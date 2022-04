Zossen

Unter dem Motto „Hören, Schweigen, Beten“ wird es in diesem Jahr wieder in der Karwoche vor Ostern einen ökumenischen Gottesdienst zum Pandemiegedenken geben, teilt der Kirchenkreis Zossen-Fläming mit. Der Gottesdienst beginnt am Mittwoch, 13. April, um 18 Uhr in der Dreifaltigkeitskirche Zossen.

Gottesdienst in Zossen als Livestream im Internet

Mitarbeitende des Evangelischen Kirchenkreises Zossen-Fläming und Schwestern der Benediktinerinnen-Abtei St. Gertrud in Alexanderdorf bereiten die Klagezeit gemeinsam vor. In diesem Jahr, so heißt es, sollen „Momente zur Sprache kommen, unter denen insbesondere Familien zu leiden haben“. Dazu könne mit Kerzen an eigene Leiderfahrungen oder die von Angehörigen und Bekannten erinnert werden. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Zossener Kantor Benjamin Petereit. Der Gottesdienst kann auch digital als Livestream im Internet mitgefeiert werden (Informationen dazu unter www.kkzf.de).

Zossener Dreifaltigkeitskirche: Friedensgebet für die Ukraine

Aufgrund der gegenwärtigen Lage, so der Kirchenkreis Zossen-Fläming, „sollen aber nicht nur die Folgen des Pandemiegeschehens bedacht werden, sondern es soll an die Folgen des Kriegs in der Ukraine erinnert werden“. So wird es bereits am Montag, 11. April, um 18 Uhr ein Friedensgebet ebenfalls in der Dreifaltigkeitskirche in Zossen geben. In dessen Zentrum stehe die gemeinsame Bitte um Frieden für die Ukraine und weltweit sowie Leid der Menschen vor Ort sowie der Geflüchteten.

Von MAZonline