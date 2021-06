Illmersdorf

Ganz dicht dabei sein, wenn sich die Menschheit anschickt, neue Galaxien zu entdecken, ist der große Traum von Tessa Rosnau. Mit dem gerade am Jüterboger Gymnasium absolvierten Abitur möchte sich die 17-jährige Illmersdorferin nun um einen Studienplatz in Physik bewerben. Das Aufbau-Studium Astrophysik wäre dann der nächste Schritt, um ihr Fernziel, eine Anstellung am kanadischen Raumfahrt-Center CSA, zu erreichen.

Es fühlt sich an wie mit Bleischuhen unterwegs

So klar ihre Zukunftsvision auch ist, so sehr fühlt ihr irdisches Dasein für sie eher so an, als hätte sie Bleischuhe an den Füßen. Denn Tessa, auf deren Abi-Zeugnisse noch Nils als Vorname steht, fühlt sich in ihrem männlichen Körper nicht wohl und sehnt sich nach einem Leben als Frau. Am Neujahrsmorgen dieses Jahres outete sich Tessa in ihren Chats gegenüber Freunden und Verwandten als Transgender, also als Frau, die aus einer Laune der Natur ganz einfach im falschen Körper steckt. Darüber gesprochen hatte sie bis dahin nur mit ihren engsten Freunden und Freundinnen und einem ihrer größeren Brüder.

Die Anfänge, als Tessa plötzlich mit sich und der Welt nicht mehr im Einklang war, liegen etwa vier Jahre zurück. „Ich stand am Beginn einer echten Depression und hab mir zusammen mit einem Therapeuten viele Gedanken gemacht, woran das liegen könnte“, blickt die junge Frau zurück auf die Zeit, wo sie als Achtklässlerin letztlich entdeckte, dass das Unbehagen beim Betrachten des eigenen Körpers die Ursache aller Unzufriedenheit und Unausgeglichenheit war.

Den eigenen Anblick nicht mehr ertragen

„Obwohl ich als Junge eine schöne Kindheit hatte, entdeckte ich Stück für Stück, dass ich mich eigentlich eher weiblich fühle. Je öfter ich meinen Körper betrachtete, desto trauriger wurde ich darüber, eigentlich im falschen Körper zu stecken. Das ging so weit, dass ich es zunehmend weniger ertrug, mich selbst anzusehen oder das andere mich ansehen und als Mann oder Jungen wahrnehmen“, schildert Tessa ihre schwierige Lage.

Dem eigenen Spiegelbild auszuweichen war noch das Leichteste, dem der Blick ahnungslosen Mitschüler und Lehrer, nicht nur im Sportunterricht, war nicht möglich. Von Tessas inneren Qualen merkten die wenigsten etwas, nicht mal ihre Eltern. Das harmlos klingende „Na, junger Mann“, beim Einkauf, tat plötzlich weh. „Ins Schwimmbad bin ich deshalb schon lange nicht mehr gegangen, weil ich es nicht ertrage, als Mann gesehen zu werden“, nennt Tessa nur ein Detail ihrer täglichen Tortur.

Auf der Positiv-Seite ihrer Erfahrung stand die Bestärkung durch diejenigen, denen sie sich bereits anvertraut hatte. „Alle in meinem Freundeskreis, auch meine besten Freundinnen, fanden es völlig normal und haben mir Mut gemacht, mein Leben, so weit eben möglich, als Frau zu leben“, sagt Tessa.

Im Dialog mit Leidensgefährten in aller Welt

Dass der Weg vor ihr kein leichter wird, ist sie sich bewusst. Über Internetforen steht Tessa im Kontakt mit Leidensgefährten in aller Welt, die zum Teil sogar deutlich jünger sind als sie selbst, zum Teil erst im Rentenalter ihre Zugehörigkeit zum anderen Geschlecht entdecken. „Wie weit ich diesen Weg gehen möchte, also ob ich eine Hormontherapie und Stimmtraining mache oder mich sogar zu operativen Dingen entscheide, muss ich erst noch herausfinden“, sagt die junge Frau.

Ein großes Entdeckungsfeld sein wird dabei auch die Frage der Partnerschaft. „Denn angezogen fühle ich mich eher von Frauen. Auf jeden Fall müsste es jemand sein, der mich so annimmt wie ich bin: Eine Frau, die im falschen Körper steckt.“

