Teltow-Fläming

„Karneval wird gefeiert – egal wat da kommt“. So oder so ähnlich könnte das gemeinsame Motto vieler Karnevalsvereine im Norden des Landkreises lauten. Denn trotz Corona: Irgendwas zu feiern ist für die Vereine der Region zwischen Altweiberfastnacht und Aschermittwoch „karnevalistische Pflicht“.

In Blankenfelde-Mahlow starteten am Donnerstag um 11:11 Uhr die Frauen zum Karnevalslauf. Verteilt über den Tag geht es dabei in kleinen Gruppen von bis zu drei Personen über eine Distanz von fünf Kilometern. Im T-Shirt zur Aktion oder in Faschingsverkleidung und ausgestattet mit flüssiger Nahrung gingen die „jecken Weiber“ am späten Donnerstagvormittag auf den Parcours. „Das hat schon ziemlichen Spaß gemacht“, beschrieb Jennifer Haseleu, Präsidentin des Blankenfelder Karnevals Club, noch etwas atemlos nach ihrem Lauf.

Aktionen für den Zusammenhalt

Am Samstag gibt es den zweiten Teil des Laufs, dann dürfen auch Kinder und Männer mit auf die Strecke. Doch während die Kinder je nach Alter ein bis zwei Kilometer rennen müssen, ist das Laufprogramm für die kostümierten Männer etwas anspruchsvoller. Ihre Distanz liegt bei 10, auf besonderen Wunsch bei 15 Kilometern. Einen Karnevalsumzug gibt es in Blankenfelde-Mahlow digital und am Rosenmontag: Legofiguren ziehen im Narren-Ornat um Wohnzimmertisch oder Kamin. Zu sehen ist das ganze dann bei Facebook und Instagram.

Die Großbeerener Jecken treffen sich am Rosenmontag, „vereinsintern und auf Distanz zum Anstoßen per Zoom“ sagt der Großbeerener Ralf Pächnatz-Löwendorf. Netzöffentlich wird es am Samstag, fast eine Woche später. Mit einem Faschingsvideo zum Anstoßen, ähnlich wie in Ludwigsfelde. Weil am kommenden Wochenende die Karnevalsfeiern gewesen wären, wollen die Vereinsmitglieder am Samstag über Video-Konferenz anstoßen. Punkt 19.19 Uhr – wo normalerweise der Einmarsch der Narren im Klubhaus stattfindet.Außerdem soll jeder sein schönstes Kostüm anziehen. Fotos werden auf der Internetseite des Vereins und in den sozialen Medien veröffentlicht.

Best of

„Das Beste aus 20 Jahren Vereinsgeschichte“ können sich Karnevals-Fans am Samstagabend ab 20:15 Uhr live auf dem Youtube-Kanal des Karnevalsvereins Mittenwalde ansehen. Sitzungspräsident und Vorsitzender moderieren durch die Vereinsgeschichte. Einen Rückblick auf die letzten fünf Jahre Vereinsgeschichte hat der SKK Sperenberg schon seit letzten Sonntag für seine Fans online. „3000 Klicks haben wir seitdem schon“, so Thomas Lüth, Vorsitzender des Vereins. Außerdem gibt’s eine Aktion für Kinder, die das Logo des SKK nachbasteln oder -malen sollen. Dafür haben sie zwei Wochen Zeit.

Von Udo Böhlefeld