Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino in Luckenwalde

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm mit Mark Wahlberg läuft Donnerstag und Freitag sowie Montag bis Mittwoch um 15.30, 17.45 und 20.15 Uhr, Samstag und Sonntag um 15.15, 17.30 und 20.15 Uhr. Der Waisenjunge Nathan Drake hat sich schon seit frühester Kindheit für Schatzsuche begeistert. Als er als junger Erwachsener auf den erfahrenen Abenteurer Victor Sullivan trifft, wird aus den einstigen Tagträumen Realität. Gemeinsam wollen die beiden den riesigen Goldschatz des berühmten Entdeckers Ferdinand Magellan bergen, der seit 500 Jahren irgendwo auf der Welt verborgen liegt.

Jocinda Fowler (Halle Berry) und Brian Harper (Patrick Wilson) wollen die Welt vor der Zerstörung retten. Quelle: Leonine Studios

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Streifen wird bis Dienstag täglich um 20 Uhr gezeigt. Eine mysteriöse Kraft reißt den Mond aus seiner Umlaufbahn und das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, verändert sich schlagartig. Es bleiben nur noch wenige Wochen, bis der Mond auf der Erde einschlägt. Die NASA-Managerin und ehemalige Astronautin Jo Fowler ist davon überzeugt, dass sie eine Lösung hat, um den bevorstehenden Weltuntergang noch abzuwenden.

„Wunderschön“

Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeiten. Der Film wird täglich um 17.30 Uhr (außer Montag) und 20 Uhr (außer Dienstag) gespielt.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann täglich um 15.30 Uhr geschaut werden (außer Samstag und Sonntag um 15 Uhr).

Jennifer Lopez (l.) als Kat Valdez und Owen Wilson als Charlie Gilbert in einer Szene des Films „Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“. Quelle: Barry Wetcher

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“

Die amerikanische Liebeskomödie wird täglich um 17.45 Uhr gezeigt. Kat Valdez ist eine Hälfte des heißesten Power-Promi-Paares der Welt. Zusammen mit Bastian bildet sie ein Duo, das gerade seine neue Hit-Single „Marry Me“ veröffentlicht hat. Das Paar plant, vor versammelten Publikum in einer öffentlichen Zeremonie zu heiraten, die auf mehreren Plattformen gleichzeitig gestreamt werden soll. Währenddessen wurde der geschiedene Mathematiklehrer Charlie Gilbert von seiner Tochter Lou und seiner besten Freundin Parker zum Konzert von Kat und Bastian geschliffen. Als Kat wenige Sekunden vor der Zeremonie erfährt, dass ihr Partner sie mit ihrer Assistentin betrogen hat, steht ihr Leben Kopf. Sie bricht auf der Bühne zusammen und stellt die wahre Liebe infrage. Ihre Blicke treffen sich mit dem eines Fremden aus der Menge. Es ist Charlie! In einem kleinen Moment der Spontanität entscheidet sich Kat, ihn zu heiraten. Was als impulsive Entscheidung beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Romanze.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Kinderanimationsfilm ist Donnerstag, Samstag, Montag und Mittwoch um 15.30 Uhr zu sehen.

„Träume sind wie wilde Tiger“

Der Familienfilm kann Freitag, Sonntag und Dienstag um 15.30 Uhr geschaut werden.

Best of Cinema: „Total Recall“

Der Science-Fiction-Klassiker mit Arnold Schwarzenegger wird am Dienstag um 20 Uhr gezeigt.

Szene aus „Plötzlich aufs Land“. Quelle: Roger Do Minh

„Plötzlich aufs Land“

Die Komödie läuft als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr. Im Herzen von Morvan in der tiefsten französischen Provinz kämpft Nico, der letzte Tierarzt in der Gegend, darum, seine Patienten, seine Klinik und seine Familie zu retten. Als Michel, sein Partner und Mentor, seinen Ruhestand ankündigt, weiß Nico, dass der harte Teil noch bevorsteht. Zwar hat Michel schon für seine Nachfolge gesorgt: Doch die nächste Generation ist seine Nichte Alex, die eigentlich Mikrobiologin werden will, und brillant, rebellisch und ganz und gar nicht bereit ist, in das Dorf ihrer Kindheit zurückzukehren.

Neues im Kino-Café Dahme

„Sing 2“

Der Animationsfilm wird Freitag bis Dienstag um 16.30 Uhr gespielt.

„The King’s Man – The Beginning“

Der Actionfilm wird Freitag bis Dienstag um 20 Uhr gezeigt.

Programm im Capitol Königs Wusterhausen

Die Romanze „Eiffel in Love“ läuft im Kino Capitol in Königs Wusterhausen. Quelle: Constantin Film Verleih GmbH/DPA

„Eiffel in Love“

Der romantische Historienfilm über die Erbauung des Eiffelturms und die Liebeswirrungen des Erbauers Gustave Eiffel ist Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr zu sehen, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr.

