Ludwigsfelde

Wird plötzlich beim morgendlichen Zähneputzen im Bad oder am Wasserhahn in der Küche ein saugendes Geräusch immer lauter, das aus dem Waschbecken zu kommen scheint, dann sind keine Rohr-Gespenster zugange. Und niemand muss an seinem Verstand zweifeln. Meist klärt ein Blick vor die Tür das bedrohliche Rauschen: Irgendwo in der Nähe stehen ein weißes Spezialfahrzeug in Lkw-Größe und ein leuchtend orangefarbener Transporter: Schmutzwasser-Kanalnetz-Reinigung.

Rohrnetzspülungen zwischen Luckau und Großbeeren

So wie Trinkwasser-Leitungen regelmäßig gespült werden müssen, passiert das auch mit den Rohren, die unser Abwasser aus Haushalten und Betrieben zu den Klärwerken leiten. Alle paar Jahre sind solche Schmutzwasser-Spülungen nötig. Dazwischen kann eine Menge passieren. Das wissen Anlagenmechaniker, die bei der DNWAB arbeiten, der Dahme-Nuthe Wasser-Abwasser Betriebsgesellschaft, oder so genannte TV-Inspekteure wie Nico Lenkereit oder Kristian Haferung von der Firma Mayer Kanal-Management GmbH Rüdersdorf nur zu gut. Männer wie sie sind im gesamten Betriebsführungsgebiet zwischen Luckau und der Stadtgrenze zu Berlin unterwegs.

Christian Lehmann und Dennis Pfeifer sind DNWAB-Anlagenmechaniker und seit Tagen in den Straßen links und rechts vom Dachsweg in Ludwigsfelde zugange. In leuchtend grünen Schutzanzügen heben sie einen Kanaldeckel nach dem anderen an, spülen deren Unterseiten, ziehen das große flexible Rohr vom Fahrzeug über den Kanaleingang und spritzen den Dreck dort innen ab. Von oben nach unten. Mit stoischer Ruhe erklären sie Passanten, warum sie im Wege stehen müssen mit ihrem Fahrzeug. Der MAZ erklären sie, dass sie „nur die Vorbereiter sind“ und dass „die Männer dahinten“ die eigentliche Arbeit machen – die TV-Befahrung der Schmutzwasser-Kanäle.

Abschnittsweise sehen sich die TV-Inspekteure Nico Lenkereit und Kristian Haferung Regenwasser- und Schmutzwasser-Kanäle an. Je nach Abstand der Kanalschächte bis zu 200 Meter weit. Während der eine nach erfolgreicher Rohr-Besichtigung den Kanaldeckel wieder schließt, die rotweißen Gummihüte zur Baustellen-Sicherung einsammelt und Kameras samt Leitungen wieder im Transporter verstaut, zeigt der andere, was die Geräte alles aufgezeichnet haben: „Wir sehen mit der heutigen Technik alles – wenn ein Rohrbruch droht, wo Wurzeln in die Leitungen drücken oder Muffen-Versätze, also wenn sich Leitungsverbindungen verschoben haben.“

TV-Inspekteur Nico Lenkereit von der Firma Mayer Kanal-Management GmbH Rüdersdorf in Ludwigsfelde Nord. Quelle: Jutta Abromeit

Natürlich sehen die Inspekteure auch alles, was durch sämtliche Toiletten einer Stadt kommt. „Aber unsere Arbeit heute ist nicht mehr vergleichbar mit dem, was ältere Kollegen früher noch machen mussten – selbst durch diese stinkenden Kanäle kriechen“, sagt Haferung. Und erzählt ganz begeistert von seinem Job – wie vielfältig der ist, mit handfester Freiluft-Arbeit und mit der Technik am PC im Transporter. Manchmal sehen die beiden Männer Leitungseingänge, die noch gar nicht kartografiert sind, so schnell wird in der Metropolregion Berlin-Brandenburg gebaut.

