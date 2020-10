Kemlitz

Ein 51-jähriger Mann ist am Freitag gegen 14.30 Uhr bei einem Arbeitsunfall in einem Kartoffellager in Kemlitz ( Teltow-Fläming) so schwer verletzt worden, dass er wenig später im Krankenhaus verstarb, wie die Polizei am Sonntag berichtete.

Beim Entladen eines Lkws in dem Lager war ein Gabelstapler mit dem Hinterrad in einen Gully gefahren. Der 46-jährige Fahrer versuchte, den Stapler freizufahren, der 51-Jähriger hielt sich dabei im Gefahrenbereich auf. Durch das Manöver stürzte eine Kartoffelkiste herab und traf den Mann, schilderte die Polizei den Ablauf. Der 51-Jährige wurde sehr schwer verletzt, ein Rettungshubschrauber flog ihn in ein Krankenhaus, wo er trotz aller Bemühungen der Ärzte verstarb.

Die Polizei sicherte den Unfallort, befragte Zeugen und nahm eine Anzeige auf. Außerdem wurde das Amt für Arbeitsschutz informiert.

Von MAZonline