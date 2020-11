Am 25. November 2020 wäre Wilhelm Kempff 125 Jahre alt geworden. Der der weltbekannte Pianist widmete sich in seinen Kindheits- und Jugenderinnerungen ausgiebig seinem Geburtsort Jüterbog.

Der berühmte Pianist Kempff wurde am 25. November 1895 in der ehemaligen Zisterzienserkirche in Jüterbog geboren. Quelle: Archiv