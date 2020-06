Gastwirte sehen wieder Licht am Horizont

Jüterbog/Heinsdorf

„Welcome back“ – („Willkommen zurück“) –Wir haben Euch vermisst“ steht in großen Lettern auf einem Schild im Café „Die Förste“ auf dem Jüterboger Markt. Die Botschaft an die Stammkundschaft und die neuen Besucher ist ein Spiegelbild der Hochstimmung von Inhaberin Janine Dienemann und ihren Mitarbeitern, die ihnen die schrittweise Rückkehr in die Normalität beschert.

Seit Pfingsten ist die Welt in Ordnung

„In den ersten drei, vier Tagen nach der seit 15. Mai erlaubten Wiederöffnung war es bei uns noch sehr verhalten, aber seit Pfingsten ist für uns die Welt wieder in Ordnung und die Zahl der Gäste ist so, wie es auch ohne Corona wäre“, sagt Dienemann voller Erleichterung, die Krise einigermaßen überstanden zu haben.

Bereits in der Woche vor der amtlich verfügten Schließung aller Gastronomie-Betriebe hatte die Jüterbogerin beschlossen, die „ Förste“ und das ebenfalls von ihr betriebene gegenüberliegende Eiscafé „Markt 1“ zu schließen, so dass sie das Öffnungsverbot nicht allzu sehr überraschte. „Die Kunden waren wegen der verängstigten Stimmung schon davor weggeblieben und auch bei uns selbst herrschte Sorge, weil fast alle Mitarbeiterinnen selbst noch kleine Kinder haben, die sie nicht gefährden wollten“, blickt Dienemann auf die Tage Mitte März zurück.

Steuerbüro half bei den Formalitäten

Alle fünf festangestellten Mitarbeiter wurden auf Kurzarbeit Null gesetzt. „Bei der Beantragung des Kurzarbeitergeldes hat mir mein Steuerbüro geholfen, was ich so alleine nicht so reibungslos hinbekommen hätte“, sagt die Geschäftsfrau. „Schade war es vor allem für meine Aushilfskräfte, meist Abiturientinnen, die nun keine Chance hatten, sich etwas Geld zu verdienen und schon ganz ungeduldig sind, dass sie wiederkommen dürfen“, fügt sie hinzu.

Ein freundlicher Empfang. Quelle: Uwe Klemens

Dank ILB-Zuschuss konnte sie zumindest im ersten Monat die laufenden Kosten für Miete, Energie, Musik und Internet bestreiten. Wie es weiter gegangen wäre, hätte sie inzwischen nicht wieder öffnen dürfen, kann sie nicht sagen.

Die überstandene Krise barg für die Café-Betreiberin gleich mehrere Überraschungen. „Die Leute sind von ganz alleine überaus diszipliniert, was die Abstands- und Hygiene-Regeln angeht, und es gibt keine Nörgler, wenn es durchs Abstand-Halten mal etwas länger dauert“, freut sich Dienemann. Die zweite Corona-Erkenntnis ist, sich noch stärker auf regionale Produkte zu beschränken. Seit dem Neustart gibt es deshalb auch stärkere Kooperationen mit einheimischen Anbietern.

Stück für Stück geht’s wieder bergauf

„Es geht peu á peu wieder aufwärts“, zeigt sich auch Gastwirt Thomas Schulz, der in Heinsdorf die Gaststätte „Zum Anger“ betreibt, vorsichtig optimistisch. Die Zwangsschließung ab 23. März hat Schulz und seine sechs Mitarbeiter hart getroffen. „Nicht nur die Tagestouristen und einheimischen Gäste blieben von heute auf morgen weg, sondern auch sämtliche, bereits fest gebuchten Feiern und Feste wurden abgesagt, mittlerweile sogar schon bis in den August hinein“, sagt Schulz, dem nichts anderes übrig bliebt, als sämtliche Mitarbeiter, bis auf eine einzige Ausnahme, ebenfalls auf Kurzarbeit Null zu setzen.

„Das Einzige, was normal weiter lief, war das Mittagessen für das Essen auf Rädern, das wir für die Arbeiterwohlfahrt kochen“, erläutert der Wirt. An den Wochenende wurde während der Schließzeit auch Essen zum Mitnehmen und sogar mit Lieferservice angeboten, den es aber seit der Wiederöffnung nur noch für größere Bestellmengen gibt. Bis der Kundenstrom wieder im gewohnten Umfang fließt, hat das Gasthaus bis Ende Juni nur freitags bis sonntags geöffnet. Dank großem Saal und Terrasse ist die Einhaltung der Abstandsregeln kein Problem.

Von Uwe Klemens