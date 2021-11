Luckenwalde/Wildau

Die MAZ gibt an dieser Stelle einen Überblick über die aktuellen Filme, die derzeit in den Kinos der Region laufen.

Aktuelle Filme im Union-Kino Luckenwalde

Daniel Craig ist ein letztes Mal als James Bond in „James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben“ zu sehen. Quelle: Nicola Dove

„James Bond 007: Keine Zeit zu Sterben“

Der Agentenfilm läuft täglich um 19.30 Uhr. James Bond muss wieder ran. Er hat seine Lizenz zum Töten im Auftrag des britischen Geheimdienstes eigentlich schon abgegeben und genießt seinen Ruhestand in Jamaika. Die friedliche Zeit nimmt ein unerwartetes Ende, als sein alter CIA-Kollege Felix Leiter auftaucht und ihn um Hilfe bittet. Ein bedeutender Wissenschaftler ist entführt worden.

Jura-Professor Pohl (Christoph Maria Herbst, l.) und Studentin Naima (Nilam Farooq, r.). in „Contra“. Quelle: Constantin Film Verleih GmbH

„Contra“

Der neueste Film mit Christoph Maria Herbst läuft täglich um 17.25 (außer Samstag und Sonntag um 17.15 Uhr) und 20 Uhr. In seiner Vorlesung hat Professor Richard Pohl die Jura-Studentin Naima rassistisch und sexistisch diskriminiert. Es ist nicht der erste Zwischenfall dieser Art und noch dazu wurde Pohl bei seinen Entgleisungen gefilmt. Der Druck auf die Universität wächst und Pohl erhält vom Universitätspräsident eine letzte Chance: Er soll Naima bei einem wichtigen Debattierwettstreit als Mentor zur Seite stehen und könnte so noch einmal um seine Entlassung herumkommen.

„Es ist nur eine Phase, Hase“

Die deutsche Komödie kann Freitag, Sonntag und Dienstag jeweils um 17.45 Uhr geschaut werden. In der Ehe von Paul und Emilia kriselt es, und nachdem sie einen One-Night-Stand mit dem jüngeren Ruben hatte, beschließt sie, dass sie eine Beziehungspause möchte, und stürzt sich ins Leben, während Paul endgültig in die Krise gerät. Auch die Ratschläge seiner Freunde Theo und Jonathan helfen nicht weiter, genauso wenig wie Antidepressiva und Testosterontabletten oder die Affäre mit der jungen Lehrerin seiner Tochter. Schließlich treffen sich Paul und Emilia auf dem Geburtstag einer gemeinsamen Freundin wieder, doch dort eskaliert die Situation nur weiter.

„Venom: Let there be Carnage“

Der Action-Fantasyfilm ist bis Dienstag jeweils um 20 Uhr zu sehen, Donnerstag, Samstag und Mittwoch auch um 17.45 Uhr. Eddie Brock lebt nun schon seit einiger Zeit mit dem außerirdischen Parasiten Venom in seinem Körper und die beiden haben sich mehr oder weniger miteinander arrangiert. Allerdings will Venom am liebsten den ganzen Tag Bösewichte verhauen und seinen gewaltigen Hunger stillen, während Eddie darum kämpft, seine Karriere als Journalist wieder in Gang zu bringen.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm läuft täglich um 15.30 Uhr (außer Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr). Ida ist neu in der Stadt und findet nur schwer Anschluss. Eines Tages verkündet ihre schräge Klassenlehrerin Miss Cornfield, dass demnächst jeder aus der Klasse ein magisches Tier als Begleiter bekommt. Ida wird der Fuchs Rabbat an die Seite gestellt. Benni, genau wie Ida auch ein Außenseiter, hat fortan die Schildkröte Henrietta als neuen Gefährten. Die Tiere sind etwas ganz Besonderes: Sie haben nicht nur magische Fähigkeiten, sie können auch noch sprechen und entwickeln ihren ganz eigenen Charakter. Durch sein charismatisches Wesen wird aus Ida schnell der Star der Klasse. Bei Benni ändert sich zwar nichts, doch mit Henrietta ist er nicht mehr allein und kann mit ihr Skateboard fahren und Piratenabenteuer erleben.

„Ron läuft schief“

Der Animationsfilm wird täglich um 15.30 Uhr (außer Samstag und Sonntag um 15.15 Uhr) gezeigt. Teenager Barney ist unbeholfen, schüchtern und liebenswert. Da kommt das Geschenk seines Vaters gerade recht. Der angesagte B-Bot, ein laufender und sprechender Roboter, soll zu Barneys neuem, besten Freund werden. Doch das Modell scheint einen heftigen Defekt zu haben. Statt Selfies zu machen und jede Menge cooler Spielereien zu ermöglichen, besteht der auf den Namen Ron getaufte Roboter fast ausschließlich aus Fehlfunktionen.

