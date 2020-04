Zwei Museen in Jüterbog sind wieder geöffnet, Bücherei folgt

Jüterbog

Museale Einrichtungsgegenstände sind für ein Museum nichts besonderes. Dass aber selbst die neu installierte transparente Spuckschutzwand vor der Museumskasse im Jüterboger Kulturquartier gewissermaßen ein Museumsstück ist, darauf muss man erst einmal hingewiesen werden. Schließlich erwartet man in einem Museum eher einen Spucknapf, etwa aus den Zeiten Friedrich des Großen, als die Absonderung von Speichel, Rotz und Schleim noch zum guten Ton gehörte und man von Infektionsketten keine Ahnung hatte. Doch das Schutzfenster mit seinem hölzernen Rahmen ist noch ein Überbleibsel aus der damals viel beachteten Tetzelausstellung im Reformationsjahr 2017. Es wurde aus dem technischen Fundus des Museums wieder hervorgeholt und nun seiner neuen Bestimmung übergeben.

Möglich ist, was erlaubt ist

Denn seit Mittwoch sind das Jüterboger Stadtmuseum im Kulturquartier im Mönchenkloster und das Klostermuseum in Kloster Zinna samt Destillerie und Klosterbruder-Verkauf wieder geöffnet. „Wir sind dabei, das Mögliche möglich zu machen“, sagt Jens Katterwe, Leiter des Kulturquartiers, „und möglich ist das, was erlaubt ist.“ Dazu gehöre die Wiedereröffnung unter Einhaltung der Kontaktbeschränkungen und Hygienevorschriften. Als Grundregeln gelten auch hier: Abstand halten und Hände waschen. Masken werden empfohlen. Selber tragen die Museumsmitarbeiter noch keinen Mund- und Nasenschutz, haben sich aber auf privatem Wege Masken besorgt, falls sie gefordert werden. „Auch Handschuhe liegen griffbereit, und die Türklinken werden regelmäßig desinfiziert“, sagt Museumsleiter Norbert Jannek hinter seiner Spuckschutzwand.

Oft mehr als 1000 Tote bei früheren Epidemien

Der Historiker weiß, wie es früher bei solchen Epidemien zuging: „In einigen Städten wurde die Häuser von Pestkranken zugenagelt und niemand mehr lebend herausgelassen“, berichtet er. Mangels Kenntnisse der Infektionswege meinte man, damit die Ursachen bekämpfen zu können. Ob dies in Jüterbog auch so gehandhabt wurde, dafür gebe es keine Hinweise. „Bekannt ist allerdings“, so Jannek, „dass es im 16. und 17. Jahrhundert, hier insbesondere in Folge des 30-jährigen Krieges, Epidemien gegeben hat, oft mit mehr als 1000 Toten und das bei etwa 3500 Einwohnern!“

Stadtentdecker-Tour statt Kindermuseum

Auch wenn es die Stadt bei der jetzigen Corona-Pandemie nicht so schlimm erwischt hat, bleibt dennoch die Erlebnisausstellung „MitMachMittelalter“ vorerst weiter geschlossen. Das so genannte Kindermuseum besteht nur aus einem Raum innerhalb des Stadtmuseums und kann die erforderlichen Mindestabstände nicht garantieren. Dafür hat Museumsmitarbeiterin Brita Hannemann eine Stadtentdecker-Tour für Familien entwickelt, mit der Eltern und Kinder die Jüterboger Altstadt eigenständig erkunden können. Das Material gibt es im Museum. Und wenn man rechtzeitig vor dessen Schließung wieder zurückkommt, erhalten die teilnehmenden Kinder auch eine Urkunde.

Webhaus bleibt vorerst geschlossen

Ebenfalls geschlossen bleibt vorerst das „Webhaus“ in Kloster Zinna, weil es sich hierbei in erster Linie um eine gastronomische Einrichtung handelt, auch wenn es mit städtischen Museumsstücken vollgestopft ist.

Dagegen werden ab nächster Woche wieder die Stadtbibliothek und die Stadtinformation geöffnet sein. Allerdings ist auch hier der Aufenthalt beschränkt, und die Kinderbibliothek darf immer nur von einer Familie betreten werden.

Auch das Stadtarchiv ist ab nächsten Dienstag auf telefonische Anfrage nutzbar.

Die kulturellen Veranstaltungen sind vorerst bis zum 3. Mai abgesagt oder verschoben. Die Sonderausstellung „Aus dem Wasser“ wurde bis zum 31. Mai verlängert.

Öffnungszeiten:

Klostermuseum Kloster Zinna: Dienstag bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. Telefon: 03372/439505

Museum im Kulturquartier Mönchenkloster Jüterbog: Dienstag bis Sonntag von 13 bis 17 Uhr und donnerstags bis 18 Uhr. Eingang im Ostflügel am Klostergarten. Telefon: 03372/463144.

Stadtbibliothek und Stadtinformation: dienstags von 10 bis 17, donnerstags 13 bis 18, samstags von 10 bis 13 Uhr. Telefon: 03372/463113.

Archiv: Dienstag 10 bis 17 und Donnerstag 13 bis 18 Uhr nur nach telefonischer Absprache unter 03372/463147.

Von Hartmut F. Reck