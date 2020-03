Engagiert für die Gleichberechtigung

Zellendorf

„Der Blick aus der zweiten Reihe ist manchmal der bessere, weil man dann doch etwas Abstand zum jeweiligen Thema hat“, sagt Karolin Geier. Das, was die 32-jährige zur Gleichberechtigung von Menschen, sei es im öffentlichen Leben, am Arbeitsplatz oder in der Familie, zu sagen hat, beschert ihr dennoch oftmals einen Platz ganz vorn.

Vertrauen weitete den Blick

Die Liebe führt die aus Lutherstadt Wittenberg stammende Kauffrau für Bürokommunikation gleich nach dem Abi nach Zellendorf, wo sie heute mit ihrem Mann und ihrem neunjährigen Sohn lebt. Die Berliner Senatsverwaltung und das Technikmuseum waren ihre ersten beruflichen Stationen. Schon als Azubi mit wichtigen Aufgaben betraut zu werden, verhalf ihr zu einem verantwortungsvollem Blick auf die Dinge.

Die eigene Krebs-Erkrankung stellte die Weichen, sich für die Rechte von Schwächeren einzusetzen. Wie notwendig das ist, weiß die heute als Personalsachbearbeiterin im Diakonissenhaus Teltow arbeitende Frau nicht nur aus eigener Erfahrung, sondern auch aus vielen Gesprächen mit Frauen und Menschen mit Erkrankungsfolgen beim beruflichen Wiedereinstieg. Ihre Erfahrungen als Betroffene und als Frau, die sich viel mit den Ursachen von Ungleichbehandlung beschäftigt hat, führt sie bei öffentlichen Debatten oft aufs Podium.

Politisch engagiert seit 2015

Nach einer Gesprächsrunde mit der damaligen Landtagspräsidentin Britta Stark trat sie 2015 in die SPD ein und ist heute deren Fraktionsvorsitzende in der Niedergörsdorfer Gemeindevertretung. 2016 gehörte sie in Teltow-Fläming zu den Mitbegründerinnen der Arbeitsgemeinschaft sozialdemokratischer Frauen, deren Landesvorsitzende sie heute ist.

Den Frauentag hält sie für wichtig. „Aber die eine Nelke im Jahr reicht nicht, wenn dann zu Hause der Abwasch doch wieder nur von der Frau gemacht wird“, zeigt sie sich kämpferisch.

