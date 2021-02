Kallinchen

Ein Reh vorm Auto – wo kommt das denn her? Ausweichen? Bremsen? Bruchteile von Sekunden entscheiden über Crash oder Glück-gehabt. Ob da nachts auf der Landstraße im Wald ein Gegenlicht blendete, der Blick auf dem Rückspiegel war oder der Fahrer aufs Handy schielte – das alles wird beim Unfall erst später wichtig.

Was ist bei einem drohenden Wild-Unfall am wichtigsten? Mobilianz-Geschäftsführer André Zaenker bot beim ersten Nacht-Fahrsicherheitstraining auf der Teststrecke Kallinchen drei Stunden Üben an.

Damit es möglichst nicht so weit kommt, hilft es zu wissen, wie die Technik im eigenen Auto im Ernstfall reagiert. Genau darauf sind Firmen mit Fahrsicherheitskursen spezialisiert. Eine dieser Firmen heißt Mobilianz. Ihr Thüringer Chef André Zaenker pflegt seit 20 Jahren Kontakt zum Teltow-Fläming-Ring Kallinchen. Dort auf dem Testgelände, wo auch die Berliner Polizei trainiert, bot Zaenker jetzt erstmals für jedermann ein Nacht-Fahrsicherheitstraining mit Schwerpunkt Wildunfall an.

Wegen Corona waren nur sechs Teilnehmer zugelassen. Ein Privatmann mit seinem Firmentransporter ist dabei, Fred Goldammer, der Wildauer Chef des Kranken- und Behinderten-Fahrdienstes KW-Ambulance, ebenso seine Tochter Wiebke und zwei weitere Männer. Zaenker hält seine Einweisung kurz, immer wieder sagt er an diesem Abend: „Entscheidend ist nicht, was ich Ihnen erzähle, entscheidend ist, was Sie heute üben und an Erfahrung mitnehmen.“ Dann verteilt er Funkgeräte; nur über die hören die Teilnehmer später, wo sie als nächstes fahren und stoppen sollen.

Und plötzlich echte Rehe

Zaenker geht zum eigenen Auto und holt die Wild-Attrappen heraus: ein Reh, ein Fuchs, ein Hase und ein Wildschwein. Dann sagt er: „Ihre Warnwesten bitte.“ Mehr als diese Leuchtstreifen werde er außer den Fahrzeug-Scheinwerfern von den Teilnehmern später nicht mehr sehen. Und wie es der Zufall will: Auf der Fahrt zur ersten Bremsstrecke stehen plötzlich Rehe am Fahrbahnrand, zwei echte. Doch keine Gefahr, sie traben zurück in den Wald.

Dann der erste rot-weiße Kegel, 20 Meter weiter der zweite. Paarweise sollen die Fahrzeuge Anlauf nehmen: möglichst am ersten Kegel Vollbremsung machen und spätestens am zweiten Kegel stehen. 50 km/h, 70, dann 90 km/h. „Und wer sich traut gern 100 oder mehr“, sagt Zaenker über Funk. Studentin Goldammer traut sich. Ihr macht rasantes Fahren sichtlich Spaß, vom ersten Mal an „steht sie auf den Klötzern“, André Zaenker hört das Knirschen ihres Antiblockiersystems (ABS) vom ersten Versuch an.

Wissen, wo das Warn-Dreieck liegt

Der Fachmann rät allen: „Nicht mit gestrecktem Bein bremsen, sonst den Sitz weiter vorstellen, und nicht zu zaghaft bremsen.“ Tatsächlich springen dann bei jedem harten Bremsen die Warnblinker kurz an. Die Truppe zieht weiter auf dem Beton-Oval. Am Sammelplatz im Dunkeln lässt Zaenker die Warn-Dreiecke rausholen: „Wer beim Unfall lange nach wichtigen Dingen suchen muss, hat bei Herzstillstand oder unterbrochener Blutzufuhr schon verloren.“

Dann hat er die „Tiere“ positioniert, im Gegenverkehr geht es auf die Wild-Strecke. Das hoch aufgerichtete Reh ist unübersehbar, niemand muss zu scharf bremsen. Doch Hase, Fuchs und Wildschwein sind erst kurz vorher zu erkennen. „Immer Augen auf den Fahrbahnrand, nie ins Gegenlicht sehen“, sagt die Kursleiter-Stimme. Allzuoft werden die vermeintlichen Wildschweine mit Wurzeln umgestürzter Bäume verwechselt.

Zaenker: „Immer scharf bremsen“

Zwischen die Motorengeräusche vom Anfahren und das harte Brems-Knirschen mischt sich Hundegebell vom Dorf. Die Wolken geben den Mond frei, Schatten werden schärfer. André Zaenker lässt die Fahrer zum Sammelpunkt kommen. Und erklärt noch einmal: „Immer scharf bremsen und Lenkrad grade halten, dafür sind die Autos gebaut.“ Aber Arme nicht durchstrecken, sondern die Hände locker am Lenkrad haben. Sonst können Knochen brechen oder man verreißt das Lenkrad unkontrolliert. „Kommt es doch zum Unfall mit dem Wild, die 110 rufen, Unfallstelle sichern, Verletzungen checken. Mit dem Auto aber erst zur Wäsche fahren, wenn der Versicherungsgutachter da war“, so Zaenkers Rat.

Am Ende meint der Transporter-Fahrer: „Ich hab’ viel gelernt und bin überrascht, wie sehr ich mich auf die Technik verlassen kann.“ Studentin Goldammer bekennt: „Ich fühl’ mich sicher.“ Und ihr Vater, Firmenchef Fred Goldammer, will nach drei Stunden mit permanentem Gas geben und Bremsen „meine Mitarbeiter überzeugen, dass wir das alle machen“. Bereits voriges Jahr war die 50-köpfige Truppe zum Tag-Fahrtraining in Kallinchen. „Schon da dachten viele, sie können fahren. Aber mancher kam schnell an seine Grenze.“

Von Jutta Abromeit