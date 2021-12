Ludwigsfelde

„Kinder interessieren keinen, wenn keine Wahl ansteht.“ So drastisch formuliert es die Kinderärztin Mandy Volknant. Zusammen mit ihrer Kollegin Sarah Moser betreibt sie eine Praxis in Ludwigsfelde und sieht nahezu täglich die Auswirkungen, die die Corona-Politik für Kinder und Jugendliche mit sich bringt.

Vor allem die Schulschließungen seien es gewesen, die den Kindern nicht gutgetan hätten, sagen die Ärztinnen. „Was das den Kindern angetan hat, ist noch gar nicht abzusehen“, sagt Volknant. Vermehrt hätte die Praxis inzwischen nicht nur mit körperlichen Folgen wie Gewichtszunahme zu tun, sondern auch mit psychischen Problemen, etwa Schulangst.

„Das Bild des Jungen kriege ich nicht mehr aus dem Kopf“

Moser erzählt, in einem der Lockdowns habe vor ihr ein 13-Jähriger gesessen, der kam, weil er seine schulischen Leistungen nicht mehr hinbekam. „Er sagte: ,Ich schaffe es manchmal nicht aufzustehen’“, sagt die Ärztin. Der Junge sei tagsüber im Homeschooling völlig allein gewesen, habe sich selbst Essen und alle Schulaufgaben alleine machen müssen. „Ein 13-Jähriger kann sich nicht selbst regulieren“, sagt Moser. „Das Bild des Jungen kriege ich nicht mehr aus dem Kopf.“

Sie sagt: „Es wird schnell vergessen, dass ein Jahr bei Kindern in einem ganz anderen Zeitverhältnis steht.“ Während es bei Erwachsenen im Normalfall nicht so schlimm sei, wenn sie ein Jahr im Lockdown lebten, sei das für die Entwicklung der Kinder dramatisch. Schulschließungen sehen die Ärztinnen daher mehr als kritisch und sind froh, dass diese Option derzeit von der Politik ausgeschlossen wird.

Ärztin: Kinder werden in Corona-Pandemie vergessen

Doch während der ganzen Pandemie haben die beiden laufend das Gefühl, dass Kinder vergessen werden. „Es ist schwierig, wenn immer erst an die anderen gedacht wird und es dann heißt: ,Ach stimmt, es gibt ja auch noch Kinder’“, sagt Volknant. Das beste Beispiel dafür sei „Spahns Meisterstück“ gewesen, wie sie es bezeichnet: Weil der damalige Gesundheitsminister auch den Impfstoff von Moderna an den Mann und die Frau bringen wollte, hatte er den des Herstellers Biontech/Pfizer in geringeren Mengen ausgegeben. „Für Kinder und Jugendliche war aber nur Biontech zugelassen“, sagt Volknant. „Das hat die Politik einfach nicht bedacht.“

Die Folge: Wie viele andere Arztpraxen auch hatten Volknant und Moser nicht genug Impfstoff für die große Nachfrage unter den 12- bis 18-Jährigen. Volknant habe daraufhin sogar Jens Spahn angeschrieben und das Problem angesprochen. Doch das Ministerium habe das Problem gar nicht verstanden, sagt die Ärztin. Als Antwort habe sie erhalten, dass sie doch erst einmal Moderna verimpfen soll. „Eltern ist es sehr schwer zu vermitteln, dass das Kind nicht geimpft werden kann, wenn doch eigentlich genug Impfstoff da ist“, ergänzt Moser.

Booster-Impfungen nur für Erwachsene zugelassen

Auch die Auslieferung des Impfstoffs sei nicht immer glatt gelaufen, berichten die Ärztinnen: Ob man den bestellten Impfstoff bekommt, erfahre das Praxisteam immer sehr kurzfristig. Wegen des „politischen Wirrwarrs“ beginnen die Ärztinnen auch erst im Januar mit dem Impfen der Fünf-bis Elfjährigen. „Wir waren vorsichtig mit dem Vergeben von Terminen, weil wir erst sicher sein wollten, dass wir Impfstoff bekommen“, sagt Volknant. „Sobald wir ihn haben, legen wir aber los.“ Zunächst impft die Praxis ihre eigenen Patientinnen und Patienten. Die Ärztinnen wollen mit dem Impfen ihren Teil dazu beitragen, dass die Pandemie bald beendet ist – auch zum Wohle der Kinder.

Doch Volknant und Moser sehen auch schon das nächste Problem auf sich zukommen: Die Booster-Impfungen sind im Moment nur für Erwachsene zugelassen. Die ersten Kinder und Jugendlichen hatte die Praxis aber schon vor einem halben Jahr zum ersten Mal geimpft. „Die Prozesse sind schwer nachvollziehbar und man wird mürbe, wenn man immer vergessen wird“, sagt Moser. Für das neue Jahr wünscht sie sich, neben einer besseren Kommunikation und Logistik seitens der Politik auch, dass Kinder besser repräsentiert werden. Volknant ergänzt: „Kinder haben keine Lobby – und wenn man daran erinnert, wird man ignoriert.“

Von Lisa Neugebauer