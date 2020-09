Lichterfelde

Der kleine Ortsteil Lichterfelde der Großgemeinde Niederer Fläming hat seit dieser Woche zwei Einwohner mehr. Als Teilnehmerin der so genannten Jugendbauhütte wohnen seit Dienstag die beiden 19-Jährigen Luisa Kaltenborn und Mia Rößner im Haus von Andreas Lust, der im Förderverein zum Wiederaufbau der aus dem 13. Jahrhundert stammenden Feldsteinkirche die Bauarbeiten koordiniert. Ein Jahr lang werden beiden jungen Frauen, die seit diesem Jahr ihr Abitur in der Tasche und klare Vorstellungen für ihren späteren Beruf haben, an der Restaurierung des Kircheninneren beteiligen.

Jugendbauhütte hat großen Anteil am Gelingen

„Es geht Stück für Stück mit unserem Kirchlein voran“, freut sich Fördervereins-Chef Frederik van der Kooi und zeigt voller Stolz auf das Gotteshaus, dessen Außenhüllen-Sanierung mit Hilfe vieler Spender im vergangenen Jahr fertig gestellt werden konnte. Einen großen Anteil daran hat auch die seit mehr als zwanzig Jahren deutschlandweit agierende Jugendbauhütte, die ein Gemeinschaftsprojekt von Internationale Jugendgemeinschaftsdienste ( IGD) und Deutscher Stiftung Denkmalschutz ( DSD) ist und in Brandenburg vom Land und mit Fördermitteln des Europäischen Sozialfonds (ESF) unterstützt wird.

Anzeige

Udo Drott wird in den kommenden Monaten der Mentor von Luisa und Mia (v.l.) sein. Quelle: Uwe Klemens

Weitere MAZ+ Artikel

„Alleine in Brandenburg gibt es pro Jahr etwa 30 Einsatzstellen mit durchschnittlich 20 bis 25 Teilnehmern, an denen wir uns als Jugendbauhütte beteiligen“, sagt deren Leiter Bernd Henning. Auch in den übrigen Bundesländern liegt die Zahl der Projekte und Teilnehmer etwa in gleicher Höhe.

„Zwei Drittel der Arbeiten, mit denen die Lichterfelder Kirche in ihren heutigen Zustand versetzt wurde, haben wir unterstützt“, erläutert Henning und weist auf die sorgsam verfugten Außenwände, das frisch gedeckte Dach, die neu verglasten Bleifenster und die hölzernen Schallluken des Turms.

Praktikant kehrt als Fachmann zurück

Auch den neuen Turm selbst haben die Lichterfelder indirekt der Jugendbauhütte zu verdanken. Denn fast alle Teilnehmer nutzen die einjährige Projektzeit als Praktikum, um sich praxisnah auf ein späteres Studium oder eine Handwerksausbildung vorzubereiten. Einer der ehemaligen Teilnehmer gründete später eine eigene Zimmermanns-Firma, die dann den neuen Kirchturm baute.

Aufmerksam lauschen Mia Rößner (l) und Luisa Kaltenborn den Ausführungen Udo Drotts zur Geschichte des Bauwerks. Quelle: Uwe Klemens

Beim Kontakt zwischen Jugendbauhütte und Förderverein haben Frederik van der Kooi und Andreas Lust nicht dem Zufall oder dem lieben Gott überlassen. Als die beiden erfuhren, dass die Jugendbauhütte im benachbarten Wiepersdorf den Arnim’schen Friedhof auf Vordermann bringt, fuhren sie dorthin und schlugen ihre Dorfkirche als eines der nächsten Projekte vor.

Auch der ursprünglich vergoldete Kanzel-Altar soll wieder im alten Glanz erstrahlen. Quelle: Uwe Klemens

„Eigentlich will ich später mal Buch-Restauration studieren, wollte vorher aber auch noch mal ausprobieren, ob mir auch was anderes liegt“, erzählt Luisa Kaltenborn, deren Vater in Berlin eine Buchbinder-Werkstatt betreibt. Auf der Webseite der Jugendbauhütte wurde sie fündig und bewarb sich Ende Juli als Teilnehmerin, wobei ihr die genaue Tätigkeit und auch das Bundesland nicht so wichtig waren.

Dichter dran an ihrem späteren Studienwunsch ist Mia Rößner, die nach dem einjährigen Praktikum in Lichterfelde gerne in Dresden Wandmalerei-Restaurierung studieren möchte und sich im Rahmen eines Freiwilliges Sozialen Jahres als Teilnehmerin der Jugendbauhütte einschrieben ließ.

Restaurator wird zum Mentor

Die nun beginnende Sanierung des Kircheninneren entspricht im Wesentlichen bereits dem, was sich die aus Göttingen stammende Praktikantin unter ihrem späteren Beruf vorstellt. Der Bad Belziger Diplom-Restaurator Udo Drott, der auch in mehreren Kirchen im Niederen Fläming bereits tätig war, wird in den kommenden Monaten ihr Mentor sein. Er empfing seine Lehrmädchen mit einem ausgiebigen Rundgang und Erläuterungen zur Baugeschichte der Kirche.

Die Bestandsaufnahme aller von Drott bereits unter alten Farbschichten entdeckten Wandmalereien, die aus unterschiedlichen Epochen stammen, ist nun die erste Tätigkeit. Ihr wird die behutsame Sicherung der Funde mittels Spezialmörtels folgen.

Neben einem Weihekreuz aus dem Mittelalter und barocken Ornamenten wurde auch diese deutlich jüngere Inschrift entdeckt. Quelle: Uwe Klemens

Drott ist allerdings skeptisch, ob die Sanierung aller Innenwände und des Deckenanstrichs wie ursprünglich avisiert bis zum Jahresende tatsächlich geschafft wird. „Die Schäden im Sockelbereich sind doch wesentlich umfangreicher, als vorher gedacht und von uns dreien allein in so kurzer Zeit kaum zu beheben“, sagt Drott. Er hat nun über das Kirchenbauamt eine Maurerbrigade angefordert, die die gröberen Arbeiten übernehmen könnte.

Wenn Wände und Decke geschafft sind, geht es an die Überarbeitung des Kanzel-Altars und des Gestühls, wofür ein anderer Fachmann dann an Drotts Stelle treten wird.

Von Uwe Klemens