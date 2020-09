Jüterbog

Die vor zweieinhalb Jahren vom Jüterboger Händlerstammtisch ins Leben gerufene Aktion „ Jute Tasse“ ist beendet. Insgesamt vier Tassen mit jeweils einem historischen Jüterbog-Bild bedruckt konnten in mehreren Geschäften der Innenstadt erworben werden. Ein Euro pro Tasse kam dabei in den Spendentopf des Händlerstammtischs, der inzwischen als Interessengruppe Innenstadt-AG Teil des Heimatvereins Jüterboger Land ist.

„600 Tassen haben wir von allen Motiven insgesamt verkauft, also sind 600 Euro im Spendentopf“, sagt „ Förste“-Inhaberin und Stammtisch-Mitbegründerin Janine Dienemann. Die Idee, mit dem Geld einem Projekt zur Erhöhung der Attraktivität der Stadt unter die Arme zu greifen, war von Anfang erklärtes Ziel. Darüber, welches Projekt dies sein könnte, haben sich die IG-Mitglieder erst in der zurückliegenden Woche Gedanken gemacht.

Geld wird im Verfügungsfonds verdoppelt

Geplant ist nun, das Geld zweckgebunden in den städtischen Verfügungsfonds zur Innenstadt-Verschönerung einzuzahlen und davon dann Sonnenschirme zu kaufen, die ab der nächsten Saison vor allem Familien mit Kleinkindern zugute kommen. „Das Geld im Verfügungsfonds wird außerdem verdoppelt, so dass wir 1200 Euro haben. Für wie viele Schirme das reicht, müssen wir erst noch klären“, so Dienemann.

Gebraucht werden die Schirme – davon ist Dienemann, selbst als junge Mutter und regelmäßige Freibad-Besucherin oft auf der Suche nach einem Schattenplatz, überzeugt.

