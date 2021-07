Kallinchen

In aller Stille wurde in Kallinchen ein Zepter übergeben: Reinhard Schulz, Mitgründer und bisher Geschäftsführer der Kalli GmbH, übergab die Leitung an seine Kollegin Dominika Haupt-Greger. Damit hat Schulz den „Chefsessel“ in der Betreiber-Firma für Strandbad und Campingplatz ebenso in jüngere Hände gelegt, wie er es bei Renteneintritt bereits privat machte; die Geschäfte im Hotel-Restaurant „Alter Krug“ führt heute sein Sohn.

Die Kalli GmbH wird jetzt von Dominika Haupt-Greger (39 Jahre) geleitet; links Mitgründer und Vorgänger Reinhard Schulz. Quelle: Jutta Abromeit

Die Konstellation der Kalli GmbH ist nicht alltäglich: Sie ist Tochterfirma des 2003 gegründeten Heimatvereins Kallinchen. Der hatte anfangs 16 Mitglieder, heute sind es mehr als 140, sagt der 2. Vorsitzende Reinhard Schulz. 2012 schafften es die Vereinsmitglieder nicht mehr, den Strandbad- und Campingplatz-Betrieb ausschließlich ehrenamtlich zu organisieren: die Dienste für die Strandbad-Kasse und die Campingplatz-Rezeption, das Kassieren der Eintrittsgelder und Platz-Gebühren für Wohnwagen und Zelte, Toiletten und Sanitärräume zu reinigen und permanent für die Gäste auf beiden je 10.000 Quadratmeter großen Arealen Ansprechpartner für ihre 1000 Fragen zu sein. Ganz zu schweigen von ständigen Reparaturen an allem Möglichen oder der Wasser- und Stromversorgung.

Heimatverein bleibt Ideengeber

„Das alles ließ sich nicht mehr in der Freizeit bewältigen“, erklärt Schulz. Deshalb gründeten die Vereinsmitglieder 2012 die Kalli GmbH mit der Gesellschafterversammlung aus sieben Vereinsmitgliedern plus Geschäftsführer. „Uns war einfach wichtig, die gemeindeeigenen touristischen Einrichtungen im Ort zu behalten“, so Schulz. Die GmbH und die Stadt Zossen unterzeichneten einen Betreibervertrag; „wir liefern die Einnahmen ab und die Stadt kümmert sich um die Infrastruktur und kann mit unseren Überschüssen investieren.“ Ideengeber bleibt der Heimatverein.

Hier findet jeder sein Plätzchen. Quelle: Jutta Abromeit

Fest angestellt bei der Kalli GmbH sind neben bisherigem Chef und neuer Chefin Reinigungskraft Wioletta Walentynowicz aus Motzen (LDS) und Platzmeister Herbert Heß aus Zossen. Außerdem kommen in der Saison zwischen 1. April und 31. Oktober 14 Hilfskräfte dazu und an den Wochenenden die DLRG-Rettungsschwimmer. Das MAZ-Gespräch führen Schulz und Haupt-Gerber bei laufendem Camping-Betrieb, freundlich und flexibel reagieren sie auf jeden Wunsch und jede Frage.

Dreimal so viele Plätze gefragt

Diese menschliche Idylle scheint es neben der landschaftlichen zu sein, die den familiären Campingplatz mit seiner Badestelle am Motzender See mit den 80 Dauer- und 40 Tourismus-Plätzen unter Bäumen so beliebt macht. Zurzeit erholen sich dort neben Berlinern und Potsdamern auch Franzosen, Holländer und Dänen. Schulz sagt: „Wir sind sehr gut ausgelastet und könnten das Doppelte oder Dreifache an Plätzen verkaufen.“

Doch ans Erweitern ist nicht zu denken, der Platz ist begrenzt. Als die frühere Bürgermeisterin von Zossen diesen Campingplatz für Wohnbauten abreißen wollte, „da hat das ganze Dorf rebelliert“, erzählt Schulz.

Für ihn ist der Dreiklang aus Heimatverein mit der Gesellschafterversammlung, der GmbH und dem Ortsbeirat das Geheimnis der Idylle: „Wir informieren uns und beraten, was für Kallinchen gut ist. Das ist unser großes Plus.“

Seine Nachfolgerin, die schon im „Alten Krug“ bei ihm zehn Jahre kellnerte und im Dorf ihre Liebe fand, sagt: „So lange er hier ist, habe keine Sorge, alles zu schaffen.“ Der Mann mit einem halben Jahrhundert Kommunalerfahrung arbeitet jetzt noch halbtags in der Kalli GmbH und schmunzelt. Er sieht den Weg bereitet, dass von den vielen Gästen in Kallinchen der Bäcker und ortsansässiges Gewerbe weiterhin profitieren. „Und dass junge Leute im Ort wie ich früher zum Strand kommen, um Gleichaltrige zu treffen.“

Von Jutta Abromeit