„Happy Family 2“

Die Animationskomödie kann täglich um 15.30 und 17.45 Uhr geschaut werden. Die Wünschmanns sind nun wieder eine ganz normale Familie, die sich ihren alltäglichen Streitereien widmet. Dann aber steht ein neues Abenteuer vor der Tür: Die kampferprobte Mini­-Agentin Mila Starr taucht plötzlich auf der Hochzeit von Baba Yaga und Renfield auf und entführt kurzerhand das Brautpaar. Die Wünschmanns wissen, was sie tun müssen, um Baba Yaga und Renfield zu retten: Sie verwandeln sich erneut in Monster und verfolgen Mila als Mumie, Werwolf, Frankensteins Monster und Vampir um die ganze Welt.

„The Father“ (Anthony Hopkins) ist ein Drama um Demenz, das konsequent aus Sicht der Titelfigur erzählt wird. Quelle: Sean Gleason

„The Father“

Der Oscar-prämierte Film mit Anthony Hopkins ist als Extra-Film am Montag um 17.45 Uhr und am Mittwoch um 20 Uhr zu sehen. Anne ist in großer Sorge um ihren dementen Vater Anthony. Als lebenserfahrener stolzer Mann lehnt er trotz seines hohen Alters jede Unterstützung durch eine Pflegekraft ab und weigert sich, seine Londoner Wohnung zu verlassen.

Programm im Kino-Café Dahme

„Boss Baby – Schluss mit Kindergarten“ läuft im Kino-Café Dahme. Quelle: DreamWorks Animation/dpa

„Boss Baby 2 – Schluss mit Kindergarten“

Der Animations-Familienfilm kann Freitag und Sonntag bis Dienstag jeweils um 17 Uhr.

„Venom – Let there be carnage“

Der Actionfilm wird Freitag und Sonntag bis Dienstag jeweils um 20 Uhr gezeigt.

Filmtipps aus dem Kulturkino Capitol in Königs Wusterhausen

Roboter Tom ist darauf programmiert, dass sich Alma in ihn verliebt. „Ich bin dein Mensch“ ist im Kino Capitol Königs Wusterhausen zu sehen. Quelle: ARD

„Ich bin dein Mensch“

Die Romantikkomödie ist Donnerstag bis Samstag um 20 Uhr und Dienstag und Mittwoch um 17 Uhr zu sehen. Obwohl Alma wenig davon hält, erklärt sie sich bereit, für die Ethikkommission einen Bericht zur Frage abzugeben, ob man humanoide und kaum vom Menschen zu unterscheidende Roboter in Deutschland zulassen soll, und am dafür nötigen Experiment teilzunehmen. Eigentlich will Alma Roboter Tom nur in die Ecke stellen. Doch das ist gar nicht so einfach, denn Tom ist darauf programmiert, der perfekte Partner für sie zu sein und sie dazu zu bringen, sich in ihn zu verlieben.

„The Sunlit Night“

Das Drama läuft Donnerstag bis Samstag um 17 Uhr, Dienstag und Mittwoch um 20 Uhr. Die amerikanische Künstlerin Frances flieht nach einem gescheiterten Projekt, der Trennung von ihrem Freund und einer Reihe von Familienproblemen aus New York City nach Norwegen, wo ihr ein Kunststipendium angeboten wurde. In den abgelegenen Lofoten geht die Sonne im Sommer niemals unter und Frances erwarten neue Herausforderungen: Ihr Chef ist ziemlich grantig, die einheimische Kultur ungewohnt und sie trifft auf Yasha, der in Norwegen seinen Vater begraben muss. Die beiden verlorenen Seelen kommen sich langsam näher.

Neues im Cinestar Wildau

„Antlers“

Der Horrorfilm ist Freitag und Samstag um 23.20 Uhr zu sehen. In einer kleinen Stadt in Oregon kommt es zu einer Reihe grausamer Todesfälle. Sheriff Paul Meadows tappt bei den Ermittlungen im Dunkeln. Allerdings muss seine Schwester, die junge Lehrerin Julia Meadows, erkennen, dass sie den mysteriösen Vorfällen nähersteht als erwartet. Der Vater und der Bruder ihres Problemschülers Lucas hegen ein tödliches, übernatürliches Geheimnis, das sich seinen blutigen Weg ans Tageslicht bahnt.

