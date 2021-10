Welsickendorf

„Die Welt ist aus den Fugen und ich bin im Moment ziemlich ratlos“, sagt Wilfried Krieg. Nicht nur der Blick auf die in diesem Jahr nur mittelprächtig ausfallende Kartoffelernte verdirbt dem Chef der Welsickendorfer Agrargenossenschaft (AGW) und seinen 23 Mitarbeitern die gute Laune, sondern vor allem der Ausblick auf die kommenden Jahre. Das Ende der Fahnenstange, mit welchen Maßnahmen das Unternehmen den durch immer mehr gesetzliche Vorgaben verursachten Kostensteigerungen, dem Preisverfall des Marktes und dem schrittweisen Abbau europäischer Fördergelder entgegensteuern kann, ist in Sichtweite.

Nachfrage um mehr als die Hälfte gesunken

Der Kartoffelanbau, bis vor einigen Jahren eines der Markenzeichen des Agrarunternehmens, ist dafür ein gutes Beispiel. Wurden bis vor etwa fünf Jahren pro Jahr noch bis zu 120 Tonnen Speisekartoffeln vermarktet, sank die Nachfrage um mehr als die Hälfte und liegt heute bei etwa 50 Tonnen. Als Konsequenz wurde die Anbaufläche auf knapp 3,5 Hektar reduziert und die Produktion so genannter, für den direkten Verzehr nicht geeigneter Stärkekartoffeln intensiviert, deren Inhaltsstoff, die Stärke, in der Industrie gefragt ist.

Die neue Sortieranlage sortiert Steine fast jeder Größe automatisch aus und spart so menschliche Arbeitskraft. Quelle: Uwe Klemens

Mit der in diesem Jahr gekauften, 200.000 Euro teuren Sortieranlage konnte die Zahl der hier Beschäftigten reduziert werden, die nun anderweitig eingesetzt werden können. Die nicht mehr benötigten Flächen künftig an Betreiber von Photovoltaik-Flächen zu verpachten, um steigende Dieselpreise und Mindestlöhne wenigstens zum Teil aufzufangen, schließt Krieg nicht aus.

„Auf rund 60 Prozent unserer 230 Hektar Anbaufläche bauen wir inzwischen ausschließlich Stärke- und Verarbeitungskartoffeln an, die von der Industrie zu Mehl, Brei, Puffern, Chips, Pommes und ähnlichen Fertigprodukten weiterverarbeitet werden. Dazu kommen die wenigen Hektar Speisekartoffeln der Sorten Adretta, Gala und Laura und etwa 24 Hektar Pflanzkartoffeln, die wir als Grundlage für die nächste Anbau-Saison selbst ziehen“, rechnet Krieg vor.

Drei Tage vom Roden bis in die Tüte

Der Großteil der diesjährigen Ernte ist bereits gerodet, sortiert und ausgeliefert. „Bis die Kartoffel in irgendeiner Tüte ist, dauert es noch dem Roden keine drei Tage“, sagt der Landwirt. Die Belieferung der Industrie bringt deutliche Vorteile. „Bei der Speisekartoffel ist der Kunde wählerisch und kauft zum Beispiel keine schorfigen Kartoffeln, obwohl das egal wäre. Der Industrie ist egal, wie die Kartoffel aussieht, so dass wir weniger Pflanzenschutzmittel einsetzen können und weniger Sortier- und Lageraufwand haben“, so Krieg.

Die frischen Speisekartoffeln werden in dieser Woche von 8 bis 16 Uhr, am Samstag von 8 bis 12 Uhr zum Aktionspreis beim Hofverkauf angeboten. Nach telefonischer Voranmeldung unter 033746/7 22 61 ist dies auch später möglich. „Etwa bis Weihnachten dürfte der Vorrat reichen“, schätzt Krieg.

Von Uwe Klemens