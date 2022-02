Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Programm im Union-Kino in Luckenwalde

„Träume sind wie wilde Tiger“

Der Familienfilm ist täglich um 15.30 Uhr zu sehen. Erzählt wird die Geschichte vom zwölfjährige Ranji, der aus Mumbai weggehen und mit den Eltern nach Deutschland ziehen soll. Er träumt davon, in einem Film seines Lieblings-Bollywood-Stars mitzuwirken und findet bald neue Freunde.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Streifen wird täglich um 17.15 und 20 Uhr gezeigt. Eine mysteriöse Kraft reißt den Mond aus seiner Umlaufbahn und das Leben auf der Erde, so wie wir es kennen, verändert sich schlagartig. Es bleiben nur noch wenige Wochen, bis der Mond auf der Erde einschlägt. Die NASA-Managerin und ehemalige Astronautin Jo Fowler ist davon überzeugt, dass sie eine Lösung hat, um den bevorstehenden Weltuntergang noch abzuwenden. Doch die Einzigen, die ihr glauben, sind Brian Harper, ein Astronaut aus ihrer Vergangenheit, und der Verschwörungstheoretiker K.C. Houseman. Das ungleiche Trio startet eine fast schon unmögliche Reise ins Weltall, für die sie ihre Lieben auf der Erde zurücklassen. Was sie auf ihrer Rettungsmission über den Mond herausfinden, sprengt ihre Vorstellungskraft und lässt die Dinge in einem völlig neuen Licht erscheinen.

In „The 355“ tun sich Agentinnen verschiedener Geheimdienste zusammen, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Quelle: Robert Viglasky

„The 355“

Der Actionfilm läuft bis Dienstag jeweils um 20 Uhr. Die CIA-Agentin Mason Browne muss sich im Kampf gegen eine global operierende Organisation mit ihren größten Konkurrentinnen verbünden.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der animierte Musicalfilm kann Donnerstag, Freitag, Dienstag und Mittwoch um 15.30 und 17.45 Uhr geschaut werden, Samstag und Sonntag um 15 und 17.30 Uhr und am Montag um 15.30 Uhr. Diesmal will Koala Buster Moon die extravaganteste und schillerndste Bühnenshow präsentieren, die es je zu sehen gab. Während Moons Ensemble daran arbeitet, die spektakuläre Show auf die Beine zu stellen, macht sich der Koala auf die Suche nach der Rocklegende Clay, der ebenfalls bei der Show auftreten soll. Was als Traum von einem großen Erfolg beginnt, wird zu einer emotionalen Erinnerung an die heilende Kraft der Musik.

„Wunderschön“

Das Drama beschäftigt sich mit Geschichten von Frauen und Männern, alten und jungen Menschen, Idealbildern und Persönlichkeit. Der Film wird täglich um 17.30 und 19.50 Uhr im Union-Kino gezeigt.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Kinderanimationsfilm orientiert sich am namensgebenden weltberühmten Roman und erzählt die Geschichte vom von Abenteuern träumenden Seidenäffchen Passepartout und dem frechen Entdecker-Frosch Phileas Frogg. Der Film kann Donnerstag, Freitag und Montag bis Mittwoch um 15.30 Uhr geschaut werden, Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr.

Trine Dyrholm als Margarethe in einer Szene des Films „Die Königin des Nordens“. Quelle: Splendid Film/DPA

„Die Königin des Nordens“

Das Historiendrama läuft als Extra-Film am Montag um 17.40 Uhr und Mittwoch um 20 Uhr. Im Jahre 1402 hat Margrete erreicht, was noch kein Mensch zuvor geschafft hat. Sie hat Dänemark, Norwegen und Schweden zu einer friedensorientierten Union zusammengeführt, die sie durch ihren jungen Adoptivsohn Erik im Alleingang regiert. Doch die Union wird von Feinden bedrängt, und so plant Margrete eine Heirat zwischen Erik und einer englischen Prinzessin. Ein Bündnis mit England soll den Status der Union als aufstrebende europäische Macht sichern, doch eine Verschwörung ist im Gange, die Margrete und alles, woran sie glaubt, auseinanderreißen kann.