„Boss Baby 2 – Schluss mit Kindergarten“

Die Animationskomödie läuft in 3D Freitag bis Sonntag um 17 Uhr, in 2D Donnerstag und Montag bis Mittwoch um 17 Uhr, Freitag bis Sonntag um 14 Uhr, Sonntag auch 12.15 Uhr.

„Contra“

Die Komödie mit Christoph Maria Herbst kann täglich um 17.20 und 19.50 Uhr geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 14.30 Uhr, Freitag und Samstag auch 22.45 Uhr.

„Dear Evan Hansen“

Der Musicalfilm wird Freitag bis Sonntag jeweils um 13.45 Uhr gezeigt. Teenager Evan Hansen leidet unter Angststörungen und wird in der Schule als ungewöhnlicher Außenseiter wahrgenommen. Um sich seinen Sorgen zu stellen, soll Evan für seine Therapiesitzungen jeden Tag einen Brief an sich selbst schreiben. Allerdings gelangt einer dieser Briefe in die Hände des rebellischen und unglücklichen Connor Murphy, was für Connor zum Auslöser zahlreicher Notlügen wird. Als Connor Selbstmord begeht, finden dessen Eltern Evans Brief bei ihm. In dem Glauben, Evan und Connor wären beste Freunde gewesen, wollen sie mehr über ihren verschlossenen Sohn herausfinden und bringen Evan damit in eine verzwickte Lage, aus der er sich nicht mehr herausziehen kann.

„Dune“

Der Science-Fiction-Streifen läuft in 3D täglich (außer Sonntag) um 20 Uhr.

„Es ist nur eine Phase, Hase“

Die Komödie läuft Freitag bis Sonntag jeweils um 14.15 Uhr.

„Escape Room 2“

Der Thriller ist am Freitag und Samstag um 23.15 Uhr zu sehen.

„Eternals“

Der Science-Fiction-Film aus den Marvel-Studios wird in 3D in der Originalversion am Sonntag um 20 Uhr gezeigt, in 3D täglich um 16.15 und 19.45 Uhr sowie Freitag und Samstag um 23 Uhr. In 2D läuft der Film täglich um 20.15 Uhr, Freitag bis Sonntag auch um 14 Uhr. Seit Tausenden von Jahren leben die ursprünglich außerirdischen Eternals auf der Erde. Die übermächtig begabten Wesen haben den Auftrag, die Menschen vor den bösen Deviants zu beschützen, was sie lange mit Erfolg getan haben. Doch dann tauchen in der Gegenwart auf einmal wieder Deviants auf der Erde auf und dieses Mal scheint alles anders zu sein. Die Eternals müssen wieder aktiv werden und die Menschheit beschützen.

„Feuerwehrmann Sam – Helden fallen nicht vom Himmel“

Der Animationsfilm kann am Sonntag um 12 Uhr geschaut werden.

Michael Myers kehrt in „Halloween Kills“ auf die Kinoleinwand zurück. Quelle: Ryan Green

„Halloween Kills“

Der Horrorstreifen mit Jamie Lee Curtis wird täglich um 17.45 (außer Mittwoch) und 20.40 Uhr gezeigt, Freitag und Samstag auch um 23.20 Uhr. Laurie Strode, ihrer Tochter Karen und ihrer Enkeltochter Allyson ist es scheinbar gelungen, Michael Myers zu besiegen, in dem sie ihn in einem brennenden Gebäude einsperrten. Doch so leicht ist der maskierte Killer nicht zu töten. Statt in den Flammen zu verbrennen, schafft es der stoische Mörder, sich zu befreien und kehrt nach Haddonfield zurück, um sein blutiges Handwerk zu verrichten. In der Kleinstadt gehen unterdessen die Menschen auf die Straße, weil sie empört darüber sind, dass es den Behörden nicht gelungen ist, Myers zu schnappen. Führende Stimmen der aufgebrachten Bürger werden Tommy Doyle, der Michaels Amoklauf als Kind in den 70ern miterlebte – und Allyson. Der Wunsch nach Rache treibt sie beide an.

„Happy Family 2“

Der Animationsstreifen läuft in 3D Freitag bis Sonntag um 17.30 Uhr, in 2D Donnerstag und Montag bis Mittwoch um 17.30 Uhr, Freitag bis Sonntag um 14.45 Uhr, Sonntag auch 12.10 Uhr.

Oskar Keymer als Felix in einer Szene des Films „Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft“. Quelle: Martin Valentin Menke

„Hilfe, ich habe meine Freunde geschrumpft“

Der Familienfilm ist Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„Ice Road“

Der Thriller mit Liam Neeson läuft Freitag und Samstag um 23.30 Uhr. Nachdem eine abgelegene, kanadische Diamantenmine im äußersten Norden des Landes unerwartet in sich zusammenbricht, muss sich der Ice Driver Mike auf eine ganz und gar unmögliche Rettungsmission begeben. Um das Leben der eingeschlossenen Bergleute zu retten, bleibt ihm nur eine Möglichkeit: Er muss einen gefrorenen Ozean überqueren.

