Mittenwalde

Ein lauter Knall sorgte am Wochenende bei den Mittenwaldern, aber auch in Kallinchen und Schöneiche für Aufregung. Bei der Explosion soll es sich aber lediglich um Dreharbeiten für einen Film gehandelt habe, informierte die Pressestelle der Stadt Zossen am Montag.

Viel Diskussion auf Social Media

Die Explosion hatte auf Social Media für viele Mutmaßungen gesorgt. Es wurden spektakuläre Fotos und Videoaufnahmen gepostet. In Mittenwalde fuhr sogar die Feuerwehr raus, denn sie war über die Dreharbeiten mit Explosion nicht informiert worden. Manche sprachen auf Facebook sogar davon, man habe denken können, es handele sich um einen Angriff. Besonders ältere Leute, so wurde kommentiert, könnten sich zurück versetzt gefühlt haben in die Zeit des Krieges.

Ein heller Feuerball erhob sich über den Ort Kallinchen. Den Knall der Explosion hörte man hingegen bis nach Brusendorf. Quelle: Privat

Zossen hatte Dreh genehmigt, Feuerwehren informiert

„Wir haben den Dreh genehmigt“, so Fred Hasselmann, Sprecher der Stadt Zossen. Er habe am Sonnabend auf einem Privatgelände in Kallinchen stattgefunden. Man habe auch gewusst, dass eine Explosion geplant sei. „Unsere Feuerwehren in Kallinchen und Schöneiche waren informiert“, so Hasselmann weiter. Er räumte allerdings auch ein, den Nachbarkreis nicht informiert zu haben. Man sei überrascht davon gewesen, dass die Feuerwehr Mittenwalde zum Einsatz raus fuhr. Offensichtlich habe der Wind so ungünstig gestanden, dass der Knall der Explosion bis nach Mittenwalde, Ragow, Brusendorf, Boddinsfelde, Gallun, Töpchin, ja sogar bis Heidesee zu hören gewesen sei. „Es tut uns leid, dass es so viel Aufregung deswegen gab“, so der Zossener Pressesprecher.

Um welchen Film es sich dabei handelt, wollte die Stadt nicht sagen. Das wollten die Filmgesellschaften nicht, hieß es aus dem Zossener Rathaus.

Von Andrea Müller