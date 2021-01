Jüterbog

Weiß, soweit das Auge reicht: Beim Blick aus dem Fenster am Sonntagmorgen dürften viele Kinderherzen in Jüterbog und Umgebung höher geschlagen haben. Zehn Zentimeter und mehr lagen überall. Bevor der Schnee- und Schlittenspaß für die Kleinen am Sonntag beginnen konnte, war aber erst einmal Schippen und Schieben angesagt.

Zur Galerie Mit so viel Schnee hatte am Sonntagmorgen wohl niemand gerechnet. In Jüterbog hatten Groß und Klein Spaß mit der weißen Pracht.

Denn fast den gesamten Sonntag schneite es im Süden von Teltow-Fläming vor sich hin. Wer früh auf die Straßen musste, hatte noch mit viel Schnee zu kämpfen. Denn für die Räumfahrzeuge hätte es wenig Sinn gemacht, alles wegzuschieben, während es in dicken Flocken weiter schneite. Das bestätigte am Sonntagmittag auch der Leiter der Luckenwalder Straßenmeisterei, Guido Güthling. „Seit vier Uhr sind wir im Einsatz“, berichtete er.

Straßen und Gehwege mussten vom Schnee befreit werden. Quelle: Victoria Barnack

Fünf Fahrzeuge waren rund um Luckenwalde, Jüterbog und Dahme unterwegs. Böse überrascht wurde die Straßenmeisterei vom Wintereinbruch nicht. Ein detaillierter Plan regelt seit Wochen die Bereitschaft der Mitarbeiter, erklärte Güthling – aber auch er muss zugeben: Mit ganz so viel Neuschnee hatte auch er nicht gerechnet.

Erst schieben, dann streuen

Deshalb ging es stundenlang erst einmal nur darum, die Straßen vom Schnee zu befreien. „Nur mit Salz zu arbeiten, macht bei diesen Bedingungen keinen Sinn“, erklärte er. Erst am Abend sollten die Strecken ein letztes Mal mit Salz abgestreut werden, um Glätte zu verhindern. „Zum Glück sind die Leute vernünftig und bleiben größtenteils zu Hause“, sagte Güthling am Sonntagmittag.

Wie hier an der Wiesenschule wurde auf und rund um die Schulhöfe von Mitarbeitern der Stadt der Schnee beräumt. Quelle: Victoria Barnack

Seit acht Uhr waren die Mitarbeiter vom Jüterboger Bauhof im Einsatz. Mit mehreren Fahrzeugen waren sie im gesamten Stadtgebiet unterwegs. Einige Kollegen mussten aber auch per Hand die Gehwege freischaufeln.

Kinder freuen sich über Schnee

Während sie arbeiteten, machten sich die Kinder einen Spaß aus der weißen Pracht: Endlich konnten sie rodeln und Schneemänner bauen. „Unsere drei Kinder haben sich sehr über den Schnee gefreut“, erzählte Wafa Al Ibrahim. „Auch das große Kind hat Spaß“, fügte sie mit Blick auf den Papa hinzu. Der half den Kindern fleißig beim Schneemann bauen auf dem Jüterboger Marktplatz.

Die Kinder von Wafa Al Ibrahim freuten sich über den Wintereinbruch. Quelle: Victoria Barnack

Tatsächlich war es für viele Kleinkinder der erste Schnee in dieser Menge. „2016 haben unsere Jungs zuletzt im Schnee gespielt“, erinnerte sich Wafa Al Ibrahim. Für kleine Schwester war es der erste Schnee. Wie die fünfköpfige Familie aus Jüterbog nutzten deshalb viele Menschen in der Stadt aber auch auf den Dörfern die Gelegenheit und machten am Sonntag einen Ausflug mit dem Schlitten zu den Rodel-Hügeln in den Orten.

Der offenbar verletzte Schwan ließ sich von der Feuerwehr nicht einfangen. Quelle: Privat

Zu einem tierischen Wintereinsatz wurde am Sonntagnachmittag die Jüterboger Feuerwehr gerufen. Anwohner hatten sie alarmiert, weil ein Schwan auf dem Rohrteich festsaß. Er hatte einen verletzten Fuß und kam im teilweise gefrorenen Wasser deshalb nicht mehr gut voran. Die Rettungskräfte schafften es jedoch nicht den Schwan einzufangen, der immer weiter auf den Teich hinaus flüchtete.

Von Victoria Barnack