Neues im Kino-Café Dahme

„Wunderschön“

Das deutsche Drama mit Karoline Herfurth wird Freitag bis Dienstag um 17 und 20 Uhr gezeigt.

Aktuelle Filme im Cinestar Wildau

„Clifford, der große rote Hund“

Der Familienfilm wird täglich (außer Montag) um 17.30 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr.

„Contra“

Die deutsche Komödie mit Christoph Maria Herbst kann am Samstag um 17.10 Uhr und am Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

Titelheldin Mirabel im Disneystreifen „Encanto“. Quelle: AP

„Encanto“

Der Disney-Streifen läuft Freitag bis Sonntag um 14.45 Uhr, Sonntag auch um 12.30 Uhr.

„Happy Family 2“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 12.20 Uhr geschaut werden.

„House of Gucci“

Das Drama mit Lady Gaga in der Hauptrolle ist täglich (außer Sonntag und Montag) um 19.45 Uhr zu sehen.

„In 80 Tagen um die Welt“

Der Familien-Animationsfilm läuft in Wildau täglich (außer Montag) um 17.10 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr, Sonntag auch 12.30 Uhr.

Szene aus „Ghostbusters: Legacy“. Quelle: Kimberley French

„Ghostbusters: Legacy“

Der Actionfilm wird am Sonntag um 12 Uhr gezeigt.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der Bond-Film kann Donnerstag, Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr geschaut werden.

„Kimi“

Der Thriller wird täglich (außer Samstag und Montag) um 17.30 Uhr gezeigt, am Samstag um 23.20 Uhr. Kimi ist – ähnlich wie Alexa oder Siri – ein fiktiver sprachaktivierter Assistent, der alles aufzeichnet, was seine Benutzer von sich geben, ob sie wollen oder nicht. Im Hintergrund werden die gesammelten Daten von einem zwielichtigen Konzern verwertet, für den auch die unter Agoraphobie leidende Angela Childs als Voice-Stream-Interpretin arbeitet. Als sie bei einer der von ihr ausgewerteten Aufnahmen einen Mord belauscht, ist die junge Frau zutiefst erschüttert. Sie meldet den Vorfall ihren Vorgesetzten, doch diese versuchen das Ganze unter den Teppich zu kehren, anstatt die Behörden einzuschalten. Angela muss auf eigene Faust ermitteln und sich damit ihrer größten Angst stellen, indem sie sich aus ihrer Wohnung auf die Straßen der Stadt wagt, die aufgrund der Covid-19-Pandemie voller Demonstranten sind.

„The King’s Man – The Beginning“

Der Spionagefilm läuft täglich (außer Montag) um 20.30 Uhr.

„Lauras Stern“

Der Kinderfilm wird am Sonntag um 12 Uhr gespielt.

„Love, Sex and Pandemic“

Das polnische Drama ist im Original mit Untertitel am Sonntag um 20 Uhr zu sehen.

Die Romantikkomödie „Marry me“ mit Owen Wilson und Jennifer Lopez ist im Cinestar Wildau zu sehen. Quelle: Barry Wetcher

„Marry me – Verheiratet auf den ersten Blick“

Die amerikanische Liebeskomödie wird täglich (außer Montag) um 17.20 und 20 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.40 Uhr, Samstag auch 23.10 Uhr. Kat Valdez ist eine Hälfte des heißesten Power-Promi-Paares der Welt. Zusammen mit Bastian bildet sie ein Duo, das gerade seine neue Hit-Single „Marry Me“ veröffentlicht hat. Das Paar plant, vor versammelten Publikum in einer öffentlichen Zeremonie zu heiraten, die auf mehreren Plattformen gleichzeitig gestreamt werden soll. Währenddessen wurde der geschiedene Mathematiklehrer Charlie Gilbert von seiner Tochter und seiner besten Freundin Parker zum Konzert von Kat und Bastian geschliffen. Als Kat wenige Sekunden vor der Zeremonie erfährt, dass ihr Partner sie mit ihrer Assistentin betrogen hat, steht ihr Leben Kopf. Sie bricht auf der Bühne zusammen und stellt die wahre Liebe infrage. Ihre Blicke treffen sich mit dem eines Fremden aus der Menge. Es ist Charlie! In einem kleinen Moment der Spontanität entscheidet sich Kat, ihn zu heiraten. Was als impulsive Entscheidung beginnt, entwickelt sich zu einer unerwarteten Romanze.

