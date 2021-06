Lichterfelde

„Wir haben echt viel gelernt und ich habe einen guten Einblick bekommen in das, was ich tatsächlich auch später selbst beruflich machen will“, schwärmt Mia Rößner. Wenn die gebürtige Göttingerin von „wir“ spricht, ist auch die Berlinerin Luisa Kaltenborn gemeint. Als die beiden jungen Frauen vor genau einem Jahr in Lichterfelde als Teilnehmerinnen der deutschlandweit agierenden Jugendbauhütte eintrafen, um ein Jahr lang als Freiwillige bei der Restaurierung der Dorfkirche zu helfen, haben sie sich erst hier kennengelernt und zusammen ihren 20. Geburtstag gefeiert. Jetzt, am Ende der gemeinsamen Erfahrungen, sind die beiden eng befreundet und verbringen einen Camping- und Wanderurlaub ebenfalls gemeinsam, bevor sich zumindest beruflich ihre Wege wieder trennen.

Grenzbereich zwischen Schutt und Kälte

„Klar gab es auch Momente, wo man echt an seine Grenzen gekommen und ins Zweifeln gekommen ist“, sagt Mia Rößner und denkt dabei vor allem an die kalten Wintermonate in der unbeheizten Kirche, wo sie und ihre Freundin Luisa mit klammen Fingern und kalten Füßen Schutt aus der Kirche trugen oder alte Farbe vom Gestühl und von den Wänden kratzten.

„Aber wir haben immer gewusst, wofür es gut war. Und, dass das eben das echte Berufsleben ist, so dass wir dann auch das ausgehalten und uns am Ende über das Ergebnis umso mehr gefreut haben. Schon deshalb würde ich ein solches Praktikum auf jeden Fall weiterempfehlen“, lautet Rößners Fazit.

Am Ende ihrer Zeit in Lichterfelde sind die beiden Freundinnen und zum gemeinsamen Campingurlaub gestartet. Quelle: Privat

Für ihren Fleiß und ihre Ausdauer haben die beiden auch ausreichend Anerkennung von ihrem „Lehrmeister auf Zeit“, Restaurator Udo Drott, sowie dem Kirchenältesten Frederik van der Kooi und ihrem Herbergsvater Andreas Lust bekommen, von dessen Familie die beiden während ihres Praktikums herzlich aufgenommen wurden. Da Lust auch Laienprediger, so genannter Lektor, und Vereins-Vize im Förderverein zum Wiederaufbau der Kirche ist, schaute auch er oft auf der Baustelle vorbei.

Selbstständigkeit war wichtige Erfahrung

„Den größten Spaß gemacht hat die Arbeit am Wandbild, das erst während unserer Zeit entdeckt wurde und wo wir am Anfang beim Freilegen helfen durften“, sagt Rößner. Auch die große Freiheit zum selbstständigen Arbeiten-Dürfen gehört zu den Dingen, die die beiden jungen Frauen schätzen gelernt haben.

„Manchmal war’s so anstrengend, dass ich mir gewünscht habe, ich hätte mein Praktikum woanders absolviert. Aber wenn es denn geschafft war, war man darauf umso stolzer“, blickt auch Luisa Kaltenborn auf ihre Praktikantin-Zeit zurück. „Große Erwartungen hatte ich vorher eigentlich nicht. Ich wusste nur, dass es gut sein würde, vor dem späteren Studium noch Erfahrungen auf einem gänzlich anderen Gebiet zu sammeln und das echte Arbeitsleben hautnah kennenzulernen“, sagt Kaltenborn, die ab August in Aachen eine Ausbildung zur Buchbinderin absolvieren wird und später Buchrestaurierung studieren möchte.

Im Studienwunsch nur noch bestärkt

Ihre Freundin Mia hingegen kam bereits mit dem Studienwunsch Wandmalerei-Restaurierung nach Lichterfelde und wurde während des Praktikums darin bestärkt. Die im Januar parallel absolvierte Eignungsprüfung an der Potsdamer Universität hat sie bestanden und wartet nun auf das Ergebnis der Aufnahmeprüfung.

„Einen Plan B habe ich nicht, weil ich natürlich hoffe, dass ich es geschafft habe. Zur Not muss ich gucken, wo ich vielleicht noch ein Praktikum absolviere und mich dann im nächsten Jahr erneut bewerben“, sagt die junge Frau selbstbewusst. Dass sie ausharren können, haben beide Jugendbauhüttler im zurückliegenden Jahr ausreichend unter Beweis gestellt.

Von Uwe Klemens