Krise bedroht Fotografin in ihrer Existenz

Jüterbog

Betroffen von der Corona-Krise, emotional oder in wirtschaftlicher Hinsicht, sind gegenwärtig viele. Existenziell gleich doppelt betroffen sind Freiberufler und Solo-Selbstständige, denen auf der einen Seite die Kunden ausbleiben, die sich andererseits um die Tagesbetreuung ihrer Kinder kümmern müssen, da Kitas und Schulen geschlossen sind.

Fixkosten zwingen in die Knie

Eine von ihnen ist die Jüterboger Fotografin Julia Reiswig, die in der Mönchenstraße ein kleines Fotostudio betreibt. „Ich mache trotz Corona weiter, zum einen, weil ich das als Dienstleister derzeit noch darf, zum anderen, weil ich das aus wirtschaftlichen Gründen tun muss, weil ich sonst nicht weiß, wie ich die laufenden Fixkosten für den angemieteten Laden und auch für meine Wohnung bezahlen soll“, sagt die 28-jährige Alleinerziehende, die ihren zweijährigen Sohn Milan wegen der erhöhten Ansteckungsgefahr bereits am vergangenen Montag aus der Kita nahm und nun täglich mit zur Arbeit nimmt.

„Wenn es so weiter läuft wie in dieser Woche, brechen mir 60 bis 70 Prozent meiner Einnahmen weg, da es Laufkundschaft wegen der Schließung der meisten Geschäfte fast nicht mehr gibt“, lautet Reiswigs düstere Prognose. Rund 1.000 Euro betragen allein die beruflichen Fixkosten in Form von Miete, Internet, Autokredit, Handwerkskammer-Beitrag und Versicherungen. Die für Solo-Selbstständige diskutierten Überbrückungs-Kredite sieht sie für sich als wenig hilfreich, weil es lange dauern wird, bis sich das Geschäft wieder normalisiert haben wird und es finanziell für Rückzahlungen kaum Spielraum geben wird.

Körperliche Nähe wird vermieden

Selbstschutz und der ihrer Kunden ist Julia Reiswig wichtig. „Terminvereinbarungen und Shooting-Vorgespräche laufen telefonisch oder übers Internet und auch die Zusendung der Bilder erfolgt meist digital“, sagt die Fotografin. Auch im Studio wird körperliche Nähe vermieden und auf Händedesinfektion geachtet, so dass sie die Ansteckungsgefahr als minimal einstuft.

Nur bei den Öffnungszeiten muss Reiswig derzeit wegen der gleichzeitigen Kinderbetreuung Abstriche machen. „Mehr als drei, vier Stunden hält Milan einfach nicht durch, sonst nimmt er mir den ganzen Laden auseinander“, so die Fotografin, die auch deshalb zur telefonischen Vorabsprache rät.

Von Uwe Klemens