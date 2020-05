Brandbrief aller Bürgermeister in Teltow-Fläming gegen erweiterte Notbetreuung

Ludwigsfelde

„Keiner weiß mehr, wie das jetzt umgesetzt werden soll“, erklärt Frank Broshog (parteilos), Bürgermeister der Gemeinde Am Mellensee, zu den neuen Vorschriften aus Potsdam für die Kinder-Notbetreuung. Danach sollen alle Eltern, die die Betreuung zuhause nicht mehr sicherstellen können, Anspruch auf die Notbetreuung ihrer Kinder in einer Kita haben. Doch in der Gemeinde Am Mellensee geht das nicht, deshalb würden keine weiteren Kinder mehr aufgenommen, erklärt Rathauschef Broshog. Die für die nächste Lockerungsphase vorgeschlagenen Abstands- und Hygieneregeln seien nirgends räumlich, personell und organisatorisch umsetzbar.

Ähnlich klingt das überall im Kreis bei seinen Kollegen; so hatte Klaus Rocher ( FDP) vor dem Rangsdorfer Hauptausschuss diese Woche erklärt, er habe nicht die geringste Ahnung, wie das praktisch gehen soll: „Was sollen wir machen, wenn die räumliche Situation das nicht zulässt? Ich habe den Eindruck, hier wird die Verantwortung einfach nach unten delegiert.“

Und Trebbins Bürgermeister Thomas Berger ( CDU) sagt der MAZ: „Wir hatten bei Kita-Plätzen und Grundschülern schon vor Corona ein Problem. Aber jetzt unter Einhaltung der geplanten Abstandsregeln geht es gar nicht mehr.“ Richtig ernst werde es in der Trebbiner Grundschule, wo Hort und Schule ein Gebäude nutzten, und in Blankensee, wo sich Kita und Schule ein Gebäude teilen müssen, so Berger.

Vorgaben und Realität differieren

Der Ludwigsfelder Bürgermeister Andreas Igel ( SPD) sagt zu dieser Situation: „Die Rahmenbedingungen beschreiben den Anspruch, aber die Realität passt nicht dazu.“ Es müsse einen Fahrplan nachvollziehbaren Fahrplan geben, wie zum Regelbetrieb zurückgekehrt werde. „Es kann nicht sein, dass die Kommunen wie bei der Spielplatz-Lockerung vor einer Woche das am Freitagabend um 19 Uhr erfahren, und am Sonnabendmorgen soll es umgesetzt werden“, so Igel. Ein wenig Vorlaufzeit müsse den Kommunen gewährt werden.

Hinzu komme, so der Rathauschef von Ludwigsfelde, dass die Eltern während der gesamten Corona-Zeit schon sehr verständnisvoll gewesen seien und die Träger oder die Kommune durchaus unterstützten. Doch jetzt gehe es nicht mehr. „Es kann nicht sein, dass wir, wenn die jetzigen neuen Regeln nicht eingehalten werden können und es doch zu Ansteckungen kommt, plötzlich eine ganze Kita mit Personal in Quarantäne schicken müssen“, sagt Igel; „wir fühlen uns mit dieser Verantwortung als Kommunen einfach allein gelassen.“

Bodenmarkierungen sollen Kinder bremsen?

Frank Broshog sieht sogar Gefahren: „Bei exakter Einhaltung und Durchführung würde das alles zu einer Kindeswohlgefährdung führen“; wie sollten Kinder mit Bodenmarkierungen durch die Einrichtung geführt werden oder zugewiesene Toiletten-Zeiten einhalten, um Kontakte zu vermeiden oder einzuschränken? „Das geht einfach nicht“, sagt er der MAZ, deshalb habe er am Donnerstag an die Kreisverwaltung geschrieben und für Freitag angeregt, das Thema beim Treff der TF-Arbeitsgemeinschaft Bürgermeister und Amtsdirektoren unbedingt zu behandeln.

Das passierte am Freitag beim turnusmäßigen Treff dieser Verwaltungschefs in Dahme. Bürgermeister und der parteilose Dahmer Amtsdirektor David Kaluza einigten sich, ihrem Unmut über einen Alleingang der Ministerin ebenso wie bereits die Kollegen im Nachbarkreis Potsdam Mittelmark Luft zu machen. Sie verfassten einen Brief ans Bildungsministerium, am Montag wird er abgeschickt.

Die MAZ wollte wissen, wie in der Kreisverwaltung mit diesem geballten Frust umgegangen wird und erfuhr: Im Kreishaus in Luckenwalde ist er bekannt. Jugendamtsleiter Falko Lachmann antwortet, in der Telefonkonferenz der Landrätin mit den Bürgermeistern und dem Amtsdirektor sei das zwar nicht vorgebracht worden, doch tatsächlich sei auch der Landkreis sehr unzufrieden mit den ständig wechselnden und in kürzester Zeit umzusetzenden Vorgaben des Landes. „Beispielsweise liegt der ,Plan zum Infektions- und Arbeitsschutz in Kindereinrichtungen in Brandenburg im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, der sogenannte Hygieneplan, nach wie vor nur als Entwurf vor. Der Landkreis hatte einen solchen Plan beim Bildungsministerium als Betriebserlaubnis erteilender Behörde angemahnt und selbst einen vorlegt, weil bislang keiner existiert“, so Lachmann.

Kreis sieht Erklärungsnot Eltern gegenüber

Zum Schreiben aus dem Rathaus Am Mellensee mit der Gefahr einer „institutionellen Kindeswohlgefährdung“ sagt der Jugendamtsleiter: „Wir gehen davon aus, dass dieses Schreiben auch an das Ministerium gerichtet worden ist.“ Denn diese Beschwerde betreffe die Erlaubnis gebende Behörde. Sie habe angedacht, Kinder ab 25. Mai tageweise zu betreuen, wenn es vom Land beschlossen werde. Und Lachmann erklärt: „Zwar hat der Landkreis gegenüber dem Ministerium seine Bedenken dagegen vorgetragen, gleichwohl soll es aber eine Entscheidung der Träger der Kita sein, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang diese zusätzliche Betreuung abgesichert wird.“

Der Kreis empfinde es als schwierig, politische Vorgaben praktisch als Versprechen an die Eltern zu geben, die mit der tatsächlichen Situation vor Ort nicht eingelöst werden könnten, so der Jugendamtsleiter; damit gerieten Kita, Bürgermeister und Landkreis in Erklärungsnot den Eltern gegenüber, „insofern teilen wir die Bedenken der Gemeinde.“

Von Jutta Abromeit