Manchmal taucht auf dem Bildschirm von TV-Inspektor Kristian Haferung „Besuch“ im unterirdischen Leitungssystem auf und beäugt neugierig die Kamera Quelle: Jutta Abromeit

Und manchmal begegnen ihnen unterirdisch sogar „Besucher“: „Hier, vorgestern“, meint Kristian Haferung; mit wissendem Lächeln startet er ein Video. Die Kamera fährt durch große Rohre, an einer Biegung stoppte er das Gerät – eine junge Ratte schaut um Ecke, neugierig kommt sie näher, beschnüffelt die Kamera. Eine kleine Bewegung auf dem Bedienpult bewegt die unterirdische Technik, und das Tier flitzt davon. Die Männer lachen, mehrere Male haben sie sich dieses Video angeschaut. Und sie scheinen noch einmal mehr froh zu sein, diesen Tieren nicht wie ihre Vorgänger direkt im Rohr begegnen zu müssen.

TV-Inspekteur Kristian Haferung mag seine Arbeit, hier mit dem Steuerpult für die beiden Kameras im Kasten vor ihm Quelle: Jutta Abromeit

Allein das Trinkwassernetz im Betriebsführungsgebiet der DNWAB ist inzwischen mehr als 3300 Kilometer lang. Damit das Lebenselixier Wasser auch künftig in erstklassiger Qualität geliefert werden kann, sind Rohrnetzspülungen unerlässlich. Allerdings werden die Herausforderungen vor dem Hintergrund von Klimawandel und dem immensen Zuzug in die Region südlich von Berlin nicht geringer.

Lebensmittel Nummer 1 wird knapp im Süden Berlins

Dazu zitiert die jüngste Ausgabe der Märkischen Wasserzeitung Andreas Fuchs, den Leiter im Produktionsbereich 2 mit Sitz in Blankenfelde-Mahlow: „Das Klima verändert sich, die Bebauung in unserem Einzugsbereich nimmt zu, auf vielen Grundstücken werden Pools errichtet und die Einwohnerzahl wächst in der Metropolregion – das alles verknappt unser Lebensmittel Nummer eins zunehmend.“ Der sinnvolle Umgang mit der begrenzten Ressource stehe bei den Wasserversorgern deshalb ganz oben, so Fuchs.

Sein Kollege Eckhard Wolter, Leiter im Produktionsbereich 1 mit Sitz in Schenkendorf, ergänzt in der Publikation, dass die DNWAB deshalb im Pilotprojekt „Bedarfsgerechte Trinkwasser-Rohrnetzspülung“ seit Jahren mit dem Technologiezentrum Wasser in Dresden zusammenarbeite. Dabei sei genau ermittelt worden, wie viele Spülungen nach welchen Kriterien nötig sind. Das seien in vielen Bereichen nur noch eine im Jahr statt der bisherigen zwei mit Frühjahrs- und Herbstspülungen. Auch so könnten Wasser und Kosten gespart werden, erklärt Wolter.

Rohrnetz-Spülungen bei Wasserverbänden in LDS und TF

Die jetzigen Rohrnetzspülungen begannen Mitte März in Dahme, Wünsdorf und Ludwigsfelde, die letzten Termine in Eichwalde, Zeuthen und Wildau reichen bis in den Juni hinein. Genaue Informationen zu Leitungs- und Rohrnetzspülungen stehen sowohl auf den Internetseiten der Wasserzweckverbände in Blankenfelde-Mahlow (WAZ), der Region Ludwigsfelde (WARL), Luckau (TAZV), der Region Rangsdorf, Zossen, Am Mellensee und zu Teilen von Mittenwalde (KMS) sowie der Region Königs Wusterhausen mit Eichwalde, Wildau und Zeuthen (MAWV) als auch auf der DNWAB-Seite www.dnwab.de und in der gedruckten Märkischen Wasserzeitung; eine elektronische Version dieser Zeitung veröffentlicht jeder Wasserverband auf seiner Website.

Von Jutta Abromeit