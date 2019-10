Kloster Zinna

Es war nicht leicht, am Sonntag einen gemeinsamen Termin im Wahlbüro zu finden. Die fünf Kandidaten für den Ortsbeirat von Kloster Zinna trafen sich am Abend des Wahltags kurz vor der Schließung des Wahlbüros in der Kita „Pittiplatsch“. Lisa Hildebrandt-Beyer und ihr Mann Marian Willi Beyer hatten bis 17 Uhr...