„007 – Keine Zeit zu sterben“

Der letzte Bond-Film mit Daniel Craig kann täglich um 16.30, 19.30 (außer Mittwoch) und 20.15 Uhr geschaut werden, Freitag und Samstag auch 22.30 Uhr.

„King Otto“

Die Fußballdokumentation über Otto Rehagel wird am Mittwoch um 20.15 Uhr gezeigt.

„Krass Klassenfahrt“

Die deutsche Komödie läuft am Mittwoch um 17.50 Uhr.

„Many Saints of Newark“

Der Gangsterfilm ist täglich um 17.15 Uhr zu sehen. In den 1960er-Jahren wird die Stadt Newark, New Jersey, von Unruhen erschüttert. Italo-Amerikaner und Schwarze stehen sich feindselig gegenüber. Als Gangster von beiden Seiten in den Konflikt einsteigen, nehmen die Ereignisse eine tödliche Wendung. Mitten in diesen Unruhen steht Dickie Moltisanti, der als Oberhaupt der italo-amerikanischen Mafiafamilie die illegalen Geschäfte leitet. An seiner Seite wächst Tony Soprano zu einem namhaften Mafia-Mitglied heran, der sich die Eigenheiten des Lebens in der Unterwelt schnell aneignet. Tony ist fasziniert von der Macht seines Onkels Dickie und dieser weiß, wie er den Respekt des Jungen für seine dreckigen Geschäfte nutzen kann. Allerdings ahnt der Mentor nicht, dass sein Lehrling das Spiel bald in Perfektion beherrscht.

„Die Olchis“

Der Animationsfilm ist am Sonntag um 12.10 Uhr zu sehen.

„Paw Patrol – Der Kinofilm“

Der Animationsfilm wird Freitag bis Sonntag um 15 Uhr gezeigt.

„Die Pfefferkörner und der Schatz der Tiefsee“

Das neueste Abenteuer der Pfefferkörner ist am Sonntag um 11.45 Uhr gezeigt.

„Red Notice“

Der Actionfilm mit Dwayne Johnson kann bis Dienstag jeweils um 20.30 Uhr geschaut werden. Stilvoll zu rauben, ist eine Kunst! Den Täter zu fangen, ein wahres Meisterwerk. Besonders, wenn die gesuchte Diebin eine der berüchtigtsten Kunsträuberinnen der Welt ist. Für den FBI-Profiler und Agenten Rusty (Dwayne Johnson) eine große Herausforderung, die ihm bei seinem Ehrgeiz packt. Allerdings muss er feststellen, dass er gegen die clevere Kriminelle allein keine Chance hat. Hilfe holt er sich von einem Profi, der genau weiß, wie das Spiel mit dem Raub und Betrügen funktioniert. Zusammen wollen sie die Diebin auf frischer Tat ertappen, doch die Jagd scheint jedes Mal aufs Neue ins Leere zu laufen.

„Ron läuft schief“

Der Animationsfilm wird täglich um 16.50 Uhr gezeigt, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr, Sonntag auch um 12.20 Uhr.

Chris Rock (l) als Detective Zeke Banks und Max Minghella als Detective William Schenk in einer Szene des Films „Saw: Spiral“. Quelle: Brooke Palmer

„Saw: Spiral“

Der neunte Teil der Horrorreihe ist am Freitag und Samstag um 23.30 Uhr zu sehen.

„Die Schule der magischen Tiere“

Der Familien-Abenteuerfilm kann täglich um 17.40 Uhr geschaut werden, Freitag bis Sonntag auch 13.45 Uhr, Sonntag auch 11.45 Uhr.

„Simsalagrimm: Märchenwald“

Das Märchenspecial der Kinderserie ist am Sonntag um 12 Uhr zu sehen.

„The Doors: Live at the Bowl ’68“

Der Konzertmitschnitt in der Special Edition läuft am Donnerstag um 20 Uhr.

„Tom & Jerry“

Kater Tom und Maus Jerry machen New York unsicher – der Film ist am Sonntag um 12.30 Uhr zu sehen.

„Venom 2: Let there be carnage“

Der Action-Fantasyfilm läuft in 3D Freitag bis Dienstag um 20.30 Uhr, Freitag und Samstag auch 23.45 Uhr; in 2D täglich um 17.15 und 19.50 Uhr, Freitag bis Sonntag auch 14.50 Uhr.

Von MAZonline