Lieberose

Als die Nacht zu kalt wird, bilden die Häftlinge einen Kreis. „Dann haben sie sich abgewechselt, wer in die Mitte kommt“, sagt Peter Kotzan. Er leitet das Museum zur Gedenkstätte KZ-Nebenlager Lieberose – und spricht über jene Nacht im Winter 1945, als die KZ-Häftlinge auf einer Wiese bei Kuschkow übernachteten.

Es ist einer von vielen Todesmärschen in den letzten Wochen des Nationalsozialismus. Die bereits geschwächten Häftlinge haben das Lager in Lieberose-Jamlitz am 2. Februar verlassen, legen teilweise 20 Kilometer und mehr an einem Tag zurück. Ihr Ziel: das Konzentrationslager Sachsenhausen.

KZ-Nebenlager Lieberose aufgelöst

In diesen Tagen jährt sich der Todesmarsch von Lieberose zum 76. Mal. Am 2. Februar 1945 wurde das KZ-Außenlager aufgelöst. SS-Männer treiben die Häftlinge, mehrheitlich Juden aus Ungar und Polen, zusammen. Wer zu schwach ist, wird direkt erschossen: 1342 Menschen sterben durch das Massaker. Die Überlebenden setzen sich zu einem Marsch durch Brandenburg in Bewegung. Acht Tage lang sind sie unterwegs, kommen durch Teupitz und Zossen, durch Ludwigsfelde, Potsdam und Falkensee.

„Diese Todesmärsche sind das letzte furchtbare Kapitel der KZ-Geschichte“, sagt Horst Seferenz von der Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten. „Sie zeigen, dass der Vernichtungswillen der Nationalsozialisten bis zum letzten Tag ausgetragen wurde.“ Von den etwa 1500 Häftlingen erreichten nur 1340 Sachsenhausen, sagt er. Doch selbst wer die Strapazen des Marschs überlebte, war vor der anschließenden Selektion nicht sicher: Etwa 450 Häftlinge wurden erschossen – „unmittelbar nach ihrer Ankunft“, sagt Seferenz.

Neue Gedenktafel in Lieberose

Unter den Häftlingen war auch Sidor Jerimejew. Der 52-Jährige hatte das Nebenlager Lieberose und den Todesmarsch überlebt. Doch wie für viele andere Häftlinge war Sachsenhausen auch für ihn nur eine kurze Station. Wie Peter Kotzan berichtet, ging es für Jerimejew weiter nach Norden. Bei Schwerin wagte er einen Fluchtversuch – und wurde erschossen.

Seit dem 2. Februar erinnert eine Gedenktafel in Lieberose an den KZ-Häftling. Die wurde vor wenigen Tagen eingeweiht – anlässlich des Jahrestags der KZ-Auflösung. Wegen der Coronakrise fand das jährliche Gedenken in diesem Jahr jedoch in veränderter Form statt.

Lieberose ist ein „Ort der Shoah“

Einer, der in den vergangenen Jahren an dem Gedenken teilnahm, ist Peter Fischer vom Zentralrat der Juden. Im Gespräch hebt er die Bedeutung des Ortes hervor. „Lieberose ist ein Ort der Shoah“ sagt er. Die Todesmärsche seien nur das „Finale“ der Ermordung der europäischen Juden gewesen. Bei den Märschen seien noch einmal 220.000 Menschen umgekommen. Menschen, die teilweise schon das Grauen von Auschwitz und anderen Lagern überlebt hätten.

„Außerhalb der großen Lager gibt es in der ganzen Bundesrepublik keinen solchen Vernichtungsort“, sagt er. Um das Gedenken zu stärken, fordert er die Aufnahme in die Stiftung Brandenburgische Gedenkstätten, das sei jedoch noch nicht passiert. Jetzt müsse das Land aktiv werden – damit etwa eine Dokumentationsstelle geschaffen werden könne. „Zur Vermittlung“, sagt Fischer, „und zum Andenken.“

Von Johanna Apel