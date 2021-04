Zossen

Zwölf Jahre im Kirchenkreis Zossen-Fläming, sieben davon als Kreiskantor, außerdem ist er Kirchenmusikdirektor (KMD) – Peter Michael Seifried sorgte dafür, dass viele Dorfkirchen der Region wieder eine spielbare Orgel haben. Zudem arbeitet er an einem Kirchenradio und machte Jüterbog zur Orgelstadt. Jetzt geht Seifried nach Jerusalem, wird dort Kantor der Evangelischen Gemeinde. Im MAZ-Interview erzählt er, warum er im Ruhestand noch einmal durchstartet.

Herr Seifried – wann geht’s los?

Peter Michael Seifried: Ende Mai. Jetzt am Freitag habe ich mit zwei Beerdigungen zwei Orgelspiel-D-Prüfungen in Luckenwalde und Zossen hier meinen letzten Arbeitstag.

Wie war das zurückliegende Abschiedswochenende mit zwei Orgelübergaben, dem dreistündigen Klangerlebnis in der Jüterboger Kirche St. Nicolai und dem Abschiedsgottesdienst am Sonntag für Sie?

Wunderbar, still, schön, und vor allem sehr emotional. Markendorf hatte lange keine Orgel. Wenn jetzt die junge Henriette Bettin dort das Orgel spielen lernt, dann ist das bewegend und freut mich sehr.

Wie waren Sie selbst denn mal zum Orgelspiel gekommen?

Da kann ich nur eine rührende Geschichte meiner Mutter wiedergeben: Meine Oma war mit mir als Kind immer am Heiligabend um 15 Uhr in der Kirche am Tempelhofer Feld beim Gottesdienst. Als ich Dreijähriger die Orgel hörte, soll ich die Hände ausgestreckt haben wie zum Flötenspiel. Sowas war damals unerwünscht, meine Oma soll mir die Arme zum Körper gedrückt haben...

Aber hinterher kam ja zuhaus der Weihnachtsmann, oder?

Eben nicht. Immer, wenn wir aus der Kirche kamen, war der schon weg.

Kluger Schachzug Ihrer Eltern vor der Bescherung. Aber Ihr Orgelspiel?

Mit zwölf ging ich zum Klavier- und mit 16 zum Orgelunterricht. Ich lernte bei Klaus Fischer-Diskau. Der liebte neue Musik auf der Orgel, das führte mich von selbst zur Klassik. Nach dem Abi studierte ich Jura und legte die C-Prüfung für Organisten ab. Dabei hatte ich immer gute Lehrer, ohne die wäre ich nicht so weit gekommen.

Arbeiteten Sie als Jurist?

Nein, ich wollte dann doch nicht nach Amerika zur UNO, sondern studierte Kirchenmusik an der damaligen Hochschule der Künste, heute die UdK, und belegte Meisterkurse in der Schweiz und den USA.

Kirchemusik-Alltag begann in Lankwitz

Wo begann dann Ihr Kirchenmusik-Alltag?

In Lankwitz. Es folgten Jahre in der Friedenskirche Wedding und in Lichterfelde. Ich hatte das Glück, Gottesdienste immer mit guten Theologen zu feiern. Das und die Kinder- und Jugendarbeit waren meins; ich will bei den Leuten sein und mit ihnen gemeinsam Musik machen.

Jetzt sind Sie in den Ruhestand verabschiedet und starten noch mal in einen Fünf-Jahre-Vollzeitjob, warum?

Es ist einfach wunderbar, was mir der Zufall bot. Dort war die Stelle ausgeschrieben, und ich beende hier einen Lebensabschnitt. Es ist eine große Ehre, dass mich der Gemeindekirchenrat mit dieser Aufgabe betraut. Jerusalem – dort gibt es alle Konfessionen, dort ist alles passiert, was Kirchengeschichte berührt. Ich will versuchen, mit Chören den Glauben zu vermitteln, nicht den Tourismus anzukurbeln, wie ich das selbst erleben musste.

Was nehmen Sie aus Ihrer Zeit hier mit?

Die Menschen – allein dieses Jahr sind noch etliche Reisen geplant: Im Herbst werden Orgelschüler unseres Kirchenkreises nach Jerusalem kommen, und mit den Kirchengemeinden Jüterbog und Berlin-Marienfelde sind jede Menge Besuche für Oktober/November geplant, bei denen Kirchenmitglieder mit einem Instrument meine Arbeit in Jerusalem bereichern werden. Sonst macht Orgelspiel einsam.

Hatten Sie hier Lieblingsorgeln?

Ja. Nein, es ist schwer. Bis jetzt die älteste Orgel, das Werner-Orgelpositiv von 1657 in der Liebfrauenkirche Jüterbog eingeweiht wurde, war es in der Nicolaikirche „meine“ große Rühmann-Orgel für die großen und schönen Werke, die Sauer-Orgel in der Dorfkirche Gröben und die Baer-Orgel in Kloster Zinna. Aber ich mag sie alle. Denn um die Orgeln in Großstädten kümmern sich viele, die auf dem Land werden oft vergessen. Das wollte ich helfen zu ändern.

Seifried wird in Jerusalemer Erlöserkirche spielen

In welchen Kirchen werden Sie künftig Orgel spielen?

In der Erlöserkirche, in der Himmelfahrtskirche auf dem Ölberg und in einigen kleineren Kirchen, die auf dem Land der deutschen Stiftung von 1888 stehen. Dieses Land schenkte der Sultan damals Kaiser Wilhelm I.

Gehen Sie allein nach Jerusalem oder mit Ihrer Familie?

Allein. Meine Frau ist in Berlin Katechetin und wir können den Kontakt zu Kindern und Enkeln nicht kappen. Ich werde regelmäßig nachhause kommen. Es sind nur viereinhalb Stunden Flug, eine halbe Stunde Regionalzug – übrigens aus Brandenburg importierte Züge – und eine halbe Stunde Straßenbahn.

Begleiten Sie noch weiter Stummfilme mit Orgelmusik wie vor Jahren in Märkisch Wilmersdorf?

Das werde ich in Israel wieder machen, und ich bleibe bei meinem jährlichen Termin im Oktober oder November in der Gartenkirche von Hannover.

Suchen Sie in Jerusalem nach neuen Musik-Formen?

Ob das Musik wird, stellt sich hinterher raus: Ich werde mit Gruppen in der Grabeskirche eine Nacht ohne jede Kerze und ohne jeden Ton verbringen, um dort die durchbeteten Jahrtausende zu spüren. In dieser lauten Welt muss Gott doch irgendwie noch zu Wort kommen.

Ihr Nachfolger hier, Kantor Manuel Gera, stammt aus Hamburg. Er beginnt am 1. Mai. Hatten Sie Zeit zur Übergabe?

Die hatten wir. Und am 29.Mai werde ich die Orgel in Jühnsdorf als Orgelsachverständiger ebenso noch einweihen wie weitere 14 in den kommenden drei Jahren.

Von Jutta Abromeit