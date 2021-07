Kallinchen

„Du musst mal an die frische Luft.“ Diesen Satz bekommen viele Jugendliche von ihren Eltern nun wohl nicht mehr zu hören. Denn die junge Frauen und Männer gehören zu den „Jets“, Lebensrettern des Jugend-Einsatzteams. Diese 15- bis 24-Jährigen sind bei den kompletten Wasserrettungs-Wochenenden des DLRG-Stadtverbandes Ludwigsfelde-Zossen in den Strandbädern Kallinchen und Klausdorf dabei.

Ohne Havarie sieht so ein DLRG-Wochenend-Einsatz bei Sommer und Sonne nach Ferien pur aus. Quelle: Jutta Abromeit

Diese Einsätze sehen zwar mit dem lockeren Umgangston bei Sommer und Sonne nach Ferien pur aus. Doch ganz schnell kann es wirklich um Leben und Tod gehen. Wie zu Pfingsten 2018. Toni Breuer ist Vorsitzender des 257 Mitglieder zählenden DLRG-Stadtverbandes, er erinnert sich: „Damals hatten wir unsere jungen Vereinsmitglieder zu dem langen Wochenende mitgenommen, um neben der Wasserrettung auch das Vereinsleben zu vertiefen, denn irgendwann fehlten uns die Leute für unsere Wochenend-Dienste.“

Alles anders nach dem Pfingst-Wochenende 2018

Was auch die Älteren im Verein damals nicht bedacht hatten, so Breuer: „Der Nachwuchs bekam alles erzählt oder gezeigt, war aber nicht wirklich in unsere Arbeit eingebunden.“ Das sollte sich mit diesem Pfingstwochenende ändern.

Beim Anlegen nach einer Kontrollfahrt mit dem Wasserrettungsboot. Quelle: Jutta Abromeit

Was niemand ahnte: Genau an diesem Wochenende gab es im Strandbad ein „Ereignis“, wie die DLRG-Leute sagen, einen Badeunfall im Strandbad, und ein Mensch konnte trotz aller Wiederbelebungsversuche nicht gerettet werden. „Da kamen einige unserer jungen Mitstreiter dann doch ins Grübeln. Für die psychologische Bewältigung hatten wir auch ein Einsatz-Nachsorgeteam an unserer Seite“, erzählt Breuer. Und Jet-Mitglied Jarvis Schwarz aus Kerzendorf sagt: „Damals dachte ich: Jetzt verstehe ich den Sinn unseres Vereins.“

Dieses Wochenende war die Geburtsstunde der Jets im DLRG-Team Ludwigsfelde-Zossen. 37 Kinder und Jugendliche bilden heute vier Jet-Gruppen; „sie fanden sich im Prinzip selbst zusammen. Wichtig war nur, dass in jeder Gruppe Junior-Retter, Ersthelfer und Rettungsschwimmer sind“, so der Vereinsvorsitzende. Und Breuer sagt: „Das ist ja auch eine Team-Erfahrung – was klappt und was nicht. Außerdem lernen unsere jungen Mitglieder so, sich aufeinander zu verlassen.“ Geht etwas schief, dann kläre die Gruppe auch das miteinander, sagt er.

Dienste im Boot und auf dem Turm

Rettungsschwimmerin Nora Dünnebeil leitet das Jet 4. Sie erzählt, was an einem solchen Wochenende an der Seite der Erfahrenen alles läuft: „Es gibt die Kontrollfahrten auf dem See, gegebenenfalls mit der Übung ,Mann über Bord’. Auf dem Turm haben wir die Badegäste zu beobachten, ob es ihnen gut geht. Oder wir müssen Bootsführer drauf hinweisen, dass sie im Schwimmer- und Nichtschwimmer-Bereich nichts zu suchen haben.“

Nora Dünnebeil leitet im DLRG-Stadtverband Ludwigsfelde-Zossen das Jugend-Einsatz-Team (Jet) 4. Quelle: Jutta Abromeit

Oben in der DLRG-Station wartet auch auf die jungen Lebensretter ein wenig Bürokratie: „Wir müssen das Wach-Tagebuch führen mit allen Anwesenden von Sanitätern, Rettungsschwimmern und Jet-Mitgliedern“, sagt Nora Dünnebeil. Außerdem werden Wasser- und Wetterbedingungen protokolliert und natürlich die Einsätze der Wasserrettung.

Jetzt nach Corona haben es Jet-Miglieder wie Jarvis Schwarz nicht leicht, alle gewünschten Qualifikationen zu bekommen „Wegen Corona müssen wir warten, denn erst mal müssen die Älteren ihre Auffrischungslehrgänge nachzuholen, damit sie einsatzfähig bleiben.“

Gar nicht so leicht mit den richtigen Knoten, dass sie halten: Hier zeigt André Henning Jet-Mitglied Jonas Niemeier, wie’s geht. Quelle: Jutta Abromeit

Diese Geduld hat er. Und Spaß in der Gruppe, trotz seiner weiten Wege zwischen der Schule in Potsdam und dem Strandbad Kallinchen: „Ich habe gesehen wie wichtig es ist, Leben retten zu können“, sagt er.

Infos zum DLRG-Stadtverband Ludwigsfelde-Zossen gibt es im Internet unter ludwigsfelde-zossen.dlrg.de

Von Jutta Abromeit