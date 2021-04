Kemlitz

Der 14. April 1951 war für die 200. Gardeschlacht-Fliegerdivision der Sowjetischen Luftarmee ein rabenschwarzer Tag. Mindestens 26 Piloten und Bordschützen kamen beim zeitgleichen Absturz von 13 Kampfbombern im Dahmer Raum ums Leben. Wie es zu dem Unglück kam, ist bis heute, trotz mehrerer Theorien, nicht wirklich aufgeklärt. Ein wenig Licht in das bis heute als russisches Staatsgeheimnis geltende Ereignis gebracht haben Kemlitz’ Ortsvorsteher und Ortschronist Fred Tzschoppe und der Luckauer Reinhard Wildau. Für den morgigen 70. Jahrestages des Massenabsturzes haben die beiden eine Gedenkveranstaltung organisiert, bei der sie auch über den gegenwärtigen Stand ihrer fast 20-jährigen Nachforschungen berichten.

Angst und Abschottung

Obwohl die Maschinen des Propeller-getriebenen Typs IL-10 innerhalb eines nur knapp acht Kilometer langen und etwa zwei Kilometer schmalen Korridors in der Nähe von Kemlitz am Boden zerschellten und obwohl es in den umliegender Ortschaften auch Augenzeugen gab, geriet das Ereignis schnell in Vergessenheit. Als Hauptgrund dafür vermutet Tzschoppe das Klima jener Jahre, in denen man als Deutscher den „Russen“ lieber fernblieb. Hinzu kommt die Abschottung, unter der die Überreste des Unglücks geborgen und auf den Hof des Kemlitzer Gutes transportiert wurden.

Mindestens Flugzeuge dieses Typs stürzten am 14. April 1951 in der Nähe von Kemlitz ab. Quelle: Gedenktafel auf dem Kemlitzer Dorfanger

Als 2001 der Kemlitzer Ortsteil Schlagsdorf wegen des später hier errichteten Windparks komplett abgerissen wurde, vertiefte sich Tzschoppe, der erst 1987 in die Region gekommen war, in die Dorfgeschichte und stieß dabei erstmals auf Berichte über das Unglück. Im Gespräch mit Dahmes Museumsleiter Tilo Wolf, Jüterbogs Ortschronisten Henrik Schulze und anderen Interessierten entstand die Idee, eine Arbeitsgruppe zu bilden um möglichst viele Augenzeugen ausfindig zu machen und Archive zu sichten. Auch zwei Luftfahrt-Journalisten und mehrere Militärhistoriker aus Berlin und Dresden gehörten zur Arbeitsgruppe, die sich jedoch bereits nach wenigen Monaten auflöste.

Die Karte auf der Informationstafel zeigt, wie dicht die Absturzstellen beieinander lagen. Quelle: Gedenktafel auf dem Kemlitzer Dorfanger

Da das Militärarchiv bis heute die Einsicht in die damaligen Untersuchungsakten versagt, bleibt für Spekulationen viel Freiraum, auch, weil sich die Aussagen der Zeitzeugen und spärlichen Funde in anderen Archiven teils widersprechen. Ob die Ursache Falschbetankung oder die Piloten zu unerfahren waren, ob die gerade in Erprobung befindlichen, neu eingebauten Navigationsgeräte versagten oder ob es einfach nur die plötzlich aufziehende Schneefront war, die bis zum Boden reichte, so dass das Drunter-Hindurchtauchen nicht gelingen konnte, bleibt bislang ungewiss.

Die genaue Zahl ist noch immer hinter Schloss und Riegel

Auch die genau der Zahl der verunglückten Maschinen kennt niemand, da es zum selben Zeitpunkt in der nähe auch mindestens fünf, teils geglückte Notlandungen gegeben haben soll. Fest steht lediglich, dass sich 26 Gräber auf dem sowjetischen Ehrenfriedhof in Potsdam dem Unglück zuweisen lassen.

Vor zehn Jahren wurde in Kemlitz zum ersten Mal der Absturzopfer gedacht. Seither erinnern eine Gedenktafel und dieser Stein an das Unglück. Quelle: Uwe Klemens

Vor genau zehn Jahren präsentierten Tzschoppe und Wildau während in einer erstmals organisierten Gedenkveranstaltung ihre Ergebnisse. Der von der Botschaft der russischen Föderation entsandte Militär-Attaché konnte damals keine neuen Erkenntnisse beisteuern.

Die Gedenktafel spiegelt den Wissensstand von vor zehn Jahren. Bis heute ist die genaue Unglücksursache nicht geklärt. Quelle: Uwe Klemens

Die Hoffnung der Chronisten, dass dies bei der am morgigen 70. Jahrestag um 14.30 Uhr auf dem Kemlitzer Dorfanger anberaumten Gedenkveranstaltung anders ist, ist groß. „Nach so vielen Jahren wäre es doch endlich an der Zeit, das Geheimnis zu lüften“, sagt Tzschoppe. Sollte es tatsächlich eines Tages gesicherte Erkenntnisse zur Unglücksursache geben, würden die beiden ihre vor zehn Jahren erstellte und im Selbstverlag herausgegebene Gedenkbroschüre nur allzu gern noch einmal überarbeiten.

