Teltow-Fläming

Mit dem Start des Projektes Popularmusik geht der evangelische Kirchenkreis Zossen-Fläming neue Wege. Die Idee dazu stammt von Dahmes Kantor Johannes Rathgeber, der damit im Kirchenkreis eine Diskussion entfachte, wie sich Jugend- und Gemeinde-Arbeit, Kirchen- und Popularmusik und christliche Botschaft auf ansprechende Weise miteinander verbinden lassen.

Bereits vor einem Jahr stimmte die Synode als oberstes Kirchenparlament zu, das Projekt zu starten und mit den benötigten Mitteln auszustatten. Den ursprünglich bereits für 2020 geplanten Start verhinderte die Coronakrise, weil das Auswahlverfahren für die vier ausgeschriebenen Teilzeit-Stellen erst in der zweiten Jahreshälfte starten konnte.

Casting-Runden für 17 Bewerber

Nach mehreren Casting-Runden, in denen die insgesamt 17 Bewerber während einer Bandprobe ihr pädagogisches und musikalisches Können unter Beweis stellen mussten, wurde der Niedergörsdorfer Musikpädagoge, Kirchenmusiker und Laienprediger Enrico Körner als Projektleiter berufen. Seine Mitstreiter für den zunächst auf fünf Jahre befristeten Testlauf sind die Musiker Josephine Strauch, Jürgen Stiehle und Helge Marx, die teils aus der Region, teils aus Berlin stammen und über Erfahrungen in der Band- und Jugendarbeit verfügen.

„Mitmachen können Menschen jeden Alters, sofern sie über die entsprechenden musikalischen Grundfertigkeiten verfügen“, widerspricht Körner dem Eindruck, dass man als Zielgruppe nur Jugendliche im Blick habe. „Anliegen des Projektes ist es, den Bogen zu spannen zwischen geistlicher und weltlicher Musik und der christlichen Botschaft. Das Übergreifende, auch in der Altersfrage, liegt uns am Herzen und jeder der offen genug ist, sich ebenfalls darauf einlassen, kann mit dabei sein. Und wir wollen auch den Ruf widerlegen, dass Kirchenmusik immer nur so’n altbackenes Zeug ist“, blickt Körner voraus.

Sobald es die Corona-Regeln zulassen, sollen an zunächst vier Standorten im Kirchenkreis nach und nach Bands gegründet werden. Die wichtigste Aufgabe des vierköpfigen Projektteams ist, sich vor allem um die organisatorischen Aufgaben zu kümmern, also Mitstreiter und Probenräume zu finden, Bandproben und Camps zu organisieren und mit Kirchgemeinden ins Gespräch zu kommen, um die Bands bei der Gestaltung von Gottesdiensten und kirchlichen Festen mit einzubeziehen.

Kooperation mit vorhandenen Ensembles

Die Kooperation mit bereits vorhandenen Ensembles, also zum Beispiel Chören und Bläsern, steht auf der Vorhabenliste weit oben. „Mindestens alle zwei Monate sollte jede Band einen Auftritt in ihrer jeweiligen Region haben“, nennt Körner als angepeiltes Ziel. Das einwöchige Konfirmanden-Camp des Kirchenkreises, das in den Herbstferien am Ruppiner See stattfinden soll, könnte eine gute Gelegenheit sein, dass sich die Bands zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zeigen.

Der Plan, dass der Startschuss bereits Ende März im Rahmen des Jugendkreuzweges fallen könnte, musste wegen Corona aufgegeben werden. Zusammen mit der Zossener Kirchenband entstehen derzeit kleine Musikvideos, die am 26. März in den Kirchen der Region gezeigt werden sollen.

Alle Infos zum Projekt finden sich unter www.kkzf.de/popmusik auf der Webseite des Kirchenkreises.

Von Uwe Klemens