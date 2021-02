Jüterbog/ Hohenseefeld

Frost und Wasser sind in der Regel keine gute Kombination. „Frostuhren“ lautet der Begriff der Installateure, wenn sie dorthin gerufen werden, wo Hausbesitzer versäumt haben, ihre in Kellern oder Schuppen installierten Wasserzähler und Armaturen ausreichend vor Kälte und Auffrieren zu schützen.

„Für den Frostschutz seiner Anlage ist jeder Hausbesitzer selbst verantwortlich, worauf wir jedes Jahr vor dem Beginn der Frostperiode im Amtsblatt hinweisen“, sagt Verbandsvorsteherin Jana Schuhmacher vom Trink- und Abwasserzweckverband Jüterbog-Fläming (WAZ). Dass sich die meisten ihrer Kunden in diesem Jahr die Ermahnung zu Herzen genommen haben, zeigt sich daran, dass beim WAZ bis jetzt noch keine einige Frost-Havarie gemeldet wurde.

„Frostuhren“ haben Winterruhe

Auch beim Nachbarverband WAZV in Hohenseefeld herrscht beim Thema Frostuhren noch Winterruhe. „Wenn die Temperaturen weiter so niedrig bleiben, wird es sicher, wie jedes Jahr, zwei Leute geben, die nicht aufgepasst haben“, blickt WAZV-Chefin Carmen Straach voraus.

Auch bei den eigenen Anlagen blieb man in beiden Verbänden bislang von witterungsbedingten Havarien verschont. Denn nicht nur die Temperatur des geförderten Trinkwassers liegt deutlich über dem Gefrierpunkt, sondern auch die des in die Kläranlagen in Jüterbog und Hohenseefeld gepumpten Abwassers. „Wenn dort tatsächlich mal etwas einfriert, wird es aufgetaut und macht keine größeren Probleme“, sagt Straach.

Rohrbrüche im 417 Kilometer langen Trinkwassernetz des WAZ gab es in diesem Winter bislang nur einen einzigen. „Der viele Schnee funktioniert als Wärmepuffer, so dass die Kälte nicht so tief ins Erdreich eindringen kann“, erläutert die WAZ-Chefin. Die anfälligste Phase für Rohrbrüche ist ohnehin das Ende der Frostperiode. Wenn das Eis in eingefrorenen Leitungen beginnt aufzutauen, dehnt es sich dabei um etwa acht Prozent aus und bringt so Leitungen und Gefäße zum Platzen.

Von Uwe Klemens