Eine unendliche Geschichte findet ihr gutes Ende. Man kann aber auch sagen: Was lange währt, wird gut. Beides trifft auf die Fertigstellung des Dorfgemeinschaftshauses in Kemnitz zu, die vor wenigen Tagen endlich vollzogen wurde. „Es waren fast vier aufregende Jahre, bis das Projekt tatsächlich realisiert werden konnte“, sagt Nuthe-Urstromtals Bürgermeister Stefan Scheddin. Nun sei das Projekt endlich beendet, freut er sich.

Auf unnötiges Drumherum habe man bei den Planungen verzichtet, dennoch sei ein gutes Gebäude entstanden und damit verbunden ein „optisch schöner, wiederhergestellter Westeingang der Gemeinde Nuthe-Urstromtal im Ortsteil Kemnitz“, so der Bürgermeister, der nun berechtigt auf eine rege Nutzung des Gebäudes hofft.

251.000 Euro Förderung fürs Dorfgemeinschaftshaus

Für die Modernisierung des Dorfgemeinschaftshauses hat die Gemeinde einen Eigenanteil in Höhe von 80.000 Euro aufgewendet. Rund 251.000 Euro sind aus Fördermitteln geflossen. Insgesamt kostete der Umbau etwa 330.000 Euro. Dafür entstand ein fast neues barrierefreies Gebäude mit neuer Heizung, neuen historischen Fenstern, LED Beleuchtung sowie mit einem Ton-Dach im Verband gedeckt mit saniertem Dachstuhl.

So sah das Dorfgemeinschaftshaus vor dem Umbau aus. Quelle: Privat

Bei der Wiederherstellung der Gebäudestruktur wurde vor allem auf die historische Backstein-Fassade Wert gelegt. Der alte asbesthaltige Konsumeingang wurde abgerissen, zudem wurden ein Parkplatz und einer behindertengerechter Eingang geschaffen.

Viele Vorgaben für das Gebäude in Kemnitz

„Um das Bauvorhaben umzusetzen, waren einige Vorgaben zu erfüllen“, erklärt Scheddin. „Dazu zählte als erstes eine gültige Baugenehmigung, ohne diese wir gar keinen Fördermittelantrag hätten stellen können. Dafür benötigten wir eine Kostenberechnung nach DIN 276.“ Die erste wurde durch die Dorfgemeinschaft erstellt. „Hier gilt mein Dank dem Architekten Bernd Bietmann, der dies unentgeltlich leistete. Gemeinsam mit Bianca Moeller von der LAG wurde anschließend ein Fördermittelantrag mit Nutzungskonzept entworfen, so dass das Projekt letzen Endes förderfähig wurde.

Das schwerste sei jedoch gewesen, eine Akzeptanz für das Vorhaben zu erhalten, erinnert sich Scheddin. „Dementsprechend kompliziert gestaltete sich die Finanzierung und die Beschlussfassung der Gemeindevertretung.“ Das Projekt habe man sogar zweimal planen müssen. Aus der einst nutzbaren oberen Etage sei im zweiten Entwurf nur noch ein leerer Raum geworden. „Alles andere wäre den Einwohnern auch nicht vermittelbar gewesen“, sagt der Bürgermeister. „Auch mussten wir auf einen ebenerdigen Raum verzichten, das hätte einfach den Rahmen gesprengt.“ So entstand ein Lagerraum, der aber auch über drei Stufen erreicht und auch anderweitig genutzt werden kann.

Mehr Projekte in Kemnitz

Die Umgestaltung des Dorfgemeinschaftshauses sei jedoch nicht das einzige, was derzeit in Kemnitz passiert, betont Scheddin. So wurde 2021 die komplette Beleuchtung im Ort auf LED umgerüstet, die alten unansehnlichen Überlandleitungen und Masten sind entfernt. Auch im Gehwegbereich fanden Ausbesserungen statt.

Von Iris Krüger