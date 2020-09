Hohenseefeld

Die Kontroverse um den Verkauf der seit 18 Jahren leerstehenden Schule in Hohenseefeld und der dazugehörigen, etwa 10.000 Quadratmeter großen Grundstücksfläche ist noch lange nicht ausgestanden, sondern geht in die nächste Runde. Entgegen der ursprünglichen Absicht, bis Mitte September über den Kaufantrag der Adiuvare Pflegeaktiv Brandenburg gGmbH zu entscheiden, beschlossen die Gemeindevertreter in der vergangenen Woche, vor der endgültigen Entscheidung ein Wertgutachten erstellen zu lassen.

Projekt auf die lange (Schul-)Bank geschoben

„Wir sind erschrocken, dass wir nun noch immer nicht wissen, woran wir sind und können nicht verstehen, dass sich die Verantwortlichen nur immer wieder den Ball hin- und herschieben und unser Projekt einfach nicht voran kommt“, sagt Geschäftsführer Thomas Neese, dessen als gemeinnützig anerkannte GmbH auf dem Gelände eine Wohnstätte für Senioren und pflegebedürftige Menschen errichten möchte.

Das alte Schulhaus und das Gelände bieten heute einen trostlosen Anblick. Quelle: Uwe Klemens

Obwohl der Landkreis vor wenigen Jahren den Zustand des Schulgebäudes prüfen ließ, ob sich daraus eine Flüchtlingsunterkunft machen ließe, gibt es über den Gebäudezustand keine Unterlagen. „Dass der Landkreis das Projekt damals verwarf, ist wohl ein Indiz für den Zustand“, glaubt Bürgermeister Matthias Wäsche (GfNF), der nicht weiß, ob die Gemeinde überhaupt das Geld für das Gutachten aufbringen kann, so dass die Prüfung auf Reserven im Haushalt noch vor dem Gutachten ansteht.

„Weil wir nun nicht wissen, ob wir im nächsten Sommer oder erst im Herbst und ob überhaupt und zu welchen Konditionen kaufen können, bedeutet das für uns, dass wir zweigleisig fahren werden und uns parallel zum laufenden Kaufantrag nach Alternativen umschauen müssen“, sagt Neese. Schon wegen des Versprechens an die Hohenseefelder, ihnen im Falle von Pflegebedürftigkeit im überschaubaren Zeitrahmen ein Wohnen-Bleiben im eigenen Ort anzubieten, ist die Schul-Variante noch immer die bevorzugte.

Gesamtverkauf eher unwahrscheinlich

Trotz knapper Kasse hofft Wäsche, dass das Gutachten bis zum Jahresende vorliege und eine Entscheidung getroffen werden könne. Dass die Gemeindevertreter dem Verkauf des gesamten Geländes zustimmen, glaubt Wäsche eher nicht, weil die Vorbehalte eines Teils der Einwohner dagegen sprächen.

Unkraut und wild aufgeschossene Bäume gedeihen auf dem alten Schulhof prächtig. Quelle: Uwe Klemens

Die Alternative könnte der Verkauf einer 60 mal 60 Meter großen Teilfläche plus Schulhaus sein, mit der auch Neese leben könnte. Auch das Angebot, sich trotz Teilung des Grundstücks und dem Verbleib von Turnhalle, ehemaligem Werkraum und Festwiese in Gemeindehand an den Kosten für die Sanierung und Erweiterung der Turnhalle zu einem Mehrzweckgebäude an den Kosten zu beteiligen, steht, so Neese.

Von Uwe Klemens