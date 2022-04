Kerzendorf

Seit sieben Jahren steht Carsten Granowski der Freiwilligen Feuerwehr im Ludwigsfelder Ortsteil Kerzendorf vor.

Herr Granowski, wie haben Sie zur Feuerwehr gefunden?

Als ich 2010 nach Kerzendorf zog, fragte mich der damalige Ortswehrführer Matthias Richter, ob ich nicht Lust auf Feuerwehr hätte. Ich hatte kein „wirklich brennendes Interesse“, vorher noch nie damit zu tun, doch ich dachte: „Warum nicht!“. Ich machte die Ausbildungen und fünf Jahre später trat ich in die Fußstapfen meines Vorgängers.

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Feuerwehr?

Ich habe schnell gemerkt, dass Feuerwehr mehr als Brandbekämpfung ist. Sie ist eine soziale Einrichtung im Dorf und ich bin dadurch gut und schnell in die Gemeinschaft gewachsen. Wir arbeiten im Ort, mit ihm und für ihn. In unserem Dorf gibt es auch nicht so viele Betätigungsfelder. Ich schätze die Kameradschaft, Freundschaft und den Zusammenhalt.

Was hat sich in den letzten Jahren verändert?

Gerät und Kameraden sind moderner, professioneller geworden, die Ausbildung besser. Große Veränderungen gab es während der Pandemie: Persönliche Kontakte, geselliges Beisammensein haben gelitten. Es galt nur, die Einsatzbereitschaft zu sichern. Das haben wir getan.

Gibt es einen Einsatz, der Ihnen besonders im Gedächtnis geblieben ist?

Das war ein Wohnungsbrand im fünften Stock in Ludwigsfelde. Stephan Dähnrich und ich standen als 1. Angriffstrupp mit kompletter Ausrüstung und Atemschutzgerät vor einer Wohnungstür, die nur noch ein Feuerloch im Hausflur war. Wir hatten keine Sicht, es herrschten sehr hohe Temperaturen, das kannte ich alles nur von der Ausbildung! Mit Hören und Tasten sind wir in die Wohnung gegangen, haben festgestellt, ob noch Personen drin sind. Eine weitere Tür entpuppte sich als abgebrannter Schrank. Eine Person konnte von meinen Kameraden mittels Drehleiter über den Balkon gerettet werden, der Angriffstrupp löschte die Wohnung. Das Gelernte fühlte sich extrem an in der Praxis, aber ich war gut vorbereitet worden.

Haben Sie Forderungen an die Politik?

Die Erweiterung der derzeit sehr beengten Räumlichkeiten in der Wache Kerzendorf für die 14 Kameraden und die mittlerweile 26 Mitglieder der Kinder- und Jugendfeuerwehr ist unser großes Anliegen.

Die Ludwigsfelder Feuerwehr wünscht sich derzeit eine Verstärkung des Teams, um auch in Zukunft ihren Aufgaben und Anforderungen bestmöglich gerecht zu werden.

Von Andrea von Fournier