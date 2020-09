Mahlow/Kummersdorf-Gut

Von dem in Mahlow lebenden Juristen und Historiker Günter Nagel erschien jetzt eine neue, 70 Seiten umfassende Publikation – auf Norwegisch. Darin geht es um Schweres Wasser, die chemische Verbindung D2O, die heute in Reaktoren als sogenannter Moderator und als Kühlmittel dient. In den letzten drei Jahren des Zweiten Weltkrieges war es Gegenstand einer brisanter Auseinandersetzung: Das norwegische Chemie- und Wasserkraftwerk Vemork in Rjukan (Provinz Telemark) war das einzige in Europa, das den begehrten Stoff in nennenswerter Menge herstellte, deshalb war es Ziel eines Wettlaufs von Franzosen und Deutschen.

Atomforschung in Kummersdorf

Der promovierte Jurist Nagel hatte 2002 das Buch „Atomversuche in Deutschland“ veröffentlicht. Daraufhin meldete sich ein norwegischer Journalist bei ihm, der für die Firma Norsk Hydro tätig war. Er schrieb für die Unternehmenszeitung einen längeren Beitrag über den promovierten Kernphysiker Werner Czulius, der in Kummersdorf gearbeitet hatte und dafür auch in Norwegen war, um dort den Transport von D2O nach Deutschland zu organisieren. 2016 erschien Nagels Buch „Das deutsche Uranprojekt 1939-1945. Beute der Alliierten“.

Museumsleitung legt Fabrikgebäudereste frei

Im heutigen Museum der Industriearbeiter in Rjukan/ Vemork sowie im Technischen Museum in Oslo war der Bezug von norwegischem Schweren Wasser für das deutsche Uranprojekt mehrfach Diskussionsgegenstand. Die Museumsleitung Rjukan legte inzwischen Gebäudeüberreste der D2O-Fabrik in Vemork wieder frei, um auch jenen Teil museal zu nutzen. Dabei kam die Frage nach einer Begleitinformation für diese Ausstellung auf – wegen seiner Veröffentlichungen wurde der Mahlower Günter Nagel darum gebeten. So entstand ehrenamtlich das Büchlein „Tungtvann for tyske atomforsok“, zu Deutsch „Schweres Wasser für deutsche Atomversuche“, mit einem Vorwort des Museumsdirektors.

Nagel : Kein deutscher Historiker vor Ort

Nagel erklärt, es sei auch um weitergehende Informationen gegangen und um die Frage, ob die Firmenleitung von Norsk Hydro auf deutschen Druck oder freiwillig gehandelt hatte. Er sagt: „Es konnte letzteres nachgewiesen werden.“ Mit seiner inzwischen vertieften Kenntnis fällt dem Mahlower zum Beispiel auf, dass eine sechsteilige norwegische Fernsehserie zu diesem Thema zu den Ereignissen in Deutschland einige grobe historische Fehler enthält, die er dem Drang der Filmemacher nach reißerischer Aufmachung verschiedener Szenen zuschreibt. Und dem wissbegierigen Senior (geboren 1939) war bei seinem Besuch in Norwegen aufgefallen: „Es war bisher noch kein deutscher Historiker am Ort des Geschehens.“

Senior bleibt neugierig und fragt hintenrum

Auf die Frage, wie er zu so verschiedenen Themen in Wissenschafts-, Kunst-, Industrie- und Technikgeschichte kommt, sagt er: „Man muss neugierig bleiben, kombinieren und Zusammenhänge erkennen. Das heißt, auch mal unorthodoxe Wege zu finden und hintenrum fragen.“

Von Jutta Abromeit