Jüterbog

Ist es Zukunftsmusik, wenn man meint, man schaffe es, Nachwuchs für das Orgelspiel in den Kirchen zu gewinnen? Nein, denn ohne Nachwuchs kann in Zukunft überhaupt keine Musik mehr auf den Orgeln der Kirchen mehr gespielt werden. Also muss man die Zukunftsmusik spielen, damit die Kirchenmusik noch eine Zukunft hat.

So in etwa ist der Untertitel des Symposiums für Kirchenmusik „Orgelnachwuchs? Zukunftsmusik?“ zu verstehen, das am Dienstag in der Orgelstadt Jüterbog begonnen hat. 20 hochkarätige Dozenten und etwas mehr als 80 hauptberufliche Kirchenmusiker aus ganz Deutschland sind in die Fläming-Stadt gekommen, um hier drei Tage lang, darüber zu konferieren, wie man junge Menschen dazu bekommen kann, das Orgelspiel zu erlernen und Gottesdienste an der Orgel zu begleiten.

Gut 100 Kirchenmusiker trafen am Dienstag in Jüterbog ein. Das Orgelsymposium wurde in der Aula des Jüterboger Goethe-Schiller-Gymnasiums eröffnet. Quelle: Hartmut F. Reck

Im mehreren Workshops geht es vor um didaktische Methoden, wie man Kinder und Jugendliche für das Orgelspielen begeistern und wie der Unterricht altersgerecht gestaltet werden kann.

Geschichten vom Orgelwurm Willibald

Da geht es zum Beispiel um „ Bach für Kinder mit Geschichten vom Orgelwurm Willibald“, der im Jahr 1685 als Holzwurm in der Wiege des großen Komponisten Johann Sebastian Bach geboren wurde. Das wird auch gleich am Mittwochmorgen praktisch umgesetzt bei dem Besuch einer Klasse der Lindengrundschule, die die Orgel in der Liebfrauenkirche besichtigt. Gleichzeitig werden zwei weitere Klassen der Lindenschule die Orgeln in der Nikolaikirche besuchen und einiges über ihren Aufbau erfahren.

Mit so etwas kann man die älteren Jugendlichen natürlich nicht mehr hinter ihrer Playstation hervorlocken. Für sie gibt es dann Projekte wie die „Orgel-Kids“, das sich an die Zehn- bis 16-Jährigen wendet, wo es schon um konkreten Anfängerunterricht geht. „Die Schüler bekommen kostengünstig eine fundierte Ausbildung“, sagt Dozent Volker Jänig, der am Dienstag das Impulsreferat hielt, „und den Orgeln tut es gut, wenn sie regelmäßig gespielt werden.“

Chöre leiden unter Corona-Auflagen

Eröffnet wurde das Symposium am Dienstagnachmittag in der Aula des Gymnasiums mit der Begrüßung der Teilnehmer und einer Andacht von Katrin Rudolph, Superintendentin des Kirchenkreises Zossen-Fläming. Sie bedauerte, dass wegen Corona all die vielen geplanten Veranstaltungen der Kirchengemeinden ausfallen mussten und die Chöre und Posaunenchöre unter den Auflagen leiden.

Kreis- und Gemeindekantor Peter-Michael Seifried (l.) begrüßte die Gäste aus Nah und Fern. Rechts: Günter Brick, stellvertretender Landeskirchenmusikdirektor und Studienleiter für kirchenmusikalische Aus-, Fort- und Weiterbildung der Landeskirche. Quelle: Hartmut F. Reck

Kreis- und Gemeindekantor Peter-Michael Seifried, der das Symposium vor Ort mit organisiert hat und auch als Dozent auftritt, dankte Stadt und Kreis für die Unterstützung bei der Bereitstellung der vielen notwendigen Räumlichkeiten.

Jüterbog : „kirchenmusikalische Metropole“

Bürgermeister Arne Raue (WsJ) bezeichnete Jüterbog mit den acht Orgeln als „kirchenmusikalische Metropole“. Landrätin Kornelia Wehlan (Linke) würdigte die identitätsstiftende Rolle der Kirche und die Bedeutung der Kirchengebäude in den Orten. Bei dieser Gelegenheit konnte sie die frohe Botschaft verkünden, dass nun auch die Sanierung der Markendorfer Orgel finanziell abgesichert sei.

Von Hartmut F. Reck