Riesdorf

Blumen, blühende Bäume, Vögel und anderes Getier machen das Haus und den ehemaligen Bauernhof von Ilona Sellhorn am Ende des Riesdorfer Angers zu einem Paradies auf Erden. Mit ihrem Umzug aus der Großstadt in das kleine und deshalb besonders idyllische Fläming-Dorf hat sich die gebürtige Berlinerin vor 17 Jahren einen lange gehegten Traum erfüllt.

Großes Gedränge in den Regalen

Der andere Wunsch, als kreative Keramikerin und Malerin zu arbeiten, hat fast das ganze Leben der inzwischen 72-Jährigen ausgefüllt. So weit die Kraft reicht, arbeitet sie noch immer in ihrer Werkstatt an der Vervollkommnung ihres kleinen Paradieses. Eine freie Stelle an einer ihrer Wände zu finden, wo noch eine weitere der von ihr gemalten Natur-Impressionen Platz finden könnte, fällt schwer. Auf Hochborden und Schränken, Treppenabsätzen und in unzähligen Regalen herrscht in der getöpferten Tierwelt großes Gedränge.

Keramikerin Ilona Sellhorn in Riesdorf und einige ihrer Arbeiten. Quelle: Uwe Klemens

„Ich war zwölf, als mich eine Freundin zum ersten Mal zu einem Töpferkurs in Berlin-Niederschönhausen mitnahm. Obwohl Christian Richter, der später sehr bekannt wurde, seine Werkstatt gerade erst aufgemacht hatte, war es dort immer sehr voll. Als eine Bekannte Richters dort mal vorbeischaute, beschrieb sie das Gedränge in der Werkstatt treffend mit „viele geduldige Schafe gehen in einen kleinen Stall’’, blickt Sellhorn amüsiert zurück. Bis heute ist sie, inzwischen längst eine erfahrene Keramikerin, mit der Familie ihres erstes Lehrmeisters und einer der damaligen Werkstattgehilfinnen befreundet.

Geübt mit Eierpampe und Lehm

„Vor allem das Handwerkliche hat mich von Anfang an begeistert. Geübt hatte ich, wie das damals die Kinder eben so gemacht haben, zusammen mit den großen Jungs mit Eierpampe. Aus einer Grube haben wir uns Lehm besorgt und dann sogar versucht, unsere Skulpturen zu brennen. Wir wussten ja nicht, dass das nicht gar nicht geht und der Lehm einfach nur zerbröselt“, schildert sie ihre ersten naiven Selbstversuche.

Mit Keramik-Ornamenten belegte Wände haben ihren ganz besonderen Reiz. Quelle: Uwe Klemens

Auch die Entdeckung ihrer zweiten Leidenschaft, dem Malen, ist ein Ergebnis ihrer Töpfer-Stunden. Eine ältere, aber resolute Keramikmalerin mit lila Hut nahm sie unter ihre Fittiche und weihte sie in die Geheimnisse der Farbmischerei und der Pinseltechniken ein.

Trotz ihres in Niederschönhausen erworbenen Könnens entschied sie sich nach der Schule nicht für eine Töpfer-Ausbildung, sondern für ein Kunsterzieher- und Germanistik-Studium an der Berliner Humboldt-Uni. „Beides hat mich sehr interessiert, aber in der DDR Lehrerin werden wollte ich nicht, weil der politische Druck recht gewaltig war“, beschreibt Sellhorn ihr Ausweichen in die Theorie.

Nach dem Studium fasste sie als freiberufliche Lektorin im Eulenspiegel-, sowie im Henschelverlag Fuß, arbeitete aber auch als Keramikerin. 1976 übersiedelte Ilona Sellhorn nach Westberlin. Sowohl ihr Studium als auch ihre Töpfererfahrungen konnte sie als Mitarbeiterin des Jugend-Notdienstes in Berlin-Lankwitz gut miteinander verbinden. Als die Einrichtung 2004 privatisiert und später abgewickelt wurde, packte sie ihre Koffer um sich im Fläming verstärkt ihrer eigenen Kunst zu widmen.

Selbstgefertigten Tier-Keramiken führen ein friedliches Zusammenleben. Quelle: Uwe Klemens

Sellhorns Liebe zu allem, was wächst und gedeiht, spiegelt sich nicht nur in den Motiven ihrer Bilder und Keramiken. Als eine Bekannte erkrankte und an die zum Schlachten schon gemästeten Gänse nicht Hand anlegen konnte, nahm Ilona Sellhorn die Tiere in ihre Obhut. Seit neun Jahren fühlen sich Ganter Willy und seine Damen und Nachkommen im verwilderten Paradiesgarten so wohl wie ihre Retterin.

Bis heute wird gerne Neues ausprobiert

Nicht nur mit dem Versorgen ihrer Lieblinge hat Sellhorn ausreichend zu tun, sondern auch als Keramikerin. „Die Leute kommen nur durch Mund-zu-Mund-Propaganda zu mir, denn ich habe weder eine Internetseite noch irgendwelche Flyer“, erzählt die Künstlerin, die verschiedene Brenntechniken beherrscht und ständig am Ausprobieren ist, welche Glasuren und Farben und welche Temperaturen sich für welche Dinge am besten eignen. Mit Hilfe von Literatur und Experiment hat sie sich die Keramik-Technik des Spätmittelalters ebenso angeeignet, wie die späterer Epochen und sich dabei auch in der Volkskunst anderer Völker umgeschaut.

Einen Teil ihres Wissens gibt Sellhorn als Kursleiterin in der Dahmer Grundschule weiter und muss dabei auch oft an ihre eigenen Anfänge mit Eierpampe denken. Dass die mit Beginn der Corona-Pandemie eingestellten Kurse irgendwann wieder zum Laufen kommen, hofft die 72-Jährige sehr. Auch Erwachsene weiht sie gerne in die Töpferkunst ein.

Von Uwe Klemens