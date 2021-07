Jüterbog/Luckenwalde

Sein Name ist Babak. Einfach nur: Babak. So wurde er schon als Kind gerufen, auch wenn sein richtiger Name aus vielen arabisch-islamischen Namen besteht wie Hussein und Mohammad und so weiter. Aber als Christ kann sich Babak nicht mit seinem offiziellen Namen identifizieren.

Kurz nach der Flucht aus dem Iran konnte sich der gebürtige Muslim Babak endlich christlich taufen lassen: auf den Namen Stefan. Diese Namensänderung dann endlich offiziell zu machen, lohne sich aber erst, wenn er eine Aufenthaltsgenehmigung bekommen hat. Auf die wartet Babak bisher vergebens, obwohl er ein geradezu mustergültiger Asylbewerber ist.

Sprache als Schlüssel zur Integration

Babak spricht sehr gut Deutsch. „Die Sprache ist der Schlüssel zur Integration“, weiß er. Und er wundert sich, dass andere Geflüchtete es scheinbar leichter haben, eine Aufenthaltsgenehmigung zu bekommen, auch wenn sie keine großen Anstalten machen, die Sprache ihres Gastlandes zu lernen. „Wenn sich hier jemand anstrengt und aktiv ist, hat er schlechte Karten“, meint Babak. Das sei zumindest seine Erfahrung.

Strebsam und aktiv war Babak schon immer. Weil er aber von Anfang an seine Probleme mit der muslimisch dominierten Politik in seiner Heimat hatte, eckte er ständig an. So wurde er vom Gymnasium verwiesen, schaffte es aber im Selbststudium, sich den Schulstoff anzueignen und seine Hochschulreife zu erlangen – mit Bestnoten. Neben seinem Studium der Agrarwissenschaften betrieb er einen Handwerksbetrieb mit sechs Mitarbeiterinnen, der Plüschtiere nähte. Nach dem Studium arbeitete er als Ingenieur drei Jahre lang in einem Gewächshaus, bevor er acht Jahre lang als Englisch-Persisch-Übersetzer für eine chinesische Ölfirma tätig war.

Schreckliche Zeit im Flüchtlingszelt

Deshalb wollte er 2016 eigentlich auch nach England auswandern, blieb aber in Deutschland „stecken“. 2018 zog er nach Jüterbog ins Wohnheim am Waldauer Weg, wo er immer noch lebt. Da sei es immerhin besser als in dem Flüchtlingszelt auf dem Flugplatz in Schönhagen, wo er elf Monate zubringen musste. „Das war schrecklich“, sagt er. „Immer laut, im Winter kalt und im Sommer wie in der Sauna. Jeden Tag gab es Konflikte zwischen den Menschen verschiedener Kulturen, Sprachen und vor allem Religionen.“

Babak (r.) im Gespräch mit Evert Edskes. Der gebürtige Niederländer lebt seit 54 Jahren in Berlin und besucht als Tagestourist Jüterbog und natürlich auch die Nikolaikirche. Quelle: Hartmut F. Reck

Als er nach Deutschland gekommen war, „konnte ich auf Deutsch noch nicht mal bis drei zählen“, berichtet er. Auf seinem Tisch in der Jüterboger Nikolaikirche liegt jetzt neben verschiedenen Informationsbroschüren für Touristen sein Lehrbuch für Deutsch als Fremdsprache auf Universitätsniveau (C1). Die deutsche Sprache hat er schon längst verinnerlicht. Jetzt geht es um die Feinheiten und einen noch größeren Wortschatz – alles im Selbststudium.

Als aktives Mitglied der evangelischen Gemeinde in Jüterbog hat Babak drei Monate ehrenamtlich und zwölf Monate als „Bufdi“, also im Bundesfreiwilligendienst, in der Nikolaikirche als Aufsicht gearbeitet. Am 2. August wird der nunmehr 49-Jährige eine Ausbildungsstelle als Hörgeräteakustiker in Luckenwalde antreten. Die Genehmigung dafür zu erhalten, sei „ein echter Kampf“ gewesen, sagt er. Mal sehen, wie lange er noch für eine Aufenthaltsgenehmigung kämpfen muss.

Von Hartmut F. Reck