Gary und Alanna meistern alles gemeinsam. Quelle: Focus Features

„Licorice Pizza“

Die Komödie läuft Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr. Der 15-jährige Gary Valentine wohnt im San Fernando Valley im Norden von Los Angeles und begegnet der 25-jährigen Alanna als an seiner Highschool Fotos gemacht werden. Obwohl sie zehn Jahre älter ist, überredet der selbstbewusste Teenager sie zum Abendessen in seinem Stammrestaurant. Bezahlen ist für ihn kein Problem, denn Gary ist sowohl Kinderdarsteller als auch angehender Entrepreneur, der bereits seine eigene PR-Firma gegründet hat. Alana und Gary freunden sich daraufhin immer enger miteinander an, gründen ein gemeinsames Wasserbett-Geschäft und können fortan nicht mehr ohne einander.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

Der Familienfilm „Clifford, der große rote Hund“ wird im Cinestar Wildau gezeigt. Quelle: Paramount Pictures

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.50 Uhr.

„Contra“

Die deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst kann am Sonntag um 11.45 Uhr geschaut werden.

„Encanto“

Der Disney-Streifen läuft Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr, Sonntag auch um 11.50 Uhr.

„Gierek“

Die polnische Biografieverfilmung ist im Original am Sonntag um 20 Uhr zu sehen. 1970 wird Edward Gierek Erster Sekretär und damit Parteichef der Polnischen Vereinigten Arbeiterpartei. In seiner zehnjährigen Amtszeit modernisierte er die polnische Wirtschaft und verbesserte die politischen Beziehungen zum Westen, was jedoch mit einer hohen Überschuldung einherging.

„House of Gucci“

Das Drama mit Lady Gaga in der Hauptrolle kann am Sonntag um 11.45 Uhr geschaut werden.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.45 Uhr, Freitag bis Sonntag um 15 und 17.20 Uhr, Sonntag auch 12.20 Uhr.

„King Richard“

Die Biografieverfilmung mit Will Smith ist Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 16.45 und 20 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag um 16.35 und 20 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr, im Original am Donnerstag um 20 Uhr. Richard Williams zog zwei der außergewöhnlichsten und besten Tennisspielerinnen aller Zeiten groß. Dabei war der Erfolg von Venus und Serena Williams alles andere als ein Zufall: Schon vor deren Geburt schrieb Richard einen detaillierten 78 Seiten langen Plan, in dem er bereits die professionelle Laufbahn seiner Töchter vorzeichnete. Als Venus und Serena gerade einmal viereinhalb Jahre alt waren, gab ihr Vater ihnen schon regelmäßig Tennisunterricht. Doch auch wenn diese unkonventionelle Art der Erziehung auf den ersten Blick durchaus fragwürdig erscheint, so führte er sie zumindest zu enormem Erfolg.

Matthew Goode (l.) als Morton und Charles Dance als Kitchener in einer Szene des Films „The King's Man: The Beginning“. Quelle: Peter Mountain

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm läuft täglich (außer Sonntag und Montag) um 19.50 Uhr, Samstag auch 22.50 Uhr.

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“

Die amerikanische Liebeskomödie wird täglich (außer Montag) um 19.50 Uhr gezeigt sowie außer Sonntag und Montag auch um 17 Uhr.

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr, Freitag und Samstag um 19.50 Uhr.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film mit Halle Berry kann täglich (außer Montag) um 17.15 und 20.10 Uhr geschaut werden, Samstag auch 23 Uhr.

„Neposlushnik“

Die russische Komödie wird im Original am Sonntag um 17 Uhr gespielt.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 12.05 Uhr zu sehen.

„The Sadness“

Der Zombiestreifen läuft am Samstag um 22.50 Uhr.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.15 Uhr gezeigt.

Szene aus dem Kinderfilm „Lauras Stern“. Quelle: Verleih

„Lauras Stern“

Der Kinderfilm wird am Sonntag um 12.10 Uhr gespielt.

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft täglich (außer Sonntag und Montag) um 20.20 Uhr, Samstag auch um 23.20 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist in 3D Freitag bis Sonntag um 14.20 Uhr zu sehen. In 2D kann der Film täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr (Mittwoch: 16.45 Uhr) geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr, Sonntag auch 12.15 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft täglich (außer Montag) um 19.30 Uhr, Donnerstag, Dienstag und Mittwoch auch 16.45 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.15 und 16.35 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr.

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans ist täglich (außer Montag) um 17.30 (Dienstag: 16.40 Uhr) und 19.45 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr (Sonntag: 14.10 Uhr), Samstag auch 23.10 Uhr. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

Best of Cinema: „Total Recall“

Der Science-Fiction-Kultfilm mit Arnold Schwarzenegger kann am Dienstag um 19.30 Uhr geschaut werden.

„Träume sind wie wilde Tiger“

Der Familienfilm wird am Sonntag um 11.45 Uhr gespielt.

„Uncharted“

Der Action-Abenteuerfilm ist täglich (außer Montag) um 17.15 und 20.10 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr, Samstag auch 23.10 Uhr.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Film mit dem ungleichen Antihelden-Duo wird am Samstag um 23.15 Uhr gezeigt.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich (außer Montag) um 16.50 und 20 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag auch 23.05 Uhr.

