Jüterbog

Die Stadtverordneten wollen ein Mitspracherecht, wenn es um Pläne und Entscheidungen der Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ/Wobau) geht. Während der jüngsten Sitzung brachten SPD eine Anfrage dazu ein, wann der im vergangenen Herbst gefasste Beschluss zur Bildung einer Arbeitsgruppe umgesetzt werden soll. „Wir müssen jetzt langsam was tun“, drängte Gabriele Dehn (SPD). Denn laut Beschluss sollte die Umsetzung bereits bis Ende des Jahres erfolgen.

Auch Alexander Struck (WsJ) brachte zum Ausdruck, dass die Stadtverordneten zeitnah das geforderte Mitspracherecht bekommen sollen. Der Stadtverordnete erklärte, dass nach seinem Kenntnisstand ein Vorentwurf vom Rechtsamt erstellt worden war und der Kommunalaufsicht vorgelegt werden sollte. Dann sei der Vorgang laut Struck allerdings ins Stocken geraten. „Im November hieß es eigentlich, dass das bis Ende Januar durch sein soll“, so der Stadtverordnete. Mit Blick auf den Kalender seien nun wieder mehrere Wochen vergangen. Auch er forderte deshalb, dass der Beschluss „kurzfristig“ umgesetzt wird.

Bürgermeister Raue verspricht zwei Varianten im März vorzulegen

Die Jüterboger Stadtverordneten beschäftigen sich mittlerweile seit zwei Jahren immer wieder mit dem Thema. Schon im Frühjahr 2020 hatte die SPD-Fraktion einen Antrag zur Änderung des Gesellschaftervertrages eingebracht und die Kontrolle der Wobau durch Stadtverordnete gefordert. Ein Beschluss der Stadtverordnetenversammlung dazu war von Bürgermeister Arne Raue (WsJ) jedoch nicht umgesetzt worden.

Im Zuge der Planung Entwicklung des ehemaligen Kasernengeländes Fuchsberge kam das Thema dann erneut auf den Tisch. Im September reichten die Fraktionen WsJ, AfD und FJB den Antrag ein, die Stadtverordneten an den Gesellschafterversammlungen zu beteiligen. Ein entsprechender Beschluss dazu war mehrheitlich Ende September gefasst worden. Wegen eines formellen Fehlers musste im Monat darauf noch einmal die Änderung beschlossen werden.

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) erklärte nun in der ersten Zusammenkunft seit Monaten, dass auch er an einer schnellen Umsetzung des Beschlusses interessiert sei. Die Verzögerung begründete er unter anderem mit dem Wechsel an der Spitze des Ordnungs- und Rechtsamtes. Darüber hinaus seien bei der Entwurfserarbeitung noch Abstimmungen mit Wobau-Geschäftsführer Dierk Giese nötig gewesen. Laut Raue hätten aber weder die Verwaltung, noch die Wobau etwas zu verbergen. Der Bürgermeister sprach in dem Zusammenhang von „Transparenz“ und bezeichnete beide Organe als „gläsern“. Zum aktuellen Sachstand erklärte der Arne Raue gegenüber den Stadtverordneten: „Wir sind dabei, Ihnen zwei Varianten vorzulegen, sodass sie nachher die Wahlmöglichkeit haben.“ Die Verwaltung plane dies bereits für die Stadtverordnetenversammlung Ende März.

Auf eine Lösung ohne die Änderung des Gesellschaftervertrages wollen sich die Stadtverordneten nicht einlassen. Diese Variante werde werde demnach wohl nicht mehr zur Diskussion gestellt, gab der Bürgermeister zu verstehen. „Offensichtlich ist eine Änderung des Vertrages gewünscht. Das habe ich verstanden“, so Raue.

Von Isabelle Richter