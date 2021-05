Jüterb0g

Die Raumnot in den Jüterboger Schule wird immer deutlicher. Im Rahmen der Vorbereitungen für den neuen Schulentwicklungsplan für den Landkreis Teltow-Fläming, der ab Mitte nächsten Jahres stehen muss, werden bereits Daten erfasst, wie die Zahl der Schüler, die Bevölkerungsentwicklung und abgeglichen mit dem neuen Raumprogramm der Landesregierung, das zum Beispiel Platz für sonderpädagogische Maßnahmen fordert. „Wir haben bei Schulbesuchen feststellen müssen“, so Anke Stöckigt bei der jüngsten Sitzung des Sozialausschusses, „dass ein erhöhter aber nicht erfüllbarer Raumbedarf besteht.“

Es fehlt an Geld

Die Stadt brauche neue Schulgebäude, denn, so Stöckigt: „Die Räume werden nicht mehr und die Schüler nicht weniger.“ So sei man bisher davon ausgegangen, dass die Geschwister-Scholl-Schule ein- bis zweizügig laufen werde, jetzt müssten wohl drei Parallelklassen gebildet werden. Bei der Sanierung der Schule habe die Stadt wegen fehlender Finanzen einen Baustopp verhängen müssen. Die abgebrannte Baracke habe man immerhin „mit letzter Kraft und vielen Fördermitteln“ wieder aufgebaut. An der Lindenschule sei der Hortbau abgeschlossen, aber für die notwendige Sanierung und die Umsetzung der Brandschutzbestimmungen fehle das Geld. Dabei seien das alles Pflichtaufgaben für die Kommune.

Die sanierungsbedürftige Lindenschule muss sich noch gedulden. Quelle: Hartmut F. Reck

Und dann habe sich auch noch das große Projekt Wiesenschule verzögert, das eigentlich schon 2020 beendet sein sollte. Hier schaffe man zwar einige Räume mehr durch den Dachausbau, aber insgesamt fehle es an allen Schulen an Platz für den allgemeinen und den Fachunterricht sowie an Freiflächen. Und mit dem weiteren Wohnungsbau und den zu erwartenden Zuzügen „werden wir ganz schön ins Schwitzen kommen“, sieht Stöckigt voraus.

Die Sanierung der Wiesenschule wird wohl noch ins nächste Schuljahr 2021/22 hineinreichen. Quelle: Isabelle Richter

Was auch Stress auslösen könnte, ist die Tatsache, dass bei der dringend notwendigen Sanierung der Lindenschule das Gebäude der ehemaligen Pestalozzischule als Ausweichstandort nicht zur Verfügung stehen wird. Darauf hatte die Stadt eigentlich gebaut. Aber hier hat der Landkreis als Vermieter sozusagen Eigenbedarf angemeldet. Seit fast zwei Jahren wird die Wiesenschule umgebaut und ist seitdem in der extra dafür hergerichteten ehemaligen Förderschule untergebracht. Wie es aussieht wird sie auch noch im nächsten Schuljahr diese Ausweichmöglichkeit nutzen müssen bis das eigentliche Schulgebäude wieder bezogen werden kann. Dann aber will der Landkreis als Schulträger des Goethe-Schiller-Gymnasiums das Goethehaus umbauen und die oberen Klassen in die Pestalozzischule verlegen. Deren Grundriss hängt im Schulleiterbüro des Gymnasiums.

Die Pestalozzischule beherbergt jetzt die Wiesenschüler und künftig die Gymnasiasten der oberen Jahrgangsstufen. Quelle: Hartmut F. Reck

Nun kann man sich in Jüterbog darüber ärgern, dass die Stadt damals das Gebäude nicht doch gekauft hat. Fast war sie sich mit dem Kreis einig darüber, dass die Stadt das Gebäude in Erbpacht übernimmt, nur gab es dann unterschiedliche Meinungen über den Wert des Gebäudes und somit über die Höhe der Erbpacht. Schließlich entschied sich die Stadt dafür, das Gebäude nur zu mieten, weil dies damals günstiger erschien. So muss man sich mit der Lindenschule also weiterhin gedulden, weil ihre Sanierung nicht während des Schulbetriebs erfolgen soll.

Für diese Zeit, so Landrätin Kornelia Wehlan (Linke), habe man für die Lindenschule eine „Übergangslösung ohne großen Eingriff“ gefunden. Die alte elektrische Anlage sei überprüft und die Befürchtungen abgewendet worden.

Der Umbau des Goethehauses wird bereits langfristig vorbereitet. Der Bauantrag soll schon bald eingereicht werden, sodass mit Beginn des Schuljahres 2022/23 damit begonnen werden kann.

Von Hartmut F. Reck