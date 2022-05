Jüterbog

Die Saison der Kreismeisterschaften im Schießsport nimmt jetzt so richtig Fahrt auf. Gleich mehrere Titelkämpfe stehen in verschiedenen Disziplinen bis zum 11. Juni auf dem Programm.

Bereits zum zweiten Mal in diesem Jahr war die Jüterboger Schützengilde Ausrichter von Kreismeisterschaften. Nach den Druckluftwettbewerben im Januar wurden Ende April in der Flämingstadt die Titelträger in allen 100-Meter-Kleinkaliber-Disziplinen, mit dem Ordonnanzgewehr, mit Vorderladern (Gewehr und Pistole) sowie in den Großkaliber-Kurzwaffen-Wettbewerben auf 25 Meter ermittelt. Nur die Großkaliber-Auflagewettbewerbe wurden noch nicht ausgetragen. Sie finden erst Mitte Mai ebenfalls in Jüterbog statt.

Jüterboger Gastgeber absolvieren 55 Starts

Mit 70 Gewehr- und 55 Pistolenstarts aus zehn Vereinen des Kreisschützenbundes Teltow-Fläming/Potsdam-Stadt war die Beteiligung zufriedenstellend. Die Jüterboger Gastgeber waren mit 55 Starts so oft vertreten wie kein anderer Verein. Schützen aus Ludwigsfelde traten 33-mal an die Feuerlinie. Bei insgesamt 60 Einzel- und Mannschaftsentscheidungen in 14 Disziplinen gewannen die Gastgeber 28 Titel vor Ludwigsfelde (19), Luckenwalde und Zossen (je 4), Potsdam (3) sowie Petkus und Groß Ziescht. Erfolgreichste Teilnehmer waren Mark Koschnick aus Ludwigsfelde mit zehn Einzel- und Mannschaftstiteln, Frank Dombrowski (9) und Markus Krawez (6/beide Jüterbog).

Für die Gastgeber war das Ordonnanzgewehrschießen ein wichtiger Test vor den Landesmeisterschaften. Seit Jahren an der Spitze, führte Sebastian Kienast das Feld bei den Herren I an. Im Wettbewerb mit offener Visierung glänzte er mit 360 Ringen. Benedikt Crncic (329) und Christoph Hermann (328) zeigten sich ebenfalls gut in Form.

In der Herren II-Klasse siegte Dombrowski (338) hauchdünn vor seinem Mannschaftskameraden Manfred Reichel (334). Im Kampf um Platz 3 ging es sehr knapp zu. Hier entschied die Höhe der letzten Serie. Helmut Fahlenberg sicherte sich mit 298 Ringen Bronze vor den ringgleichen Jörg Flemming und Markus Krawez.

Im Teamwettbewerb siegte die erste Jüterboger Mannschaft mit schon DM-tauglichen 1032 Ringen.

Sebastian Kienast mit fünf Titeln

Obwohl es mit der geschlossenen Visierung meist einfacher ist, höhere Leistungen abzurufen, lagen die Resultate an der Spitze etwas niedriger. Kienast, der mit fünf Titeln bei dieser Kreismeisterschaften zu den besten Schützen zählte, gewann in seiner Klasse mit 350 Ringen vor Christoph Hermann (320) und Mark Koschnick (278). In der höheren Altersklasse setzte sich Manfred Reichel (334) denkbar knapp vor dem ringgleichen Dombrowski durch. Die Mannschaftswertung entschied Jüterbog I (1018) für sich.

Sehr gute Leistungen gab es beim 30-Schuss-KK-Gewehr-Stehendschießen. Crncic erzielte mit 289 Ringen das höchste Ergebnis.

Beim Auflageschießen mit Diopter Visierung erreichte Dombrowski 291 Ringe im Senioren I Feld. Er lag damit deutlich vor Thomas Malluschke (277) und Hendrik Papenroth (272). Egon Valentin (291) siegte bei den Senioren IV vor seinem Vereinskollegen Hans-Peter Neumann (278). Hans-Joachim Rehbein (265) musste sich bei den Senioren V nur dem Luckenwalder Hans-Joachim Mölter (288) geschlagen geben. Alle Mannschaftsentscheidungen gingen an die Jüterboger.

Beim Schießen mit Zielfernrohr gab es in Jüterbog Einzelerfolge durch Markus Krawez (267), Frank Dombrowski (295) und Egon Valentin (290). Den einzigen Titel für Petkus gewann Jörg Flemming (293).

Bei den Kurzwaffenwettbewerben schoss der Zossener Karl-Heinz Berger überragend. Er siegte in allen vier Disziplinen der Herren IV-Klasse.

Während die Schießsportler aus Ludwigsfelde in den Pistolendisziplinen stark vertreten waren und sich die Mannschaftstitel sicherten, waren die Jüterboger mit dem Revolver sowohl im Einzel als auch im Team erfolgreich.

Von Frank Neßler