Auf Zemper-Tour

Langenlipsdorf

Aus Anlass der Jugendfastnacht wurde am vergangenen Sonntag in Langenlipsdorf wieder gezempert. Autofahrer, die durch das Dorf fuhren, erlebten eine Überraschung: Eine bunt kostümierte Meute zog von Haustür zu Haustür und hielt die Fahrzeuge mit lautem Getrommel und Gesang an.

Der Brauch des Zemperns hat in der Niedergörsdorfer Ortschaft Langenlipsdorf eine lange Tradition. Daher fanden sich auch in diesem Jahr mehrere Einwohner zusammen, um das Fest feucht-fröhlich zu begehen. „Es ist eine schöne alte Tradition, die man versuchen sollte, aufrechtzuerhalten“, sagt Pauline Engel (28), die als Flamingo verkleidet war.

Jedes Jahr ein anderes Motto

Auch Kühe, Schweine, Hippos, Hühner und einen Panda sah man durch die Straßen laufen. „Das diesjährige Thema ist die Tierwelt, wir haben jedes Jahr ein anderes Thema“, so Engel. Einmal waren das die Helden der Jugend: „Da liefen ziemlich viele Power Ranger rum.“

Pauline Engel im Flamingo-Kostüm. Quelle: Katja Schubert

Die Kostüme werden von einem Teil der Spenden bezahlt, die an diesem Tag eingenommen werden, der Rest soll dem Jugendklub zugutekommen. „Letztes Jahr haben wir damit unseren Spielplatz bezahlt.“

Unterstützung aus anderen Orten

Gemeinsam mit ihrer Zempertruppe freut sich Pauline Engel über eine gute Ausbeute: „Die Anwohner geben uns neben Geldspenden auch Speis und Trank. Gerade die Älteren freuen sich, weil einige nicht so oft rauskommen oder sie ehemalige Nachbarn wiedersehen, die weggezogen sind.“ Denn die Langenlipsdorfer bekamen auch Verstärkung aus Oehna, Jüterbog und Berlin.

Ein Manko gab es laut der gebürtigen Langenlipsdorferin Anja Steinort (28) jedoch: „Es fehlen Jugendliche.“ Dies sei ihrer Meinung nach wohl aber nur eine vorübergehende Flaute, der Kindergarten sei voll und die Jugend der Zukunft damit gesichert. Daher führten die alteingesessenen Zemperer den jungen Nachwuchs in die Gepflogenheiten des Fastnacht-Brauchtums ein. „Es geht dabei einfach um die Freude, gemeinsam zu zempern und traditionelle deutsche Lieder zu singen“, so Steinort.

Traditionelles Liedgut

Lieder wie „Märkische Heide“, „Oh Susanna“ und „Von den blauen Bergen kommen wir“ wurden den entzückten Hausbewohnern mit lauter Trommelbegleitung vorgetragen, dann wurden die Gaben verteilt. Von morgens um neun bis abends gegen 18 Uhr zog die rund 15-köpfige Feiermeute um die Häuser, etwa 100 Adressen wurden abgeklappert. Die Feiernden mussten dabei aufpassen, dass niemand unter die Räder kam.

Kurze Zemper-Pause. Quelle: Katja Schubert

Das Zempern war zu DDR-Zeiten vernachlässigt worden, in Langenlipsdorf wurde es aber direkt nach der Wende wieder eingeführt. Ursprünglich wurde das sorbische Fest gefeiert, um mit Lärm und Masken böse Geister und den Winter zu vertreiben. Heute lockt es eher noch Schaulustige an. „Mir gefällt das Singen und das Laufen durchs Dorf“, findet die kleine Alena Mehlis (5), die zusammen mit Mutter Andrea Mehlis-Hertel (32) die Kostümierten ein kurzes Stück begleitete. „Ich finde es schön, dass in diesem Jahr wieder viel mehr mitmachen, das belebt das Ganze“, so Mehlis-Hertel.

Es wird weitergefeiert

Nebst Hochprozentigem gab es für die Wandernden auch Leckeres für den Magen. Bei Annelore Niendorf (70) wurden frisch gebackene Kroketten, Brezeln und Schnittchen aufgetischt. Anschließend, nach einem langem Tag voller Gesang und Getrommel, fanden sich die letzten Zemper-Gesellen am letzten Haus des Dorfes ein feierten dort den Abschluss. Doch war dies längst nicht die letzte Feierlichkeit. „Nächsten Samstag findet die Männerfastnacht im Lalido, unserer Dorfkneipe, statt. Außerdem haben die Frauen am kommenden Sonntag auch noch mal die Gelegenheit zum Zempern“, sagt Pauline Engel.

Von Katja Schubert