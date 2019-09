Jüterbog

Trotz aller organisatorischen Umbrüche – „es wird auch in diesem Jahr auf jeden Fall am 2. Adventswochenende einen Weihnachtsmarkt in Jüterbog geben“, sagt Kathrin Burghardt, unter anderem zuständig für das Stadtmarketing in der Stadtverwaltung Jüterbog. Dafür suchen die aktiven Einzelhändler und sie Aussteller, Händler, Handwerker und Künstler – und zwar nicht nur aus Jüterbog, sondern aus der ganzen Region. Schließlich soll es auf dem Jüterboger Marktplatz im Schatten des mittelalterlichen Rathauses ein betont regionaler Weihnachtsmarkt sein, also typisch für die Gegend.

Verkaufsoffener Sonntag in der Altstadt

Wer also ein Kunsthandwerk betreibt oder ein künstlerisches oder kreatives Hobby hat, oder seine regionalen Produkte aus dem Fläming an den zwei Tagen am Samstag, dem 7., und am Sonntag, dem 8. Dezember, anbieten möchte, ist dazu herzlich eingeladen. Der zweite Adventssonntag ist übrigens als verkaufsoffener Sonntag in der Jüterboger Altstadt geplant.

Dadurch, dass im vergangenen Jahr der Vereins-Weihnachtsmarkt, der früher auf dem Rewe-Parkplatz stattgefunden hatte, mit dem Weihnachtsmarkt auf dem Marktplatz zusammengelegt wurde, kann er nun an beiden Tagen des Wochenendes stattfinden.

Auch Vereine präsentieren sich

„Wir freuen uns, dass die Vereine den Markt mitgestalten und sich hier präsentieren und mal in anderer Form für sich werben können“, sagt Kathrin Burghardt.

Wer sich also gern mit einem Stand am Jüterboger Weihnachtsmarkt beteiligen will, wende sich entweder an Janine Dienemann vom Café „Die Förste“ unter 03372/44290 oder an Kathrin Burghardt von der Stadtverwaltung unter 03372/463108, E-Mail: pressestelle@jueterbog.de

Von Hartmut F. Reck