, ob es solche Fälle im Landkreis Teltow-Fläming häufiger gebe, antwortet er: „Da ist Kloster Zinna bisher ein Einzelfall.“

Doch warum verkaufen die Halter ihre Autos nicht einfach? Das fragt sich beispielsweise ein Anwohner. Für die A-Klasse würde man seiner Einschätzung nach sicher noch um die 500 Euro bekommen. Auch der Verdacht kam auf, dass die Autos eventuell geklaut sein könnten. Hierzu erklärt Uwe Strahl auf MAZ-Nachfrage: „Ob die Fahrzeuge eventuell gestohlen sind, stellt sich in den zu führenden Vorermittlungen heraus. Solch einen Fall hatten wir jedoch noch nicht. Die gezielte Fahndung nach gestohlenen Fahrzeugen ist auch eher Sache der Polizei.“

Gerichtsurteil stellt Frage um Abfalleigenschaft klar

Die Hintergründe, warum speziell in Kloster Zinna Autos einsam zurückbleiben, bleibt damit weiterhin ein Rätsel. Allerdings gewinnen die Behörden durch solche Einzelfälle auch immer mehr an Wissen dazu. Denn auf die Nachfrage, warum die beiden anderen Autos vor einer Woche aufgrund der fehlenden Abfalleigenschaft noch nicht im Auftrag des Landkreises abtransportiert werden konnten, nur wenige Tage später aber schon, antwortet Uwe Strahl: „Auch wir lernen noch jeden Tag dazu. Ein aktuelles Gerichtsurteil des Verwaltungsgerichtes München, das uns bis dato nicht bekannt war, stellte die Frage nach der Abfalleigenschaft von auch noch zugelassenen Fahrzeugen klar.“

Von Isabelle Richter