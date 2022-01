Bankenfelde-Mahlow

Familie Schlegel ist verzweifelt. Vor allem Mutter Janine und Vater Dirk haben derzeit schlaflose Nächte, denn sie brauchen dringend eine neue Bleibe für sich, ihre vier Kinder und ihre zwei Hunde. Aus ihrem Haus in Mahlow, in dem sie seit rund zehn Jahre leben, müssen sie ausziehen, denn die neue Vermieterin hat Eigenbedarf angemeldet. Die Familie habe zwar juristisch Widerspruch eingelegt, doch ausziehen wollten sie in jedem Fall, denn sie fühlten sich nicht mehr willkommen, sagt Janine Schlegel. „Meine größte Angst ist, dass irgendwann jemand kommt und sagt: ,Jetzt raus!’ – und wir haben noch nichts Neues.“

Doch genau diese Suche nach etwas Neuem gestaltet sich schwierig. Die sechsköpfige Familie braucht Platz: Vier bis fünf Zimmer wünschen sich Dirk und Janine Schlegel, am liebsten ein Haus mit mindestens 120 Quadratmetern. Doch in der Region gibt es kaum Angebote – und wenn, dann zu extremen Preisen.

Lesen Sie auch: Immobilienmarkt: Kosten für Häuser und Grundstücke in Teltow-Fläming seit Corona hoch

Vermieter schrecken vor großer Familie zurück

Als die Eigenbedarfskündigung Anfang 2021 kam, hat sich die Familie sofort auf die Suche nach einem neuen Zuhause gemacht. Etwa 120 Objekte hätten sie inzwischen angeschrieben, sagt Dirk Schlegel. „Meistens kommt zurück, dass das Haus für uns zu klein sei – ohne uns einen Besichtigungstermin anzubieten.“ Anfangs hat Familie Schlegel nur in Blankenfelde-Mahlow gesucht, damit die Kinder nicht aus ihrer gewohnten Umgebung gerissen werden. Inzwischen durchsuchen sie auch Anzeigen im Umfeld von 60 Kilometern bis runter nach Jüterbog.

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch über die sozialen Medien haben sie Aufrufe gestartet – und darüber sogar Angebote bekommen. „In eines der Häuser waren wir nach der Besichtigung gedanklich schon eingezogen, weil die Rückmeldung sehr positiv war“, sagt Janine Schlegel. „Die Absage war dann wie eine Backpfeife“, sagt ihr Mann. Er fühle sich wie der „Notnagel“: „Sobald jemand anderes sich für das Haus interessiert, wird der vorgezogen.“

Rechtsanwalt kennt Probleme bei Wohnungssuche

Rechtsanwalt Jörg Spiel, der als Fachanwalt für Miet- und Wohnungseigentumsrecht beim Mieterverein VMNE Teltow aktiv ist, kennt das Problem. „Viele Kinder und Hunde – das haben Vermieter nicht gern“, sagt er. Erschwerend kommt hinzu, dass Dirk Schlegel Anfang 2021 die Insolvenz seiner Firma anmelden musste. Das Fuhrunternehmen hatte Corona nicht überstanden. Natürlich würden Vermieter darüber nicht offen reden, denn das verstoße gegen das Gesetz der Gleichbehandlung, doch in der Realität sehe so aus, so Spiel.

In einem Punkt kann er die Familie jedoch beruhigen: Einfach auf die Straße setzen kann die Vermieterin die Schlegels nicht. „Kein Mensch darf in Deutschland auf der Straße wohnen“, sagt Spiel. Und es werde auch niemand gezwungen, bei Freunden oder Familie einzuziehen. Sollte die Familie wirklich keine angemessene Wohnung finden, sei die Ordnungsbehörde dafür zuständig, sie vor der Obdachlosigkeit zu bewahren.

Häuser in Blankenfelde-Mahlow werden immer teurer

Dass Menschen wegen Eigenbedarf aus ihren Wohnungen und Häuser müssen, käme in der Region häufig vor, sagt Spiel. „Das ist der beste Weg jemanden loszuwerden, weil es der einfachste Weg ist.“ Dagegen könne man kaum etwas machen, sagt er. Im Jahr 2021 hatten sich zehn der etwa 4000 Mitglieder des Mieterbunds wegen einer Eigenbedarfskündigung an den Verein gewandt. Die häufigste Frage: Ist die Kündigung rechtens? Viel mehr als eine formale Überprüfung kann der Anwalt in solchen Fällen aber nicht machen. „Ob jemand lügt, um einen Mieter rauszubekommen, werde ich nicht rausfinden“, sagt Spiel.

Mieter, die diese Vermutung hätten, müssten den Fall vor Gericht bringen, sagt der Anwalt. Sogar, wenn die Lüge erst hinterher aufgedeckt werde, könne man noch Schadensersatz einklagen. In vielen Fällen, die er begleitet, stelle sich nach einem Jahr heraus, dass der Vermieter nur sehr kurz in dem Haus oder der Wohnung gelebt habe und das Objekt dann für zehn bis 15 Prozent mehr wieder vermietet habe. „Das ist der übliche Weg“, sagt Spiel. „Auch wenn es in meinen Augen asozial ist.“ Die wenigsten Mieter würden aber auf Schadensersatz klagen, weil sie den emotionalen Druck hinter sich lassen wollten, sagt der Anwalt.

Das würde Familie Schlegel auch gern. Doch erst einmal müssen sie ein neues Zuhause finden. „Wir werden nicht in Selbstmitleid zerfließen“, sagt Dirk Schlegel. „Wir haben gute Jobs, tolle Kinder und wenn jetzt noch das Zuhause stimmt, sind wir sehr überglücklich.“

Von Lisa Neugebauer