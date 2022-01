Jüterbog

Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen in ein Nebengelass der Wiesenschule in der Friedrich-Ebert-Straße in Jüterbog einzudringen.

Dort schlugen sie die äußere Scheibe eines doppelt verglasten Fensters neben dem Knauf ein. Doch es gelang ihnen nicht, ins Gebäude hineinzukommen. Die Ermittlungen laufen.

Von MAZonline