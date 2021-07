Kerzendorf: Bau an der B 101

Kerzendorf

Ab Sonntag, dem 8. August, wird es auf der Bundesstraße B 101 bei Kerzendorf zu Verkehrseinschränkungen in Fahrtrichtung nach Berlin kommen. Die Nutzung der Standspur wird eingeschränkt und die zulässige Höchstgeschwindigkeit reduziert. Für Kranarbeiten kann es an einzelnen Tagen zur Sperrung der rechten Fahrspur kommen. Die Überholspur bleibt für den Verkehr frei. Bauende ist voraussichtlich Dienstag, 30. November. Grund sind Sanierungs- und Umbauarbeiten an den Regenwasseranlagen an der B 101. Dazu werden die offenen Absetzbecken durch geschlossene Regenwasseranlagen ersetzt. Der Landesbetrieb Straßenwesen hat das Unternehmen Matthäi Bauunternehmen GmbH & Co KG aus Michendorf mit den Arbeiten beauftragt.

Von MAZonline