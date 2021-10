Luckenwalde

Der evangelische Kirchenkreis Zossen-Fläming will sich an der Aktion „Faire Gemeinde“ beteiligen und strebt das landeskirchliche Siegel „Fairer Kirchenkreis“ an. Dem Beschlussentwurf von Superintendentin Katrin Rudolph stimmte die Synode des Kirchenkreises am Sonnabend auf ihrer Herbsttagung im Biotechnologiepark Luckenwalde zu. Den Weg zur Zertifizierung wollen die Christen gemeinsam mit dem benachbarten Kirchenkreis Tempelhof-Schöneberg beschreiten, der unter Leitung seines Superintendenten Michael Raddatz mit einer Delegation ebenfalls an der Synode teilnahm.

Lesen Sie auch Kirchenkreis Zossen-Fläming: Synode tagt in Hybridform

Beim Siegel „Fairer Kirchenkreis“ geht es vor allem um vier Kategorien: „Bewusst konsumieren“, „Nachhaltig wirtschaften“, „Global denken“ und „Sozial handeln“. Über ein Jahr sollen die umweltgerechten und sozialen Maßnahmen gebündelt werden. Dabei geht es auch darum, von den unterschiedlichen Sichtweisen aus Stadt und Speckgürtel zu lernen und zu profitieren.

Ökostrom und fair gehandelter Kaffee für den Kirchenkreis Zossen-Fläming

Einige angestrebte Aufgaben werden bereits umgesetzt. In der Superintendentur wird zertifizierter Ökostrom und fair gehandelter Kaffee genutzt. In Gremien kommen Pfandgläser oder wiederverwendbare Verpackungen zum Einsatz, Müll wird getrennt. Der Fleischkonsum auf kirchlichen Veranstaltungen wir reduziert. Der Kirchenkreis finanziert eine halbe Pfarrstelle für Diakonie und die Arbeit mit Geflüchteten. Und mit katholischen Partnergemeinden wird eine lebendige Ökumene gepflegt.

Bei der Synode am Sonnabend gab es kleine Arbeitsgruppen. Quelle: Elinor Wenke

Berliner Ring: Der MAZ Newsletter für Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming Der Newsletter für aktuelle Themen in Dahme-Spreewald und Teltow-Fläming – jeden Freitagmorgen neu. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Andere Ziele stehen noch auf der Agenda. Ein Elektro-Auto für kreiskirchliche Dienstfahrten soll durch Dienstfahrräder ergänzt werden. Und bereits während der Synode bot sich die Gelegenheit, aktiv zu werden. „Die Sonne scheint so schön hell in den Saal und trotzdem ist das elektrische Licht an“, monierte eine Kirchenparlamentarierin, woraufhin sofort ausgeknipst wurde.

Auftritt des Luckenwalder Johannis-Chores bei der Synode des Kirchenkreises Zossen-Fläming im Biotechnologiepark. Quelle: Elinor Wenke

Kampagnenjahr beginnt am 1. Advent

„Wir wollen mit einem Kampagnenjahr beginnen“, kündigte Katrin Rudolph an. „Es soll mit Beginn des neuen Kirchenjahres am 1. Advent starten und bis zum Ewigkeitssonntag 2022 reichen.“ Geplant sind unter anderem Glaubenskurse, Workshops oder Ausflüge. „Zum Beispiel liegt mir die Auseinandersetzung mit dem Thema Windkraft sehr am Herzen“, so Katrin Rudolph. Ende 2022 könnte das Siegel verliehen werden.

Von Elinor Wenke