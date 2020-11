Jüterbog

Am Donnerstag jährte sich die Gründung der Wohnungsbaugesellschaft Jüterbog (WBJ) zum 30. Mal. Eigentlich ein Grund zum Feiern. Doch auch hier musste der geplante Jubiläumsempfang mit vielen Gästen wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Intern erinnerten sich die Mitarbeiter in der Zinnaer Straße 17 aber dennoch an das, was in den letzten Jahren geschafft wurde. Dabei fiel dem heutigen Geschäftsführer Dierk Giese und seiner Vorgängerin Angelika Strogies auf, dass es für die WBJ eigentlich schon das zweite 30-jährige Bestehen ist. Denn auch ihr Vorgänger – die Kommunale Wohnungsverwaltung – konnte in den 80er Jahren bereits auf solch ein langjähriges Bestehen zurückblicken.

Im Zuge der Privatisierung der DDR-Betriebe wurde 1990 die WBJ gegründet. In die Geschäftsführung gewählt wurden damals Angelika Strogies und Peter Schuster. „Damals gab es vier Gesellschafter“, erzählt Angelika Strogies. „Die Stadt Jüterbog und die Gemeinden Neuheim, Kloster Zinna und Schönefeld.“ Nun ist die Stadt Jüterbog alleiniger Gesellschafter. Angelika Strogies führte die Geschäfte der städtischen Wobau seit 2005 allein und übergab sie im Sommer 2016 nach 26 Jahren an ihren Nachfolger Dierk Giese.

Neues Domizil für die Volkssolidarität im Buchenweg

Unter dessen Führung konnten kürzlich zwei Projekte fertiggestellt werden. Zum einen im Jüterboger Buchenweg. Dort sind in den vergangenen Monaten 20 barrierefreie Wohnungen entstanden. Für einige der großzügigen 90-Quadratmeter-Wohnungen werden noch Mieter gesucht. Zum anderen in der Triftstraße. Dort sind die Mieter für die vier barrierefreien Wohnungen schon gefunden.

Darüber hinaus hat Dierk Giese seine Gedanken aus dem Jahr 2016 über Gemeinschaftsräume in bestehenden Siedlungen weiterverfolgt und umgesetzt. Wie er am Donnerstag erklärte, wird die Volkssolidarität ihr neues Domizil im Buchenweg 7 aufschlagen. Wie die MAZ berichtete, musste der Sozial- und Wohlfahrtsverband seine bisherige Begegnungsstätte in der Jüterboger Töpfergasse schließen. In dem Sozialtreffpunkt sollen – wenn es die Corona-Regeln bis dahin zulassen – ab Januar die ersten Aktivitäten starten. Auch einen Mittagstisch soll es geben. Weiterhin sei der Bau eines Spielplatzes für den Sommer geplant.

Giese : Jüterbog ist ein attraktiver Wohnort

Das Ziel der WBJ ist es, alle Altersgruppen und Gesellschaftsschichten mit ihren Angeboten zu bedienen. Von bezahlbaren bis hin zu luxuriösen Wohnungen sei das Angebot inzwischen breit gefächert und sowohl auf Senioren als auch Singles oder Familien mit Kindern ausgerichtet. Neben der Weiterentwicklung von Bestandsimmobilien hat die WBJ auch den Wunsch, neu zu bauen. Denn laut Giese hätten sich die Ansprüche der Mieter in den vergangenen 30 Jahren geändert. „Nicht alle wollen ein Haus bauen oder können sich das leisten“, so der Geschäftsführer. Ziel sei es deshalb, Alternativen mit ähnlicher Wohnqualität zu schaffen.

Die Volkssolidarität bekommt mit dem neuen Sozialtreffpunkt im Buchenweg 7 ein neues Domizil.

Die Nachfrage nach Wohnraum in Jüterbog sei aktuell stabil und wird aus Sicht von Dierk Giese in Zukunft noch steigen. „Ich finde Jüterbog als Wohnort nach wie vor attraktiv. Die Stadt hat einen hohen Freizeitwert und eine gute Anbindung“, so der Geschäftsführer. Die Eröffnung des BER und der künftige Betriebsstart des Tesla-Werks machen die Stadt laut Giese immer interessanter – vor allem, weil Wohnraum in Jüterbog im Gegensatz zu anderen Regionen noch bezahlbar ist. Dazu erklärt der Geschäftsführer jedoch: „Wir brauchen staatliche Zuschüsse, dann könnte man noch mehr machen. Aber da wurde vom Staat seit Jahren nichts mehr bereitgestellt.“

Dank an Mitarbeiter, Handwerker und Mieter

Auch für Nachwuchs ist die WBJ offen. Initiativbewerbungen für eine Ausbildung zum Immobilienkaufmann oder zur Immobilienkauffrau seien willkommen. Auch ein Duales Studium wäre laut Dierk Giese bei der WBJ möglich. Langweilig wird es in dem Job sicher nicht, wie der Geschäftsführer weiß. „Vermietung ist nicht Cola-Dosen verkaufen. Es ist eine komplexe und anspruchsvolle Tätigkeit.“ Regelmäßige Weiter- und Fortbildungen gehören deshalb auch aktuell zum Berufsleben der Mitarbeiter.

Wie Dierk Giese berichtet, leisten seine Mitarbeiter täglich Großes. „Das wird von Außen gar nicht so gesehen oder wahrgenommen, aber ohne die fleißigen und gewissenhaften Mitarbeiter im Innendienst, würde hier nichts laufen“, so der Geschäftsführer. Neben seinen Mitarbeitern bedankt er sich im Rahmen des 30-jährigen Bestehens zudem bei den Handwerkern für die langjährige und gute Zusammenarbeit sowie den Mietern für deren Vertrauen.