„Matrix: Resurrections“

Der vierte Teil der Science-Fiction-Reihe mit Keanu Reeves läuft täglich (außer Sonntag und Montag) um 19.50 Uhr.

„Moonfall“

Der Science-Fiction-Film mit Halle Berry kann täglich (außer Montag) um 17.45 und 20 Uhr geschaut werden, Samstag auch 23 Uhr.

„Paw Patrol: Der Kinofilm“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„Resident Evil: Welcome to Racoon City“

Der Horrorstreifen wird am Samstag um 23.20 Uhr gespielt.

„The Sadness“

Der Zombiestreifen läuft am Samstag um 23.15 Uhr. Nach einem Jahr der Pandemiebekämpfung lässt die frustrierte taiwanesische Bevölkerung die gesundheitlichen Vorsichtsmaßnahmen der Regierung zunehmend außer Acht. Der perfekte Zeitpunkt für das bislang eher ungefährliche Alvin-Virus, zu mutieren und als unaufhaltsame Seuche im ganzen Land zu wüten. Wer infiziert wird, fühlt sich dazu gezwungen, die grausamsten Dinge zu tun.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm wird Freitag bis Sonntag um 14.50 Uhr gezeigt.

Neve Campbell und Courtney Cox in einer Szene von „Scream 5“. Quelle: Brownie Harris

„Scream 5“

Der Horrorfilm läuft täglich (außer Montag) um 20.20 Uhr, Samstag auch um 23 Uhr.

„Sing 2 – Die Show deines Lebens“

Der Animationsfilm ist in 3D Freitag bis Sonntag um 14.30 Uhr zu sehen, Sonntag auch 12 Uhr. In 2D kann der Film täglich (außer Montag) um 17.40 Uhr geschaut werden, tag bis Sonntag auch 15.10 Uhr, Sonntag auch 12.20 Uhr.

„Spider-Man: No Way Home“

Der Fantasystreifen aus den Marvelstudios läuft in 3D täglich (außer Montag) um 20.10 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 17.15 Uhr. In 2D ist der Film täglich (außer Montag) um 16.45 und 19 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.40 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr.

Armie Hammer als Simon Doyle und Gal Gadot als Linnet Ridgeway Doyle in einer Szene von „Tod auf dem Nil“. Quelle: Rob Youngson

„Tod auf dem Nil“

Die Neuverfilmung des Agatha-Christie-Romans ist täglich (außer Montag) um 17 und 19.50 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag auch 22.45 Uhr. In der Originalversion wird der Film am Sonntag um 19.50 Uhr gespielt. Hercule Poirot schließt sich einer bunt gemischten Reisegruppe an, die auf einem Dampfer den Nil bereist. Auf der Fahrt kommt es zum Mord an der schönen und reichen Linnet Doyle, doch die Hauptverdächtige – Jacqueline de Bellefort, der Linnet ihren Verlobten Simon Doyle weggeschnappt hat – hat zum Tatzeitpunkt ein Alibi. Poirot nimmt die Ermittlungen auf und muss unter den zahlreichen anderen Verdächtigen den Täter finden.

„Träume sind wie wilde Tiger“

Der Familienfilm wird am Sonntag um 12.20 Uhr gespielt.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Film mit dem ungleichen Antihelden-Duo wird am Samstag um 23 Uhr gezeigt.

„Wunderschön“

Das deutsche Drama ist täglich (außer Montag) um 17 und 20.10 Uhr zu sehen, Freitag bis Sonntag auch 14.15 Uhr, Samstag auch 23.05 Uhr.

Von MAZonline