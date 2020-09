Durch einen Zufall wurde am Samstag in der Nacht ein beginnender Brand in einem Wohnmobil in Kemlitz bemerkt. Ein Mann weckte sofort die vierköpfige Familie, die im Fahrzeug schlief, so dass niemand zu Schaden kam. Das Fahrzeug selbst brannte vollkommen ab. Die Familie verlor alles, was sich im Wohnwagen befand.